Victorie zdrobitoare  Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor

Norvegia - Suedia, duelul fostelor semifinaliste de la ediția precedentă a Campionatului Mondial de Handbal Feminin, s-a încheiat cu o victorie clară a echipei lui Ole Gustav Gjekstad (58 de ani).

Selecționata Norvegiei s-a impus la o diferență de 13 goluri, după ce a dominat categoric pe tot parcursul meciului.

Privit ca un duel echilibrat, meciul dintre cele două selecționate nordice a dezamăgit, diferența dintre echipe fiind una covârșitoare în favoarea Norvegiei.

Norvegia, victorie zdrobitoare la Campionatul Mondial

Deși spera la o evoluție bună împotriva Norvegiei, Suedia s-a prezentat lamentabil în „duelul nordicelor”, fiind dominată încă de la început.

La pauză, tabela arăta 24-11 în favoarea selecționatei norvegiene.

În repriza secundă, deși a scăzut ritmul de joc, tot Norvegia a fost echipa mai bună, reușind să își mărească avantajul, ajungând chiar și la o diferență de 16 goluri.

Suedia a reușit totuși să reducă din diferență pe final, profitând de câteva greșeli în apărarea Norvegiei, stabilind scorul final, 39-26.

Pentru Norvegia s-au remarcat Ingvild Bakkerud și Henny Reistad, ambele cu câte șase goluri marcate, dar și Stine Skogrand și Kristine Breistol, cele care au adus 4 puncte echipei.

În tabăra Suediei, Linn Blohm și Clara Lerby au reușit câte 5 goluri, în timp ce Tyra Axner a punctat de 4 ori.

Katrine Lunde, desemnată „jucătoarea meciului”

Cu 11 parade reușite și un procentaj de 50%, Katrine Lunde, legendara portăriță în vârstă de 45 de ani, a fost desemnată „jucătoarea meciului”.

Handbalista din Norvegia a fost premiată de Narcisa Lecușanu, fosta handbalistă de la Borussia Dortmund, Aalborg și Râmnicu Vâlcea.

Pentru Norvegia urmează duelurile cu Cehia și Brazilia, în timp ce selecționata suedeză va juca împotriva Coreei de Sud și Angolei.

Clasamentul din Grupa 4 a Campionatului Mondial:

1. Norvegia - 6 puncte

2. Brazilia - 6

3. Angola - 4

4. Suedia - 2

5. Cehia - 0

6. Coreea de Sud - 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport