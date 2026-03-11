„Oameni care n-au reușit în viață” Soția lui Dan Șucu, declarații acide despre cei care-l critică pe patronul de la Rapid și Genoa: „Vii tu, un neica nimeni”

Diana Șucu (50 de ani) a avut un discurs acid la adresa celor care critică ceea ce face soțului ei, Dan Șucu (62 de ani), în fotbal: „N-au făcut nimic în viețile lor și vin și-și dau cu părerea”.

Soția patronului de la Rapid și Genoa a fost invitata fostului fotbalist Robert Niță (48 de ani) într-o emisiune.

De-a lungul discuției, partenera de viață a lui Dan Șucu a făcut referire criticile pe care le primește soțul ei de la, spune ea, „oameni care n-au făcut nimic în viață”.

„Nu mă deranjează criticile. Critica, în general, e constructivă. Dar mă deranjează atunci când vine de la oameni care n-au demonstrat nimic.

Și nu mă deranjează critica vizavi de mine, ci când mă uit special la emisiunile astea sportive și sunt oameni care, sincer, nu prea au făcut nimic în viețile lor, nu prea au strălucit și vin și-și dau cu părerea, emit tot felul de păreri vizavi de ceea ce face Dan la Rapid sau la Genoa.

Sunt oameni care n-au demonstrat mai nimic…

[...] N-au reușit în viață... singurul lucru pe care l-au reușit e acela că merg într-o emisiune TV, de unde primesc 100 - 200 de euro, nu? Și se așază pe un scaun și aruncă cu lături, efectiv, în munca unui om.

La urma urmei, soțul meu face ceea ce face, chiar dacă greșește - și probabil că și greșește - dar greșește pe munca lui, pe banii lui. Nu sunt bani furați de la stat, nu a făcut pușcărie pentru că a furat. Pur și simplu, a muncit de la 20 de ani”, a spus soția patronului de la Rapid și Genoa, la emisiunea „Fanatik Rapid”.

Diana Șucu: „Când are nevoie de un punct de vedere, Dan apelează la oameni care au demonstrat ceva”

Întrebată de Niță dacă pe Dan Șucu îl deranjează reacțiile din emisiuni, Diana Șucu a spus:

„La început, da, îl deranjau, acum nu. Atunci când are nevoie de un punct de vedere apelează întotdeauna la oameni care au demonstrat ceva. Știu că vorbește de foarte multe ori cu dl Mircea Lucescu și-i cere părerea. Sunt oameni cu care se sfătuiește, cu un istoric, care au strălucit, care au făcut ceva și au lăsat ceva în spatele lor.

Dar să vii tu, un neica nimeni, un fotbalist care n-a auzit decât Chiajna de tine sau nu știu ce alte formații... Nu știu, nu cunosc eu. Sincer îți spun, n-am avut nicio tangență cu fotbalul niciodată. În afară de Hagi, Gică Popescu, Mutu, Chivu… în rest, ceilalți fotbaliști îmi sunt foarte străini, sincer”.

Diana Șucu îl elogiază pe Gică Hagi: „Calm, așezat, coerent”

Fosta prezentatoare TV a vorbit și despre oamenii din sport pe care îi admiră:

„Am fost impresionată de dl Hagi. Este atât de nedrept și atât de rușinos să poți să-ți permiți să arunci cu noroi într-un om care a făcut atât de multe lucruri…

Mi-aduc aminte, în urmă cu 30 de ani, am fost într-o vacanță în Aruba și dl care vindea bilete mi-a spus: România, Hagi, Nadia Comăneci!

Cum să-ți permiți să jignești un astfel de om. Este un dumnezeu pe bucata lui. Am fost impresionată, mi s-a părut un om extraordinar! Sincer! Calm, așezat, coerent.

Cred că ar trebui să ne apreciem valorile, chiar și televiziunile n-ar trebui să mai invite oameni care… mda… și să le permiți să arunce cu mizerii, cu lături, în niște oameni care au făcut lucruri senzaționale.

Sigur, au mai și greșit, dar hai să nu ne uităm la partea urâtă și neagră a paharului”.

