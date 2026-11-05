Șoc la FRG Șeful federației, după suspendarea Anei Bărbosu: „Participarea la JO 2028 e compromisă!”
Ioan Suciu
Gimnastica

Șoc la FRG Șeful federației, după suspendarea Anei Bărbosu: „Participarea la JO 2028 e compromisă!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 09:34
  • Ioan Suciu (49 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică, a reacționat după suspendarea primită de Ana Bărbosu (20 de ani).
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Miercuri, 4 noiembrie, TAS a dat verdictul în cazul Anei Bărbosu. Gimnasta va lipsi din competiții timp de doi ani, până în mai 2028, iar suspendarea se consideră începută de pe 5 mai 2026.

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Ioan Suciu: „Asta înseamnă compromiterea participării la Los Angeles 2028”

Președintele Federației și-a exprimat dezamăgirea față de decizie, care pune în pericol participarea sportivei la Jocurile Olimpice din 2028.

„Sunt surprins neplăcut! M-aș fi așteptat la un singur an, din păcate sunt doi de suspendare. Iar asta înseamnă compromiterea participării la Los Angeles 2028. Nu e o veste bună în condițiile în care gimnastica românească are atâtea probleme.

A fost un caz complicat care ne încurcă mult pentru viitor, în condițiile în care este o gimnastă care avea șanse să meargă la Olimpiadă. Nu știu ce să mai spun, e o seară care nu e bună deloc pentru familia gimnasticii”, a declarat Ioan Suciu, potrivit sport.ro.

La scurt timp după decizie, avocatul Sabin Gherdan, cel care a reprezentat-o pe Ana Bărbosu în procesul cu Jordan Chiles pentru medalia de bronz de la JO 2024, a transmis că decizia TAS ar putea fi contestată.

De ce a fost suspendată Ana Bărbosu

Între septembrie și decembrie 2025, românca nu a fost găsită de 3 ori de agenții antidoping la locația pe care a anunțat-o. Toți sportivii sunt obligați să anunțe prin intermediul unei locații unde se află în cazul în care sunt supuși unor controale inopinate.

Și nu pot rata mai mult de două astfel de controale în decurs de 12 luni! Sportivii sunt sancționați în astfel de situații chiar dacă nu există niciun test pozitiv, considerându-se că au vrut să se sustragă de la control.

Bărbosu a contestat decizia ITA (Agenția Internațională de Testare) de suspendare și a mers la TAS. Tribunalul a stabilit că românca a încălcat regulamentul în toate cele 3 situații invocate de ITA.

Cum acestea au avut loc în decurs de nici 4 luni, suspendarea n-a mai putut fi evitată.

Cererea World Gymnastics a fost admisă doar parțial, pentru că TAS a decis că românca nu trebuie să rămână și fără rezultatele obținute din decembrie 2025 și până la data suspendării provizorie.

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