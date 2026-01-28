Stadion de 101.000 de locuri! FOTO: Cum va arăta arena clubului River Plate, după ce va fi renovată

Clubul River Plate a anunțat că s-a aprobat proiectul de extindere și acoperire a stadionului Mas Monumental.

Arena echipei din Argentina va avea o capacitate de 101.000 de locuri, odată ce renovările vor fi finalizate.

Stadionul Monumental a fost inaugurat în luna mai a anului 1938 și are, în prezent, o capacitate de 85.018 locuri.

Casa clubului River Plate a mai fost renovată în 1958 și 1978, dar proiectul care a fost aprobat acum va schimba radical înfățișarea stadionului.

FOTO. Cum va arăta Monumental, stadionul lui River Plate, după renovare

Stefano Di Carlo, președintele lui River Plate, a anunțat, marți, aprobarea proiectului:

„Este un vis colectiv care acum devine realitate”, a precizat oficialul clubului, într-un videoclip de prezentare, citat de as.com.

Începând din luna aprilie a acestui an, și pe parcursul următorilor 3 ani, tribunele vor fi extinse pentru a crește capacitatea acestora cu 16.000 de locuri. În această perioadă va fi montat și acoperișul stadionului.

Odată ce lucrările vor fi finalizate, Argentina ar putea să-și desfășoare meciurile de acasă de la Campionatul Mondial din 2030 pe stadionul Mas Monumental, atunci când aceasta va fi una dintre gazdele turneului.

Arena clubului River Plate a găzduit finala CM 1978, care a fost câștigată de Argentina cu scorul de 3-1, după penalty-uri, în fața Olandei.

Un nuevo capítulo de esta historia Monumental que comenzó en 1938. Bienvenidos a casa.



ℹ️ https://t.co/7632BRunxk pic.twitter.com/faf2S5IbVo — River Plate (@RiverPlate) January 27, 2026

River Plate, clubul cu cea mai mare medie de spectatori pe meci

River Plate este clubul cu cea mai mare medie de spectatori pe meci în 2025, pentru al treilea an consecutiv, conform marca.com.

Dragostea față de fotbal a argentinienilor și-a spus cuvântul, iar River Plate a înregistrat o medie de 85.018 de spectatori pe meci în anul care abia s-a încheiat.

Astfel, clubul argentinian se află pe primul loc în clasament, devansând formații de top precum Real Madrid sau Bayern Munchen.

Podiumul este completat de Borussia Dortmund, cu o medie de 81.365 de fani pe meci, club care este cunoscut pentru suporterii foarte pasionați.

Pe locul al treilea este Bayern Munchen, cu o medie de 75.000 de suporteri.

Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe din lume, se află abia pe locul 4, cu o medie de 73.658 de fani prezenți pe stadion.

