Gerul schimbă programul în Liga 1 Un meci din etapa #24, reprogramat din cauza temperaturilor scăzute

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat că meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați. din etapa #24 din Liga 1, a fost reprogramat din cauza temperaturilor scăzute anunțate la ora inițială a partidei.

Meciul era programat luni, 2 februarie, de la ora 20:00, dar gerul prognozat în nordul țării a făcut ca ora să fie schimbată.

FC Botoșani - Oțelul Galați, din etapa #24, reprogramat

Luni, 2 februarie, la ora la care ar fi trebuit să înceapă FC Botoșani - Oțelul Galați sunt anunțate în jur de -15 grade Celsius.

Temperaturile scăzute de la Botoșani ar fi cauzat probleme atât jucătorilor, cât și staff-ului celor două echipe. Și prezența fanilor la stadion ar fi fost influențată de valul de frig.

Astfel, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că partida FC Botoșani - Oțelul Galați se va desfășura tot luni, 2 februarie, dar de la ora 18:30, conform lpf.ro.

La noua oră de desfășurare a partidei din etapa 24 se anunță temperaturi de -8 sau -10 grade Celsius.

Programul etapei #24 din Liga 1

Vineri, 30 ianuarie

Ora 17:00 / CFR Cluj - Metaloglobus

Ora 20:00 / Dinamo - Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

Ora 14:30 / Unirea Slobozia - Hermannstadt

Ora 17:00 / FC Argeș - UTA Arad

Ora 20:00 / Rapid - U Cluj

Duminică, 1 februarie

Ora 17:15 / Farul Constanța - U Craiova

Ora 20:00 / FCSB - Csikszereda

Luni, 2 februarie

Ora 18:30 / FC Botoșani - Oțelul Galați

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport