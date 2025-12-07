„Nu se mai poate continua în halul ăsta!” Robert Ilyeș anunță măsuri dure la Csikszereda, după înfrângerea cu FC Argeș

Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul lui Csikszereda, a anunțat măsuri dure ca urmare a înfrângerii cu FC Argeș, scor 0-2.

Tehnicianul „ciucanilor” a fot extrem de nemulțumit de atitudinea echipei sale și a anunțat că va lua o decizie cu privire la ce va urma, în următoarele zile.

Robert Ilyeș, după înfrângerea cu FC Argeș: „Nu se mai poate continua în halul ăsta”

Antrenorul formației din Miercurea Ciuc a fost total dezamăgit după jocul cu FC Argeș și a anunțat că vor fi aplicate sancțiuni.

„Am întâlnit o echipă mult mai matură, mai stabilă din toate punctele de vedere. Ne-a taxat la prima ocazie serioasă. E o victorie meritată, știu ce joacă. Victoria lor nu poate fi contestată.

Nu m-au mulțumit câțiva jucători care n-au avut atitudinea necesară. Cele 4 puncte erau vitale pentru noi. Îmi doream mai mult, poate sunt unii care-și doresc puțin și aici nu ne intersectăm.

Zilele viitoare voi face o analiză și trebuie să pun piciorul în prag zilele următoare, că nu se mai poate continua în halul ăsta!

Sunt la cald acum, nu vreau să spun ce frustrare am în mine. Încerc să dorm o noapte și zilele următoare să văd ce soluții am. Și eu trebuie să mă gândesc la ce să fac pe viitor”, a declarat Robert Ilyeș, conform digisport.ro.

Robert Ilyeș: „Sunt foarte supărat”

Antrenorul formației Csikszereda n-a căutat scuze pentru eșec, a lăudat adversarul și a anunțat că va face o analiză a echipei sale:

„Asta e realitatea și diferența de valoare dintre cele două cluburi se vede la jucători, la nivelul lor. Se poate întâmpla.

Nu e vreo scuză că ne-au lipsit patru titulari că lotul trebuie să dea mai mult. Nu am găsit soluțiile de pasare între linii, că Argeșul a făcut un joc foarte bun. Nu le putem lua meritul.

Avem două meciuri dificile cu Craiova și CFR. Vedem cum le gestionăm și în ianuarie, cu conducerea, să vedem ce decizii luăm. La cald nu vreau să spun mai multe. Să treacă zilele și să luăm decizii bune”.

Sunt foarte supărat şi, dacă intram în vestiar, luam decizii pe care le regretam. Încerc să mă calmez, să dorm şi zilele următoare voi lua o decizie clară Robert Ilyes, antrenor Csikszereda

