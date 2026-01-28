Gerul schimbă programul în Liga 1 Un meci din etapa #24, reprogramat din cauza temperaturilor scăzute

- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat că meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați. din etapa #24 din Liga 1, a fost reprogramat din cauza temperaturilor scăzute anunțate la ora inițială a partidei.
Meciul era programat luni, 2 februarie, de la ora 20:00, dar gerul prognozat în nordul țării a făcut ca ora să fie schimbată.
FC Botoșani - Oțelul Galați, din etapa #24, reprogramat
Luni, 2 februarie, la ora la care ar fi trebuit să înceapă FC Botoșani - Oțelul Galați sunt anunțate în jur de -15 grade Celsius.
Temperaturile scăzute de la Botoșani ar fi cauzat probleme atât jucătorilor, cât și staff-ului celor două echipe. Și prezența fanilor la stadion ar fi fost influențată de valul de frig.
Astfel, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că partida FC Botoșani - Oțelul Galați se va desfășura tot luni, 2 februarie, dar de la ora 18:30, conform lpf.ro.
La noua oră de desfășurare a partidei din etapa 24 se anunță temperaturi de -8 sau -10 grade Celsius.
Galerie foto (10 imagini)
Programul etapei #24 din Liga 1
Vineri, 30 ianuarie
- Ora 17:00 / CFR Cluj - Metaloglobus
- Ora 20:00 / Dinamo - Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 31 ianuarie
- Ora 14:30 / Unirea Slobozia - Hermannstadt
- Ora 17:00 / FC Argeș - UTA Arad
- Ora 20:00 / Rapid - U Cluj
Duminică, 1 februarie
- Ora 17:15 / Farul Constanța - U Craiova
- Ora 20:00 / FCSB - Csikszereda
Luni, 2 februarie
- Ora 18:30 / FC Botoșani - Oțelul Galați
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Rapid
|23
|45
|3
|Dinamo
|23
|44
|4
|Argeș
|23
|40
|5
|Botoșani
|23
|38
|6
|Oțelul
|23
|36
|7
|U Cluj
|23
|36
|8
|UTA
|23
|35
|9
|CFR Cluj
|23
|32
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Unirea Slobozia
|23
|21
|13
|Petrolul
|23
|20
|14
|Csikszereda
|23
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|23
|11