A plecat după un minut de la conferință VIDEO. Întrebarea care l-a enervat pe Grozavu: „N-are sens!” + ce a spus despre demisie
Leo Grozavu
Liga 2

A plecat după un minut de la conferință VIDEO. Întrebarea care l-a enervat pe Grozavu: „N-are sens!” + ce a spus despre demisie

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 09:17
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În urmă cu două zile, Grozavu a amenințat cu plecarea de la Chindia, deși era instalat în funcție de aproape o săptămână.

Ulterior, discuția cu jurnaliștii s-a încins după ce antrenorul a fost întrerupt în timp ce răspundea unei întrebări.

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CSM Slatina - Chindia 3-2. Leo Grozavu a plecat după un minut de la conferință

„Am fost foarte aproape să întoarcem rezultatul, am revenit de la 0-2. Băieții s-au străduit, atât cât pot și ei în momentul de față. Avem jucători de talie și la o fază fixă nu a fost nimeni la bara a doua… Asta a fost.

Pe final am cedat iarăși inițiativa după ce am revenit de la 0-2 și în momentul în care adversarul vine peste tine se poate întâmpla orice.

Orice meci pierdut e o lovitură în lupta pentru promovare. Asta este, mergem înainte”, a declarat în primă parte Leo Grozavu.

Ulterior, un jurnalist l-a întrebat pe tehnician despre discuțiile de după meciul cu FC Voluntari din Cupa României, scor 0-1: „Am văzut o conferință de presă a dumneavoastră în care spuneați că mai așteptați jucători...”.

A fost momentul în care Grozavu a mulțumit și s-a îndreptat către vestiare: „Dacă vorbim despre meci, bine. Dacă vorbim despre alte conferințe de presă, n-are sens!”.

„Ideea era dacă au venit întăriri, ce ați cerut dumneavoastră”, a replicat un alt jurnalist.

Nu, n-am primit”, a răspuns scurt Grozavu. Apoi a fost întrebat dacă va pleca de la Chindia: „Mergem înainte”.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina616
2Poli Timișoara513
3Concordia Chiajna512
4CSM Reșița512
5Chindia69
6Popești-Leordeni59
7Gloria Bistrița59
8FC Bacău58
9SCM Râmnicu Vâlcea58
10Cetatea Suceava57
11Metaloglobus57
12Metalul Buzău57
13CS Afumați57
14FC Bihor56
15CSL Ștefănești56
16CSC Șelimbăr55
17ASA Târgu Mureș54
18CSC Dumbrăvița53
19CS Dinamo53
20Olimpia Satu Mare52
21Steaua51
22Unirea Slobozia51

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