„Învăț franceză” Cristi Chivu, încântat de jucătorii francezi din lotul lui Inter +11 foto
Cristi Chivu/ FOTO: IMAGO
„Învăț franceză” Cristi Chivu, încântat de jucătorii francezi din lotul lui Inter

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 12:52
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 12:52
  • Inter Milano - Torino 5-0. Cristi Chivu (44 de ani) s-a arătat impresionat de prestațiile jucătorilor francezi din echipa sa, după debutul spectaculos pe banca nerazzurrilor.

Patru jucători francezi au pus osul la treabă, în victoria zdrobitoare a celor de la Inter. Titularii, Benjamin Pavard şi Marcus Thuram, respectiv noile achiziții Andy Diouf şi Ange-Yoan Bonny, care au intrat pe parcusul jocului.

Mai mult decât atât, Thuram și Bonny și-au trecut și numele pe lista marcatorilor.

Inter - Torino. Cristi Chivu: „Acum învăţ limba franceză”

„Acum învăţ limba franceză” a afirmat tehnicianul român la conferința de presă, referindu-se la prestația celor 4.

Ulterior, Chivu și-a continuat discursul și a avut numai cuvinte de laudă la adresa atacanților francezi.

„Mă bucur pentru Ange (Bonny) pentru că a marcat primul său gol la debutul pe San Siro. L-am văzut foarte fericit, aşa cum l-am cunoscut la Parma, a dat dovadă de seriozitate şi a arătat calităţi în ultima lună.

Mă bucur şi pentru dubla lui Marcus (Thuram). El este conştient de asta, după cum a spus chiar el: trebuie să aibă continuitate pe tot parcursul sezonului”, a adăugat Chivu, citat de L'Equipe

Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO

Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO Inter Milano - Torino 5-0 / Foto: IMAGO
Cristi Chivu: „Am vrut să recompensez un puști”

Chivu l-a menționat și pe Andy Diouf, ultima achiziție a clubului de pe „Giuseppe Meazza”.

„Este un mijlocaş pe care nu îl aveam în lot, cu o capacitate excelentă de a avansa cu mingea la picior şi care este stângaci. Am vrut să recompensez un băiat care abia sosise, să-i ofer o monstră din San Siro, să-i dau sentimentul că aparţine grupului.

Este aici de doar două zile. L-am pus chiar în dificultate, pentru că l-am pus să joace pe o poziţie pe care nu o ocupase niciodată (număr 10). Nici măcar nu ştiu dacă a avut timp să-şi desfacă bagajele”, a concluzionat Chivu.

20.000.000 de euro
a plătit Inter pentru transferul lui Diouf, celor de la Lens

Rezumat VIDEO. Inter - Torino 5-0

serie a torino Inter Milano Cristi Chivu
10:34
