Stadion de 101.000 de locuri! FOTO: Cum va arăta arena clubului River Plate, după ce va fi renovată +15 foto
Foto: X/River Plate
Campionate

Stadion de 101.000 de locuri! FOTO: Cum va arăta arena clubului River Plate, după ce va fi renovată

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 14:45
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 14:45
  • Clubul River Plate a anunțat că s-a aprobat proiectul de extindere și acoperire a stadionului Mas Monumental.
  • Arena echipei din Argentina va avea o capacitate de 101.000 de locuri, odată ce renovările vor fi finalizate.

Stadionul Monumental a fost inaugurat în luna mai a anului 1938 și are, în prezent, o capacitate de 85.018 locuri.

Casa clubului River Plate a mai fost renovată în 1958 și 1978, dar proiectul care a fost aprobat acum va schimba radical înfățișarea stadionului.

FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect
Citește și
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect
Citește mai mult
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect

FOTO. Cum va arăta Monumental, stadionul lui River Plate, după renovare

River Plate a anunțat că proiectul pentru extinderea și acoperirea stadionului Mas Monumental a fost aprobat. Astfel, arena va avea o capacitate de 101.000 de locuri, după renovări.

Stefano Di Carlo, președintele lui River Plate, a anunțat, marți, aprobarea proiectului:

„Este un vis colectiv care acum devine realitate”, a precizat oficialul clubului, într-un videoclip de prezentare, citat de as.com.

Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate
Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate

Galerie foto (15 imagini)

Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate Cum va arăta stadionul lui River Plate, după renovare. Foto: Captură X/River Plate
+15 Foto
labels.photo-gallery

Începând din luna aprilie a acestui an, și pe parcursul următorilor 3 ani, tribunele vor fi extinse pentru a crește capacitatea acestora cu 16.000 de locuri. În această perioadă va fi montat și acoperișul stadionului.

Odată ce lucrările vor fi finalizate, Argentina ar putea să-și desfășoare meciurile de acasă de la Campionatul Mondial din 2030 pe stadionul Mas Monumental, atunci când aceasta va fi una dintre gazdele turneului.

Arena clubului River Plate a găzduit finala CM 1978, care a fost câștigată de Argentina cu scorul de 3-1, după penalty-uri, în fața Olandei.

River Plate, clubul cu cea mai mare medie de spectatori pe meci

River Plate este clubul cu cea mai mare medie de spectatori pe meci în 2025, pentru al treilea an consecutiv, conform marca.com.

Dragostea față de fotbal a argentinienilor și-a spus cuvântul, iar River Plate a înregistrat o medie de 85.018 de spectatori pe meci în anul care abia s-a încheiat.

Astfel, clubul argentinian se află pe primul loc în clasament, devansând formații de top precum Real Madrid sau Bayern Munchen.

Podiumul este completat de Borussia Dortmund, cu o medie de 81.365 de fani pe meci, club care este cunoscut pentru suporterii foarte pasionați.

Pe locul al treilea este Bayern Munchen, cu o medie de 75.000 de suporteri.

Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe din lume, se află abia pe locul 4, cu o medie de 73.658 de fani prezenți pe stadion.

Citește și

Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro
Liga Campionilor
14:17
Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro
Citește mai mult
Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect
Superliga
14:03
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect
Citește mai mult
FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
STADION River Plate renovare mas monumental
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share