„Nu vreau să intru în conspirații” Ce a spus Kopic despre eroarea uriașă de arbitraj de la Ploiești +20 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Nu vreau să intru în conspirații” Ce a spus Kopic despre eroarea uriașă de arbitraj de la Ploiești

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.02.2026, ora 15:27
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.
  • Dinamo va juca împotriva celor de la Unirea Slobozia, mâine, de la ora 20:00. LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În minutul 86 al partidei de la Ploiești, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Kopic, despre eroarea uriașă de arbitraj de la Ploiești: „Nu vreau să intru în conspirații”

A fost o mare eroare de arbitraj și atât, nu vreau să intru în conspirații. Toți cei implicați în fotbal - acționari, președinți, antrenori, jucători - depind de rezultate.

Când se întâmplă așa ceva, nu te simți bine și înțeleg situația. Dar acesta e fotbalul, fiecare trebuie să fie responsabil pentru acțiunile sale.

Vom vedea ce se va întâmpla în acest caz. Trebuie să acceptăm situațiile care apar și să continuăm să luptăm, orice ar fi”, a spus Kopic, la conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia.

49 de puncte
are Dinamo, formație care se află pe locul 3 în Superliga, la egalitate cu Rapid. Liderul U Craiova are 50 de puncte. Unirea Slobozia se află la coada clasamentului, pe locul 14, cu 24 de puncte

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Clasamentul din Liga 1 în acest moment

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2743
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8Oțelul2740
9FCSB2640
10UTA Arad2638
11Farul2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

petrolul ploiesti liga 1 fc arges Radu Petrescu zeljko kopic
