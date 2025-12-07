„Am fost inconștient câteva secunde” Ștefan Târnovanu, despre ciocnirea cu Adrian Caragea, din meciul cu Dinamo +15 foto
Ștefan Târnovanu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Am fost inconștient câteva secunde” Ștefan Târnovanu, despre ciocnirea cu Adrian Caragea, din meciul cu Dinamo

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 10:16
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 10:16
  • FCSB - Dinamo 0-0. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul roș-albaștrilor, a vorbit despre rezultatul din derby și despre incidentul cu Adrian Caragea (20 de ani).

În prima repriză, Târnovanu s-a ciocnit violent cu Adrian Caragea la o intervenție în careu. Portarul a rămas întins pe teren timp de câteva secunde.

FCSB - Dinamo 0-0. Ștefan Târnovanu: „Am prins mingea și a venit acea lovitură. Am fost inconștient”

După meci, Târnovanu a rememorat faza și a explicat că a avut serioase probleme:

„Am dat emoții. A fost o pasă, am ieșit, am simțit că am prins mingea și apoi a venit acea lovitură. După câteva secunde, un minut, habar n-am cât a trecut. Am auzit pe cineva că mă striga, cred că am fost inconștient. Nu sunt sigur.

E tânăr, și-a cerut scuze. I-am spus «dacă nu mai ajungi la minge, sari peste portar, că se poate întâmpla ceva mult mai nasol»

N-am văzut nimic, pur și simplu m-am trezit și am auzit vocea unui coleg. Nu știu cine”.

Târnovanu, ciocnire cu Caragea în derby-ul FCSB - Dinamo 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
Târnovanu, ciocnire cu Caragea în derby-ul FCSB - Dinamo 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania

Galerie foto (15 imagini)

Târnovanu, ciocnire cu Caragea în derby-ul FCSB - Dinamo 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
+15 Foto
Ștefan Târnvoanu: „Nu suntem bine și tot ce spunem e că nu știm de ce”

FCSB a urcat un singur loc după acest rezultat și se află acum pe poziția 9, cu 25 de puncte. Dinamo rămâne pe locul 3, cu 35 de puncte.

„Din punctul meu de vedere, e un rezultat care nu ne ajută. Aveam nevoie de victorie, dar am început meciul destul de prost în primele 20 de minute, apoi am echilibrat.

Cu toate astea, nu ne-am creat destule ocazii, bine, nici ei nu au avut, dar eu nu sunt mulțumit.

Te încurcă, cât timp trec etapele și nu acumulezi puncte. Dar mai avem două meciuri în campionat anul acesta, sper să obținem șase puncte și vom vedea ce va fi.

Presiune cred că avem de la începutul anului și încă nu suntem bine și tot spunem că nu știm de ce. Sper ca după perioada de iarnă și după un cantonament foarte bun să fim mai bine”, a mai spus Târnovanu.

Întrebat dacă ar putea fi vorba despre o stare de epuizare după cele două sezoane excelente, în care FCSB a câștigat două titluri și a avut un parcurs solid în Europa League, po

Asta putem spune la finalul campionatului, depinde. Dacă vom intra în play-off și vom reuși să ne clasăm pe o poziție de Cupă Europeană, poate nu e „burnout” (n.r. - epuizare mentală). Ștefan Târnovanu

Din sezonul 2023-2024 și până în prezent, Târnovanu a adunat 130 de meciuri disputate.

„E dificil, normal că e dificil, dar... Nu știu, anul trecut parcă am reușit. Tot timpul, după ce veneam din Europa, câștigam în campionat.

Anul acesta nici rezultatele în Europa nu ne-au mai ajutat, nu ne-au mai dat acea încredere și... Am fost 19 jucători în lot, trei portari, ne lipsesc foarte mulți”.

Întrebat dacă rivalele din play-off ar fi mulțumite în eventualitatea în care FCSB nu ar prinde Top 6, portarul a zis:

Suntem echipa campioană în ultimii 2 ani. Și am fost cei mai buni și cred că putem fi cei mai buni, dar trebuie să schimbăm ceva. Ștefan Târnovanu

FCSB va juca joi, 11 decembrie, cu Feyenoord, într-o partidă decisivă pentru Europa League.

„Trebuie în primul rând să nu pierzi (n.r. - cu Feyenoord) ca să poți să vii cu încredere bună pentru Slobozia, apoi e ultimul meci (n.r. - cu Rapid, pe 21 decembrie) și după va veni vacanța și avem mare nevoie de vacanță.

Încercăm să câștigăm (n.r. - cu Feyenoord). La ce sezon am avut în Europa, nu știu, o să vedem joi”, a mai spus portarul.

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
dinamo bucuresti liga 1 fcsb Adrian Caragea stefan tarnovanu
09:00
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
23:32
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
22:47
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
