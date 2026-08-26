Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun

- Liga 1 are Bucureștiul în Top 3, urmat de campioana Craiova și de cele două echipe-revelație în ultimii doi ani, FC Argeș și Corvinul, nou-promovate care s-au descurcat neașteptat de bine la revenirea în elită.
Cum arată echipele care ocupă zona de play-off după primele șase etape ale Ligii 1?
Bucureștiul pare că vrea revanșa în urma unui sezon în care nu a prins Top 3. Acum îl are.
Campioana Craiova e aproape, în spate. Iar cele care au promovat în 2025 și 2026, FC Argeș și Corvinul, s-au adaptat repede în Liga 1.
Ce au aceste șase formații în comun: niciuna nu a reușit să-și păstreze la zero numărul înfrângerilor, la fel ca toate celelalte 10 din zona play-out.
De ce e Dinamo acum deasupra tuturor
1. Dinamo (13p) - Un pas înainte cu Nuno Campos față de Kopic. O echipă care creează fotbal și care, spre deosebire de sezonul trecut, reușește să câștige și în momentele dificile, cum au fost ultimele două meciuri, la 1-0 cu Rapid (d) și 2-1 cu U Cluj (a).
2. FCSB (11p) - Schimbarea sistemului, trecerea la o așezare atipică pentru roș-albaștri, cu trei stoperi, a făcut-o să piardă prima partidă în această stagiune (0-1 cu CFR). Ultima echipă fără înfrângere după 5 etape a fost învinsă și ea. Sistemul 3-4-2-1 a fost pregătit foarte puțin și i-ar putea provoca iar îngrijorare.
3. Rapid (11p) - O echipă reactivă, agresivă, cu o apărare solidă, dar care nu înscrie mult și a pierdut deja 7 puncte în 6 meciuri de campionat.
Riscul campioanei și cele două promovate surprinzătoare
4. U Craiova (10p) - Cea mai bună echipă a sezonului precedent, campioana și câștigătoarea Cupei, suferă din cauza meciurilor paralele jucate în cupele europene. A pierdut aproape jumătate din totalul punctelor, 8 din 18. Cum va fi în faza principală a unei competiții continentale, riscă să aibă probleme și în toamnă.
5. FC Argeș (10p) - Antrenorul Bogdan Andone nu e interesat de posesie, de control. Are mingea minimum necesar. Se apără și contraatacă. Menține echipa în zona de playoff, ca sezonul anterior, când de-abia promovase în Liga 1.
6. Corvinul (9p) - Nou promovata e o revelație. Două victorii, inclusiv un 3-0 cu CFR, 3 egaluri și o singură înfrângere, 0-2 cu Farul, meci în care a primit ambele goluri după ce a rămas în 10 în ultimele 40 de minute. Echipa lui Florin Maxim vrea să avanseze prin construcție, prin pase, iar cele 7 goluri înscrise (a primit numai 3) arată că e și eficientă acasă. Deși, deocamdată, acasă înseamnă Arad.
Până acum, Bucureștiul are Top 3, dar nimeni nu garantează că va rămâne acolo cu toate echipele.