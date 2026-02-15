Critică arbitrajul Leo Grozavu, discurs dur după înfrângerea cu UTA:  „Jocurile sunt făcute” +11 foto
Leo Grozavu. Foto: Sportpictures
Superliga

Critică arbitrajul Leo Grozavu, discurs dur după înfrângerea cu UTA: „Jocurile sunt făcute”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.02.2026, ora 17:11
Actualizat: 15.02.2026, ora 17:14
  • UTA - Botoșani 2-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat nemulțumit de arbitrajul „centralului” George Găman și de deciziile camerei VAR.
  • Tehnicianul a fost dezamăgit atât de greșelile comise de echipa sa, cât și de problemele mai largi care afectează lotul celor de la Botoșani.

Arădenii au deschis scorul în minutul 22, iar echipa lui Leo Grozavu a restabilit egalitatea în minutul 77. Valentin Costache a făcut 2-1 pentru UTA în minutul 90, dintr-un penalty acordat de Găman.

La finalul partidei, arbitrul central a dictat penalty pentru Botoșani, dar și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza la VAR.

UTA - Botoșani 2-1. Leo Grozavu, nemulțumit de arbitraj: „Jocurile sunt făcute”

„Fotbalul românesc cam ăsta e. Arbitrajul românesc căzut în derizoriu totalmente. Nu am ce să spun. Am încercat, atât am putut. Nu am explicații vizavi de cum s-au luat deciziile.

«Les jeux sont faits» (n.r. - Jocurile sunt făcute). În România, am văzut în toate etapele ce se întâmplă. La meciul ăsta, la fel.

La prima fază, domnul Cojocaru, în camera VAR, nu știu ce a analizat acolo. Un jucător care dă pe lângă minge, după aia încearcă să se agațe de portar, nici măcar nu reușește și primește penalty.

Dacă ai dat acolo penalty, se poate și în careul advers, pentru că jucătorul de la Arad nu joacă mingea, lovește jucătorul nostru în picior, chiar dacă era în cădere“, a spus Grozavu, la Digi Sport.

FOTO: Penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR

UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (7).jpg
UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (7).jpg

Galerie foto (11 imagini)

UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (1).jpg UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (2).jpg UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (3).jpg UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (4).jpg UTA - FC Botosani, penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR. Captură Prima Sport (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Brigada de la UTA Arad - FC Botoșani

  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Ghiciulescu Raul Constantin. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel

Grozavu: „Avem jucători care nu mai sunt aici, cu noi”

Antrenorul lui Botoșani a vorbit și despre dificultățile care nu țin de evoluția echipei pe teren:

„Avem problemele noastre, normal. Pe astea va trebui să le rezolvăm. Nu se știe când. Din păcate, am fost echipa care a pierdut. Nu pot să spun că mi-a plăcut jocul. Din punctul meu de vedere am fost echipa care a încercat mai mult, a fost mai pozitivă.

Avem jucători care nu mai sunt aici, cu noi, nici nu au cum să fie. Au semnat cu alte echipe și trebuie să ne folosim de ei, atât cât se mai poate.

Nu știu la ce club din România un jucător care a semnat cu o altă echipă mai joacă la echipa respectivă, numai la Botoșani.

Am avut o toamnă mult mai bună, s-a jucat pe alte terenuri. Când nu te antrenezi pe un teren cu iarbă, e greu ca după aia să joci în alte condiții. S-au făcut multe greșeli tehnice, multe pase greșite, terenul a fost alunecos”.

Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază

În minutul 50, elevii lui Leo Grozavu au avut parte de o fază incredibilă în propriul careu.

Portarul Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune.

Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport
Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport
+19 Foto
labels.photo-gallery
  • UTA s-a apropiat de zona play-off-ului: formația lui Adrian Mihalcea ocupă locul 8, cu 41 de puncte, la doar un punct în spatele lui FC Botoșani, echipa de pe locul 6, care are 42 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid2649
3Dinamo2649
4U Cluj2745
5FC Argeș2743
6FC Botoșani2742
7CFR Cluj2641
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2640
11Farul Constanța2634
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

liga 1 uta arad fc botosani leo grozavu george gaman
