Critică arbitrajul Leo Grozavu, discurs dur după înfrângerea cu UTA: „Jocurile sunt făcute”

UTA - Botoșani 2-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat nemulțumit de arbitrajul „centralului” George Găman și de deciziile camerei VAR.

Tehnicianul a fost dezamăgit atât de greșelile comise de echipa sa, cât și de problemele mai largi care afectează lotul celor de la Botoșani.

Arădenii au deschis scorul în minutul 22, iar echipa lui Leo Grozavu a restabilit egalitatea în minutul 77. Valentin Costache a făcut 2-1 pentru UTA în minutul 90, dintr-un penalty acordat de Găman.

La finalul partidei, arbitrul central a dictat penalty pentru Botoșani, dar și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza la VAR.

UTA - Botoșani 2-1 . Leo Grozavu, nemulțumit de arbitraj: „Jocurile sunt făcute”

„Fotbalul românesc cam ăsta e. Arbitrajul românesc căzut în derizoriu totalmente. Nu am ce să spun. Am încercat, atât am putut. Nu am explicații vizavi de cum s-au luat deciziile.

«Les jeux sont faits» (n.r. - Jocurile sunt făcute). În România, am văzut în toate etapele ce se întâmplă. La meciul ăsta, la fel.

La prima fază, domnul Cojocaru, în camera VAR, nu știu ce a analizat acolo. Un jucător care dă pe lângă minge, după aia încearcă să se agațe de portar, nici măcar nu reușește și primește penalty.

Dacă ai dat acolo penalty, se poate și în careul advers, pentru că jucătorul de la Arad nu joacă mingea, lovește jucătorul nostru în picior, chiar dacă era în cădere“, a spus Grozavu, la Digi Sport.

FOTO: Penalty-ul acordat de Găman a fost anulat de VAR

Brigada de la UTA Arad - FC Botoșani

Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Ghiciulescu Raul Constantin. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel

Grozavu: „Avem jucători care nu mai sunt aici, cu noi”

Antrenorul lui Botoșani a vorbit și despre dificultățile care nu țin de evoluția echipei pe teren:

„Avem problemele noastre, normal. Pe astea va trebui să le rezolvăm. Nu se știe când. Din păcate, am fost echipa care a pierdut. Nu pot să spun că mi-a plăcut jocul. Din punctul meu de vedere am fost echipa care a încercat mai mult, a fost mai pozitivă.

Avem jucători care nu mai sunt aici, cu noi, nici nu au cum să fie. Au semnat cu alte echipe și trebuie să ne folosim de ei, atât cât se mai poate.

Nu știu la ce club din România un jucător care a semnat cu o altă echipă mai joacă la echipa respectivă, numai la Botoșani.

Am avut o toamnă mult mai bună, s-a jucat pe alte terenuri. Când nu te antrenezi pe un teren cu iarbă, e greu ca după aia să joci în alte condiții. S-au făcut multe greșeli tehnice, multe pase greșite, terenul a fost alunecos”.

Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază

În minutul 50, elevii lui Leo Grozavu au avut parte de o fază incredibilă în propriul careu.

Portarul Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune.

UTA s-a apropiat de zona play-off-ului: formația lui Adrian Mihalcea ocupă locul 8, cu 41 de puncte, la doar un punct în spatele lui FC Botoșani, echipa de pe locul 6, care are 42 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid 26 49 3 Dinamo 26 49 4 U Cluj 27 45 5 FC Argeș 27 43 6 FC Botoșani 27 42 7 CFR Cluj 26 41 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 26 40 11 Farul Constanța 26 34 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 27 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport