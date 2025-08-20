Iftime îl ceartă pe Grozavu Patronul de la FC Botoșani a criticat deciziile antrenorului la meciul cu CFR Cluj: „Ține pe bancă jucători de 10.000 de euro”

Valeriu Iftime s-a declarat nemulțumit de deciziile luate de Leo Grozavu în ultima partidă din campionat.

Botoșani a remizat scor 3-3 în deplasare cu CFR Cluj, moldovenii revenind de fiecare dată când au fost conduși.

Leo Grozavu a început partida din Gruia cu nume precum Mitrov, Mailat sau Ongenda pe bancă, lucru care l-a deranjat pe finanțatorul echipei.

Valeriu Iftime: „Ține pe bancă jucători plătiți cu 7.000 - 10.000 de euro”

La pauza meciului cu CFR, Leo Grozavu a făcut 4 schimbări, introducându-i în teren pe Papa, Ongenda, Mitrov și Mailat, cel din urmă stabilind scorul final, 3-3.

„Dacă era 4-0 în prima repriză, nu se mira nimeni, nici dacă era 8-3 pentru ei. Eu cred că a fost un meci slab făcut de echipa noastră, dar de această dată Dumnezeu e aproape de noi și am avut mare noroc.

Am avut un portar senzațional, al nostru, și un portar foarte slab, al lor. Norocul nostru că la pauză Leo a intrat cu fotbaliști și a lăsat calculele acestea ingenioase ale antrenorilor, care anunță, se uită, se gândesc cum fac ei politica și strategia.

Eu am fotbaliști de 7.000 – 10.000 de euro pe care îi țin pe tușă, ceea ce nu e deloc igienic ca management. Mă gândesc la Mitrov, Mailat. De Ongenda nici nu mai vorbesc, Ongenda e numărul 1 la mine și el știe să joace fotbal, e un fotbalist foarte bun, doar trebuie convertit, trebuie lămurit.

El joacă din plăcere fotbal, e un lucru foarte rar. Iar noi, când avem un astfel de fotbalist, îl tratăm ca pe o floare rară, care îți înfrumusețează casa”, a transmis Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

Botoșani ocupă locul 6 în campionat, cu 9 puncte adunate după primele 6 etape.

