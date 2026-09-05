- CSM Slatina - Chindia Târgoviște 3-2. Leo Grozavu (59 de ani), antrenorul oaspeților, a plecat după doar un minut de la conferința de presă susținută direct pe gazon.
În urmă cu două zile, Grozavu a amenințat cu plecarea de la Chindia, deși era instalat în funcție de aproape o săptămână.
Ulterior, discuția cu jurnaliștii s-a încins după ce antrenorul a fost întrerupt în timp ce răspundea unei întrebări.
CSM Slatina - Chindia 3-2. Leo Grozavu a plecat după un minut de la conferință
„Am fost foarte aproape să întoarcem rezultatul, am revenit de la 0-2. Băieții s-au străduit, atât cât pot și ei în momentul de față. Avem jucători de talie și la o fază fixă nu a fost nimeni la bara a doua… Asta a fost.
Pe final am cedat iarăși inițiativa după ce am revenit de la 0-2 și în momentul în care adversarul vine peste tine se poate întâmpla orice.
Orice meci pierdut e o lovitură în lupta pentru promovare. Asta este, mergem înainte”, a declarat în primă parte Leo Grozavu.
Ulterior, un jurnalist l-a întrebat pe tehnician despre discuțiile de după meciul cu FC Voluntari din Cupa României, scor 0-1: „Am văzut o conferință de presă a dumneavoastră în care spuneați că mai așteptați jucători...”.
A fost momentul în care Grozavu a mulțumit și s-a îndreptat către vestiare: „Dacă vorbim despre meci, bine. Dacă vorbim despre alte conferințe de presă, n-are sens!”.
„Ideea era dacă au venit întăriri, ce ați cerut dumneavoastră”, a replicat un alt jurnalist.
„Nu, n-am primit”, a răspuns scurt Grozavu. Apoi a fost întrebat dacă va pleca de la Chindia: „Mergem înainte”.
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|CSM Slatina
|6
|16
|2
|Poli Timișoara
|5
|13
|3
|Concordia Chiajna
|5
|12
|4
|CSM Reșița
|5
|12
|5
|Chindia
|6
|9
|6
|Popești-Leordeni
|5
|9
|7
|Gloria Bistrița
|5
|9
|8
|FC Bacău
|5
|8
|9
|SCM Râmnicu Vâlcea
|5
|8
|10
|Cetatea Suceava
|5
|7
|11
|Metaloglobus
|5
|7
|12
|Metalul Buzău
|5
|7
|13
|CS Afumați
|5
|7
|14
|FC Bihor
|5
|6
|15
|CSL Ștefănești
|5
|6
|16
|CSC Șelimbăr
|5
|5
|17
|ASA Târgu Mureș
|5
|4
|18
|CSC Dumbrăvița
|5
|3
|19
|CS Dinamo
|5
|3
|20
|Olimpia Satu Mare
|5
|2
|21
|Steaua
|5
|1
|22
|Unirea Slobozia
|5
|1