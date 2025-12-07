Messi, campion în MLS  Argentinianul a ajuns la 47 de trofee și a avut un discurs emoționant despre retragerea lui Sergio Busquets și Jordi Alba +22 foto
Lionel Messi FOTO: IMAGO
Messi, campion în MLS Argentinianul a ajuns la 47 de trofee și a avut un discurs emoționant despre retragerea lui Sergio Busquets și Jordi Alba

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 07.12.2025, ora 12:07
Actualizat: 07.12.2025, ora 12:36
  • Leo Messi (38 de ani) a devenit campion în MLS alături de Inter Miami, după ce formația patronată de David Beckham (50 de ani) a câștigat finala cu Vancouver Whitecaps, scor 3-1.

Lionel Messi a ajuns la 47 de trofee câștigate în cei 22 de ani de carieră, fiind jucătorul cu cele mai multe cupe din istoria fotbalului.

Argentinianul este urmat în acest clasament de foștii săi colegi, Dani Alves (43), Andres Iniesta (38) și Gerard Pique (38).

Inter Miami, victorie în finală cu Vancouver Whitecaps

Inter Miami a intrat în avantaj în minutul 8, atunci când Edier Ocampo, fundașul celor de la Vancouver, a înscris în propria poartă. Până la pauză, cele două formații au prestat un joc echilibrat, fără ca cineva să iasă în evidență.

Vancouver Whitecaps, formația la care joacă Thomas Muller, a început mai bine repriza secundă, reușind să restabilească egalitatea în minutul 60 prin golul lui Ali Ahmed.

Chiar dacă a egalat, Vancouver nu a reușit să reziste mult timp, deoarece în minutul 71, Rodrigo de Paul a marcat pentru Inter Miami după o pasă a lui Leo Messi.

Formația antrenată de Javier Mascherano a închis meciul în minutul 6 al prelungirilor, după golul lui Tadeo Allende, și a câștigat primul titlu din istorie în MLS.

Leo Messi, campion cu Inter Miami. A ajuns la 47 de trofee în carieră

De când a ajuns în Statele Unite, la Inter Miami, Leo Messi mai câștigase doar două trofee, Leagues Cup și MLS Supporter Shield.

În victoria cu Vancouver Whitecaps, deși nu a reușit să înscrie, Leo Messi i-a pasat decisiv lui Rodrigo de Paul la golul din minutul 71, cel care avea să o readucă pe Inter Miami în avantaj.

În 2025, argentinianul a fost cel mai bun marcator al fazei principale din MLS, cu 29 de goluri și 19 pase decisive. Aceeași performanță a reușit-o și la echipa națională, el fiind golgheterul preliminariilor din America de Sud, cu 8 goluri marcate.

Leo Messi, campion în MLS (14).jpg
Leo Messi, campion în MLS (14).jpg

Leo Messi, campion în MLS (1).jpg Leo Messi, campion în MLS (2).jpg Leo Messi, campion în MLS (3).jpg Leo Messi, campion în MLS (4).jpg Leo Messi, campion în MLS (5).jpg
Leo Messi, după ce a câștigat MLS: „A fost un efort uriaș”

După ce a câștigat titlul în MLS, Messi a vorbit despre drumul parcurs de echipă până la trofeu. El a amintit de eliminarea din sezonul trecut, eșec care i-a făcut pe cei de la Miami să pună pe primul loc câștigarea titlului.

„Acum trei ani am decis să vin în MLS și astăzi suntem campioni. Anul trecut am fost eliminați la început, încă din prima rundă.

În acest sezon, câștigarea Cupei MLS a fost unul dintre principalele noastre obiective. Echipa a depus un efort extraordinar, a fost un an foarte lung, cu multe meciuri, și am fost la înălțimea așteptărilor pe tot parcursul sezonului .

Acesta este momentul pe care l-am așteptat și pe care noi, ca echipă, l-am așteptat. Este ceva foarte special pentru toată lumea”, a declarat Lionel Messi, conform marca.com.

În discursul său de după meci, legendarul fotbalist argentinian a vorbit și despre retragerea lui Jordi Alba și Sergio Busquets, jucători alături de care a împărțit vestiarul mulți ani și la FC Barcelona.

„Având în vedere ce jucători au fost, amândoi printre cei mai mari din istorie, fiecare pe poziția sa, cu carierele pe care le-au avut și titlurile pe care le-au câștigat, este minunat că se pot retrage cu acest titlu în MLS .

Cred că încă nu sunt pe deplin conștienți de ceea ce trăiesc, de ce înseamnă retragerea. Astăzi se încheie ceva foarte frumos pentru ei, ceva pentru care și-au dedicat întreaga viață.

Acum începe un alt capitol pentru ei. Le doresc tot binele, pentru că sunt doi prieteni la care țin foarte mult. Sunt fericit că se pot retrage cu acest titlu”, a mai spus Leo Messi.

Jordi Alba și Sergio Busquets își anunțaseră retragerea, dar au așteptat finalul MLS.

Dacă în cazul lui Busquets decizia de a se retrage nu a reprezentat o surpriză, anunțul lui Jordi Alba a fost. Cu doar câteva luni înainte, Alba își prelungise contractul cu Inter Miami până în 2027, dar apoi a decis să-și încheie cariera.

Fundașul stânga nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. In ultimele momente ale meciului, atunci când Tadeo Allende a marcat golul de 3-1, Javier Mascherano, antrenorul lui Inter Miami, a intrat pe teren și s-a îmbrățișat pe gazon cu Alba, ambii fiind vizibil emoționați de moment.

De asemenea, Alba și Luis Suarez s-au strâns puternic în brațe, momentul fiind extrem de emoționant pentru cei doi fotbaliști care au fost colegi timp de mulți ani la FC Barcelona.

Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (5).png
Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (5).png

Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (1).png Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (2).png Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (3).png Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (4).png Jordi Alba, după ce a câștigat titlul cu Inter Miami (5).png
lionel messi mls sergio busquets jordi alba inter miami
09:00
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
23:32
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
22:47
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Europa League
07.12
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește mai mult
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Superliga
07.12
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Citește mai mult
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Formula 1
07.12
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Citește mai mult
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
07.12
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share