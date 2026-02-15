„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării

Dinamovistul Nikita Stoinov formează cel mai tare cuplu de fundași centrali din Liga 1, alături de Kennedy Boateng

Apărătorul de 20 de ani a fost întrebat care e secretul defensivei roș-albe, care a încasat doar 23 de goluri în acest sezon, cele mai puține din Superliga, și a exclamat râzând: „Boateng!”, apoi a continuat:

„Evoluția bună se datorează întregii echipe. Apărarea începe din atac, toți muncesc pentru apărare și suntem fericiți că ne descurcăm bine”.

Nikita Stoinov, fundaș Dinamo: „Pentru noi ar fi bun un egal la U Craiova - FCSB”

Stoperul israelian spune că își dorește încă două meciuri cu marea rivală FCSB în play-off și speră ca roș-albaștrii să ajungă în primele 6:

„Sigur că o vreau pe FCSB în play-off, au echipă bună și eu vreau să jucăm meciuri tari, cu atmosferă frumoasă.

Prefer sistemul acesta, cu play-off/play-out. Dacă ești în play-off fiecare meci e o finală, ai doar meciuri de top. Asta face campionatul mai interesant

Voi urmări U Craiova - FCSB diseară. Pentru noi ar fi bun un egal diseară, ca să urcăm pe primul loc dacă batem mâine!”.

Dinamo - Slobozia, ultimul meci al etapei #27

Stoinov a vorbit și despre duelul cu Unirea Slobozia, de luni seară:

„I-am analizat și știm că au jucători de calitate, vor veni foarte motivați, toate echipele au nevoie de puncte. Dar suntem pregătiți să jucăm în fața fanilor noștri și să luăm cele 3 puncte.

Suntem în formă, suntem la un punct de locul 1 și vrem să ajungem acolo.

Nu ne gândim la titlu, luăm meci cu meci și vrem să continuăm așa, sunt multe meciuri.

Cea mai puternică echipă? N-aș vrea să spun că noi, dar toate primele 6 merită să fie acolo, mai sunt și câteva în zona de play-out care se luptă pentru a urca”.

