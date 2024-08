Leon Rotman, primul român medaliat cu aur la canoe, a împlinit, luni, 22 iulie, 90 de ani.

Ar fi fost oportunitatea ideală pentru a-l omagia, crede Rotman, dar COSR nu i-a oferit un loc în delegația României pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

Cu ocazia aniversării a 90 de ani împliniți de Leon Rotman, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a publicat un mesaj de felicitare pe pagina sa oficială de Facebook, aducându-i un omagiu fostului campion.

„La mulți ani, Papa Leon! Respectul și recunoștința sunt în sufletul tuturor membrilor Team Romania!

Cel mai în vârstă campion olimpic al României, canoistul Leon Rotman împlinește azi (n.r. - luni) 90 de ani, exact cifra medaliilor de aur câștigate de România în istoria Jocurilor Olimpice”, a scris COSR pe rețelele de socializare.

Leon Rotman voia un loc în delegația pentru Jocurile Olimpice

Deși este considerat unul dintre cei mai mari sportivi ai României, COSR nu i-a oferit un loc în delegația României.

„Le-am bătut eu niște apropouri celor de la COSR, le-am spus că unele țări mai iau în delegații foști campioni olimpici, dar s-au făcut că nu mă aud ", a declarat Rotman, potrivit gsp.

Deși ar fi fost un gest simbolic, COSR nu a dat curs acestei propuneri.

Lotul României a plecat spre Paris cu aeronava „Nadia Comăneci”.

În total, în avion s-au aflat 132 de reprezentanți ai României, 81 de sportivi, 36 de oficiali și 15 membri ai staff-ului medical.

11 dintre oficialii prezenți sunt din domeniul canotajului: Antonio Colamonici, Sandu Pop, Ciprian Atomei, Marcus Despina, Dorin Alupei, Cosmin Boguș, Sorin Băhnărel, Marius Bacaoanu, Veronica Cochela, Doina Ignat, Bogdan Macovei (antrenori).

Cine este Leon Rotman

Sportivul este o figură emblematică în istoria sportului românesc, fiind primul campion olimpic al României la canoe, potrivit COSR.

Inițial, s-a înscris la secția de lupte greco-romane a Asociației Sportive „Tânărul dinamovist”, recent înființată.

Ulterior, când s-a deschis secția de kaiac-canoe, s-a transferat acolo împreună cu câțiva colegi. A început în kaiac, iar apoi a trecut la canoe, potrivit COSR.

Primele sale performanțe în canoe au fost obținute sub îndrumarea antrenorului Radu Huțan, când în 1954 a câștigat primul său titlu de campion național la C1 - 10.000 m.

A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice

Începând din 1954 și timp de zece ani, a fost membru al loturilor naționale de kaiac-canoe ale României.

În 1956, la Melbourne, a câștigat două medalii de aur la C1 - 10.000 m și C1 - 1.000 m, devenind primul dublu campion olimpic al României în canoe

În 1960, la Roma, unde a obținut medalia de bronz la C1 - 1.000 m.

După retragerea din competiții, a lucrat ca antrenor în București, la Școala Sportivă nr. 2 și la clubul Rapid, conform COSR.

Pentru meritele sale, a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, iar în anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de ofițer.

Leon Rotman a obținut aurul în ciuda unei entorse și a problemelor cu barca

Cu două săptămâni înainte de Jocurile Olimpice de la Melbourne, Rotman a suferit o entorsă serioasă în timp ce se juca cu colegul său, Ismailciuc, a spus sportivul într-un interviu pentru gsp.ro.

Ismailciuc, colegul meu, a făcut o poartă din bluze de trening și am început să ne jucăm, să tragem cu mingea la poartă. Am avut ghinionul să alunec pe o porțiune mai umedă de pământ și am făcut entorsă. Abia m-am târât până la tribune, iar la corturile unde stăteam m-au dus colegii pe brațe Leon Rotman

Pe lângă problemele cu piciorul, Rotman s-a confruntat și cu dificultăți legate de barca sa.

„La comisia de control, adversarii, antrenorii cehilor, ungurilor și sovieticilor au văzut că barca mea din cedru avea o torsiune în spate, din fabricație.

M-au întrebat dacă am altă barcă. Am adus o alta, din fâșii din lemn de brad. Când au aflat că nu am mai tras pe ea, au zis că e bună.