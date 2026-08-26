Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Danny Armstrong, cel mai influent jucător al liderului Dinamo: 3 goluri, 4 pase decisive în șase meciuri. Foto: Raed Krishan
Superliga

Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 09:06
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 09:12
  • Liga 1 are Bucureștiul în Top 3, urmat de campioana Craiova și de cele două echipe-revelație în ultimii doi ani, FC Argeș și Corvinul, nou-promovate care s-au descurcat neașteptat de bine la revenirea în elită. 
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Cum arată echipele care ocupă zona de play-off după primele șase etape ale Ligii 1?

Bucureștiul pare că vrea revanșa în urma unui sezon în care nu a prins Top 3. Acum îl are.

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Campioana Craiova e aproape, în spate. Iar cele care au promovat în 2025 și 2026, FC Argeș și Corvinul, s-au adaptat repede în Liga 1.

Ce au aceste șase formații în comun: niciuna nu a reușit să-și păstreze la zero numărul înfrângerilor, la fel ca toate celelalte 10 din zona play-out.

De ce e Dinamo acum deasupra tuturor

1. Dinamo (13p) - Un pas înainte cu Nuno Campos față de Kopic. O echipă care creează fotbal și care, spre deosebire de sezonul trecut, reușește să câștige și în momentele dificile, cum au fost ultimele două meciuri, la 1-0 cu Rapid (d) și 2-1 cu U Cluj (a).

4 victorii
are Dinamo în primele 6 meciuri, singura cu acest număr de succese. Cel mai bun atac (13 goluri), precum Craiova

2. FCSB (11p) - Schimbarea sistemului, trecerea la o așezare atipică pentru roș-albaștri, cu trei stoperi, a făcut-o să piardă prima partidă în această stagiune (0-1 cu CFR). Ultima echipă fără înfrângere după 5 etape a fost învinsă și ea. Sistemul 3-4-2-1 a fost pregătit foarte puțin și i-ar putea provoca iar îngrijorare.

3. Rapid (11p) - O echipă reactivă, agresivă, cu o apărare solidă, dar care nu înscrie mult și a pierdut deja 7 puncte în 6 meciuri de campionat.

3 goluri
a primit Rapid în șase partide, cele mai puține în Liga 1, la egalitate cu Corvinul

Riscul campioanei și cele două promovate surprinzătoare

4. U Craiova (10p) - Cea mai bună echipă a sezonului precedent, campioana și câștigătoarea Cupei, suferă din cauza meciurilor paralele jucate în cupele europene. A pierdut aproape jumătate din totalul punctelor, 8 din 18. Cum va fi în faza principală a unei competiții continentale, riscă să aibă probleme și în toamnă.

Nsimba e golgheterul Craiovei în acest sezon în toate competițiile: 7 goluri, 4 în campionat. Foto: Raed Krishan Nsimba e golgheterul Craiovei în acest sezon în toate competițiile: 7 goluri, 4 în campionat. Foto: Raed Krishan
Nsimba e golgheterul Craiovei în acest sezon în toate competițiile: 7 goluri, 4 în campionat. Foto: Raed Krishan

5. FC Argeș (10p) - Antrenorul Bogdan Andone nu e interesat de posesie, de control. Are mingea minimum necesar. Se apără și contraatacă. Menține echipa în zona de playoff, ca sezonul anterior, când de-abia promovase în Liga 1.

4 goluri
a marcat FC Argeș în șase partide (a primit tot patru), cele mai puține în Top 10, la fel ca Petrolul

6. Corvinul (9p) - Nou promovata e o revelație. Două victorii, inclusiv un 3-0 cu CFR, 3 egaluri și o singură înfrângere, 0-2 cu Farul, meci în care a primit ambele goluri după ce a rămas în 10 în ultimele 40 de minute. Echipa lui Florin Maxim vrea să avanseze prin construcție, prin pase, iar cele 7 goluri înscrise (a primit numai 3) arată că e și eficientă acasă. Deși, deocamdată, acasă înseamnă Arad.

În ultimele 3 etape, cu Manolache integralist, Corvinul nu a primit gol, iar stoperul a marcat o dată. Foto: Imago În ultimele 3 etape, cu Manolache integralist, Corvinul nu a primit gol, iar stoperul a marcat o dată. Foto: Imago
În ultimele 3 etape, cu Manolache integralist, Corvinul nu a primit gol, iar stoperul a marcat o dată. Foto: Imago
0 goluri
a marcat Corvinul în deplasare: 0-2 cu Farul și dublu 0-0, cu Botoșani și UTA

Până acum, Bucureștiul are Top 3, dar nimeni nu garantează că va rămâne acolo cu toate echipele.

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