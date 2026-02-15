Intervențiile sezonului în Liga 1! Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază, în meciul UTA - Botoșani

UTA - Botoșani. Portarul Giannis Anestis (34 de ani), a oferit una dintre cele mai spectaculoase faze ale sezonului.

Grecul a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune.

UTA a deschis scorul în minutul 22, prin Dmytro Pospelov, și a fost foarte aproape să ducă tabela la 2-0 chiar la începutul reprizei secunde.

UTA - Botoșani. Portarul Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază

În minutul 50, elevii lui Leo Grozavu au avut parte de o fază incredibilă în propriul careu. Poulolo a trimis o minge lungă de la jumătatea terenului spre careul advers, iar fundașul Suta a lăsat balonul să treacă, sigur pe el că faza este sub control.

Tzionis a speculat momentul, a sprintat, a atacat mingea și a șutat din careu. Anestis a respins prima oară, dar balonul a ajuns la Hakim Abdallah.

Fostul vârf al lui Dinamo, cu poarta aproape goală în față, a încercat să finalizeze, însă portarul grec a avut o nouă intervenție fantastică și a blocat din nou.

Mingea s-a întors tot la Abdallah, care de data aceasta a ales să paseze în lateral, pentru Costache.

Și la această ocazie, Anestis a fost providențial și a salvat pentru a treia oară poarta în aceeași fază, în timp ce defensiva lui Leo Grozavu a rămas spectatoare .

Până la acest meci, portarul celor de la Botoșani bifase 52 de partide în Superliga, în care a încasat 47 de goluri și a reușit să păstreze poarta neatinsă în 21 de meciuri.

