CSM Slatina - Chindia Târgoviște 3-2. Leo Grozavu (59 de ani), antrenorul oaspeților, a plecat după doar un minut de la conferința de presă susținută direct pe gazon.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu două zile, Grozavu a amenințat cu plecarea de la Chindia, deși era instalat în funcție de aproape o săptămână.

Ulterior, discuția cu jurnaliștii s-a încins după ce antrenorul a fost întrerupt în timp ce răspundea unei întrebări.

CSM Slatina - Chindia 3-2 . Leo Grozavu a plecat după un minut de la conferință

„Am fost foarte aproape să întoarcem rezultatul, am revenit de la 0-2. Băieții s-au străduit, atât cât pot și ei în momentul de față. Avem jucători de talie și la o fază fixă nu a fost nimeni la bara a doua… Asta a fost.

Pe final am cedat iarăși inițiativa după ce am revenit de la 0-2 și în momentul în care adversarul vine peste tine se poate întâmpla orice.

Orice meci pierdut e o lovitură în lupta pentru promovare. Asta este, mergem înainte”, a declarat în primă parte Leo Grozavu.

Ulterior, un jurnalist l-a întrebat pe tehnician despre discuțiile de după meciul cu FC Voluntari din Cupa României, scor 0-1: „Am văzut o conferință de presă a dumneavoastră în care spuneați că mai așteptați jucători...”.

A fost momentul în care Grozavu a mulțumit și s-a îndreptat către vestiare: „Dacă vorbim despre meci, bine. Dacă vorbim despre alte conferințe de presă, n-are sens!”.

„Ideea era dacă au venit întăriri, ce ați cerut dumneavoastră”, a replicat un alt jurnalist.

„Nu, n-am primit”, a răspuns scurt Grozavu. Apoi a fost întrebat dacă va pleca de la Chindia: „Mergem înainte”.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 6 16 2 Poli Timișoara 5 13 3 Concordia Chiajna 5 12 4 CSM Reșița 5 12 5 Chindia 6 9 6 Popești-Leordeni 5 9 7 Gloria Bistrița 5 9 8 FC Bacău 5 8 9 SCM Râmnicu Vâlcea 5 8 10 Cetatea Suceava 5 7 11 Metaloglobus 5 7 12 Metalul Buzău 5 7 13 CS Afumați 5 7 14 FC Bihor 5 6 15 CSL Ștefănești 5 6 16 CSC Șelimbăr 5 5 17 ASA Târgu Mureș 5 4 18 CSC Dumbrăvița 5 3 19 CS Dinamo 5 3 20 Olimpia Satu Mare 5 2 21 Steaua 5 1 22 Unirea Slobozia 5 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport