Premier fără limite Liga engleză a depășit 4 miliarde în transferuri, record! City, peste 500 de milioane. Chelsea, mercato nebun

Premier League, campionatul în care a fost depășită iar suma record de investiții în transferurile din vară.

Descoperă mai jos cum au cheltuit cluburile engleze. Topurile de cheltuieli și vânzări.

Cum arată celelalte patru mari ligi europene față de Premier. Și suma colosală achitată de insulari în ultimele cinci veri!

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Premier League, cel mai bogat campionat al lumii, cu miliarde din drepturi TV și sponsorizări, generând venituri de miliarde, investește enorm în transferuri.

Cluburile din Premier League: 15,2 miliarde în ultimele 5 veri de transferuri

Cele 20 de cluburi ale elitei Angliei au depășit împreună bariera celor patru miliarde în această vară de mercato. 4,1 miliarde de euro, record! Vânzând jucători numai de 2,5 miliarde.

13,26 miliarde de euro valorează acum toți jucătorii care evoluează în Premier League (Transfermarkt)

Premier a lansat pe piață mai mulți bani decât au făcut-o toate celelalte patru mari ligi europene: Serie A, LaLiga, Bundesliga și Ligue 1 au atins în total 3,3 miliarde.

Care a fost suma cheltuită de insulari în ultimele cinci veri pentru noi jucători? 15,2 miliarde!

City a cheltuit peste jumătate de miliard. Chelsea, mercato intens în ambele direcții

Manchester City a trecut în acest mercato (1 iunie - 1 septembrie) de jumătate de miliard.

526 de milioane de euro plătește City pentru transferurile din 2026

Din această sumă, 375 de milioane numai pentru trei mijlocași:

Enzo Fernandez (de la Chelsea) - 145 de milioane de euro.

Introducing our new Argentinian Blue 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

Elliot Anderson (Nottingham) - 135 milioane.

Ayyoub Bouaddi (Lille) - 95 de milioane.

Chelsea a avut un mercato de intensitate maximă și la sosiri, și la plecări. Suma totală în ambele direcții, 855 de milioane. Dar, surprinzător, bilanțul a fost pozitiv, plus 41 de milioane.

407 milioane pentru achiziții.

448 milioane din vânzări.

Top 5 ligi în mercato 2026-2027

Premier League - 4,1 miliarde de euro. Serie A - 1,2 miliarde. Bundesliga - 0,78 miliarde LaLiga - 0,75 miliarde Ligue 1 - 0,6 miliarde.

Top 5 cluburi achiziții Premier League

Manchester City - 526 milioane de euro. Chelsea - 407 milioane. Tottenham - 366 milioane. Newcastle - 313 milioane. Aston Villa - 300 milioane.

Top 5 vânzări Premier League

Chelsea - 448 milioane de euro. Aston Villa - 360 milioane. Manchester City - 337 milioane. Newcastle - 279 milioane. Brighton - 192 milioane.

Cât au cheltuit cluburile din Premier în ultimele 5 veri

4,1 miliarde în 2026-2027.

3,6 miliarde în 2025-2026.

2,4 miliarde în 2024-2025.

2,8 miliarde în 2023-2024.

2,3 miliarde în 2022-2023.

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