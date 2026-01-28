Gerul schimbă programul în Liga 1 Un meci din etapa #24, reprogramat din cauza temperaturilor scăzute +10 foto
Gerul schimbă programul în Liga 1 Un meci din etapa #24, reprogramat din cauza temperaturilor scăzute

  • Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat că meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați. din etapa #24 din Liga 1, a fost reprogramat din cauza temperaturilor scăzute anunțate la ora inițială a partidei.

Meciul era programat luni, 2 februarie, de la ora 20:00, dar gerul prognozat în nordul țării a făcut ca ora să fie schimbată.

FC Botoșani - Oțelul Galați, din etapa #24, reprogramat

Luni, 2 februarie, la ora la care ar fi trebuit să înceapă FC Botoșani - Oțelul Galați sunt anunțate în jur de -15 grade Celsius.

Temperaturile scăzute de la Botoșani ar fi cauzat probleme atât jucătorilor, cât și staff-ului celor două echipe. Și prezența fanilor la stadion ar fi fost influențată de valul de frig.

Astfel, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că partida FC Botoșani - Oțelul Galați se va desfășura tot luni, 2 februarie, dar de la ora 18:30, conform lpf.ro.

La noua oră de desfășurare a partidei din etapa 24 se anunță temperaturi de -8 sau -10 grade Celsius.

Programul etapei #24 din Liga 1

Vineri, 30 ianuarie

  • Ora 17:00 / CFR Cluj - Metaloglobus
  • Ora 20:00 / Dinamo - Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

  • Ora 14:30 / Unirea Slobozia - Hermannstadt
  • Ora 17:00 / FC Argeș - UTA Arad
  • Ora 20:00 / Rapid - U Cluj

Duminică, 1 februarie

  • Ora 17:15 / Farul Constanța - U Craiova
  • Ora 20:00 / FCSB - Csikszereda

Luni, 2 februarie

  • Ora 18:30 / FC Botoșani - Oțelul Galați

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2344
4Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul2336
7U Cluj2336
8UTA2335
9CFR Cluj2332
10Farul2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2320
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

