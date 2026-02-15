Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.

scandalul generat decizia lui Radu Petrescu Dinamo va juca împotriva celor de la Unirea Slobozia, mâine, de la ora 20:00. LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În minutul 86 al partidei de la Ploiești, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Kopic, despre eroarea uriașă de arbitraj de la Ploiești: „Nu vreau să intru în conspirații”

„ A fost o mare eroare de arbitraj și atât, nu vreau să intru în conspirații. Toți cei implicați în fotbal - acționari, președinți, antrenori, jucători - depind de rezultate.

Când se întâmplă așa ceva, nu te simți bine și înțeleg situația. Dar acesta e fotbalul, fiecare trebuie să fie responsabil pentru acțiunile sale.

Vom vedea ce se va întâmpla în acest caz. Trebuie să acceptăm situațiile care apar și să continuăm să luptăm, orice ar fi”, a spus Kopic, la conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia.

49 de puncte are Dinamo, formație care se află pe locul 3 în Superliga, la egalitate cu Rapid. Liderul U Craiova are 50 de puncte. Unirea Slobozia se află la coada clasamentului, pe locul 14, cu 24 de puncte

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 27 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 Oțelul 27 40 9 FCSB 26 40 10 UTA Arad 26 38 11 Farul 26 34 12 Petrolul 27 28 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 27 11

