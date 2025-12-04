„Au arătat că nu-și doresc să rămână!” Avertisment pentru jucătorii FCSB: „Unii pleacă, alții se duc să joace cu Recolta Gheorghe Doja” +7 foto
Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures)
Cupa Romaniei

„Au arătat că nu-și doresc să rămână!" Avertisment pentru jucătorii FCSB: „Unii pleacă, alții se duc să joace cu Recolta Gheorghe Doja"

Silviu Dumitru
Publicat: 04.12.2025, ora 21:39
Actualizat: 04.12.2025, ora 22:45
  • UTA Arad - FCSB 3-0. Mihai Stoica a criticat formatul Cupei României și faptul că gruparea bucureșteană e obligată să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor în deplasare.
  • Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a declarat nemulțumit de prestația mai multor fotbaliști. Și i-a avertizat: „Vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja și Agricola Borcea”.

Campioana en-titre a României a avut 8 jucători sub 20 de ani în lot pentru meciul disputat pe stadionul „Francisc Neuman”, iar MM Stoica a explicat de ce a fost luată această decizie.

Mihai Stoica: „Cupa României și-a bătut joc de FCSB!”

FCSB a jucat trei meciuri consecutive în deplasare, cu Steaua Roșie (Europa League), Farul (Liga 1) și UTA (Cupa României), iar oficialul roș-albaștrilor a răbufnit.

„Ei au început-o, Cupa României și-a bătut joc de FCSB! Sezonul ăsta, acum două sezoane… E singura competiție din istoria fotbalului unde meritul sportiv este anulat în totalitate.

FCSB a avut anul acesta 7 deplasări în străinătate și este obligată să joace toate meciurile din Cupa României în deplasare. Este campioana ultimelor două ediții (în Liga 1) și singurul avantaj e că se află în prima urnă valorică. Dar joacă toate meciurile în deplasare.

Este o bătaie de joc. Foarte greu de găsit cuvinte pentru a o caracteriza. Am vorbit, am explicat, degeaba, nimeni nu este interesat. Nu înțeleg de ce nu-și impun cumva punctul de vedere cei care plătesc pentru competiția asta. Am văzut ce semifinale și finale avem.

Cei care spun că ne batem joc trebuie să înțeleagă că noi vom juca poimâine cu Dinamo. Habar nu au ce înseamnă să ai 3 deplasări consecutive în 6 zile, la Belgrad, Constanța și Arad, iar după să ai derby cu Dinamo”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

În situația în care Petrolul joacă cu echipa a doua și Craiova nu pierde în seara asta, FCSB nu a ieșit din competiție. Poate să joace la Craiova cu calificarea pe masă, iar dacă vrei să câștigi Cupa României trebuie să câștigi orice meci. Noi începem meciurile eliminatorii cu o etapă înainte. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Mihai Stoica: „Nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni”

Managerul general al campioanei a explicat că unii jucători vor fi îndepărtați, în timp ce alții vor fi trimiși să joace pentru echipa secundă a clubului, în Liga 3.

„Tănase nu era 100%, Miculescu nici 15%, Politic, de care suntem acuzați că ne batem joc, a acuzat niște dureri și din cauza asta nu a jucat.

Noi am văzut aici pe cine ne putem baza și pe cine nu. Un fotbalist profesionist care își dorește să rămână în continuare la FCSB, să lupte pentru titularizare, să facă parte din lot, trebuie să se prezinte la cel mai înalt nivel al său indiferent de competiție, de oponent și de componența primului 11.

Chiar dacă nu o să nominalizez, aseară au fost unii care au arătat că nu prea își doresc să rămână în lotul nostru. Unii nu vor rămâne, iar alții vor rămâne până la sfârșitul contractului, dacă se vor prezenta așa, și vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea.

Nu e normal ca un jucător care nu a mai jucat de 12 jocuri, revenit după o accidentare, să se prezinte impecabil din toate punctele de vedere, așa cum a făcut-o Chiricheș, lângă el să evolueze un copil de 16 ani care a fost cel mai bun jucător al nostru cât l-a ținut motorul, Dăncuș, n-a pierdut niciun duel, iar alții să facă figurație, să nu țină o minge la picior sau să piardă aproape toate baloanele pe care le-au jucat.

N-am absolut nimic ce să-i reproșez lui Necșulescu, începuse bine, adrenalina, faptul că a debutat, chiar se simțea bine, se vedea că are curaj să inițieze acțiuni personale, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, e cartonaș roșu indiscutabil”, a mai spus oficialul FCSB.

Eu nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni, vreau să văd responsabilitate, altruism, dedicare. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Cum a arătat FCSB în meciul cu UTA:

  • Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki (L. Ciobanu '79) - Edjouma (Alecsandroaie '79), Alhassan - Colibășanu (D. Popa '57), Oct. Popescu (L. Ilie), Necșulescu - Thiam (Manolache '79)
UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
+7 Foto
Foto

Clasamentul în Grupa B a Cupei României

Poziție / EchipăMeciuri jucate (Golaveraj)Punctaj
1. UTA Arad2 (4-1)4
2. U Craiova1 (4-1)3
3. FCSB2 (3-4)3
4. Gloria Bistrița2 (3-4)3
5. Petrolul1 (1-1)1
6. Sănătatea Cluj2 (2-6)0

Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei României

Cupa Romaniei uta arad fcsb
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share