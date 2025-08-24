Oțelul - CFR Cluj 4-1. Leo Bolgado a fost eliminat în startul reprizei secunde al partidei de la Galați.

Condusă deja cu 2-0, CFR a fost nevoită să evolueze în inferioritate o repriză întreagă.

CFR Cluj nu s-a regăsit după eșecul rușinos din Suedia, rămânând în 10 oameni în deplasarea de la Galați.

Oțelul Galați - CFR Cluj. Leo Bolgado a fost eliminat după ce și-a lovit adversarul cu pumnul

Oțelul conducea în partida de la Galați cu 2-0 încă de la pauză. În debutul părții secunde, CFR a primit o lovitură liberă în jumătatea adversă.

Leo Bolgado, aflat în careul Oțelului, a încercat să atace mingea centrată, moment în care l-a lovit în față pe Kazu, fără ca aceștia să fie în duel pentru balon.

Inițial, arbitrul Marian Barbu nu a observat, însă i-a fost atrasă atenția din camera VAR. „Centralul” a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului și i-a arătat ulterior cartonașul roșu fundașului de la CFR.

Astfel, clujenii și-au făcut meciul și mai greu, fiind nevoiți să joace în inferioritate aproape o repriză întreagă.

