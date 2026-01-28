S-au stabilit semifinalele Australian Open, atât la masculin, cât și la feminin.

Care sunt cele patru meciuri din penultimul act al turneului de Grand Slam, în rândurile de mai jos.

Australian Open 2026 se va încheia duminică, 1 februarie.

Organizatorii au anunțat un fond total de premiere de 75 de milioane de dolari americani, un record absolut pentru Melbourne.

S-au stabilit semifinalele Australian Open, masculin

Cum arată semifinalele Australian Open, masculin:

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, vineri, 30 ianuarie, ora 05:30 (ora României)

Novak Djokovic - Jannik Sinner, vineri, 30 ianuarie, ora 05:30

Finala va avea loc duminică, 1 februarie, de la ora 10:30.

În sferturi, liderul clasamentului ATP, Carlos Alcaraz, a trecut de Alex De Minaur cu scorul de 7-5, 6-2, 6-1, după o partidă ce a durat două ore și 18 minute.

Odată cu succesul obținut în fața lui De Minaur, Alcaraz a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge la 10 prezențe în fazele finale la turneele de Grand Slam. Rafael Nadal reușea asta fiind și mai tânăr, la Australian Open 2009.

Adversarul spaniolului, Alexander Zverev, l-a învins în sferturi pe Learner Tien, scor final 6-3, 6-7, 6-1, 7-6.

În cealaltă semifinală, Novak Djokovic îl va înfrunta ppe Jannik Sinner. Nole s-a calificat în penultimul act al competiției după abandonul lui Lorenzo Musetti. Italianul conducea în acel moment cu 2-0 la seturi (6-4, 6-3, 1-3).

De cealaltă parte, Jannik Sinner a câștigat duelul cu Ben Shelton din sferturi, scor 6-3, 6-4, 6-4, după o partidă ce a durat două ore și 25 de minute.

Anul trecut, Jannik Sinner a cucerit Australian Open, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev cu scorul de 6-3, 7-6, 6-3.

S-au stabilit semifinalele Australian Open, feminin

Cum arată semifinalele Australian Open, feminin:

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina, joi, 29 ianuarie, ora 10:30 (ora României)

Jessica Pegula - Elena Rybakina, joi, 29 ianuarie, ora 12:00

Finala va avea loc sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10:30.

Liderul clasamentului WTA, Aryna Sabalenka, a învins-o categoric în sferturi pe Iva Jovic, scor 6-3, 6-0, după doar o oră și 30 de minute de joc.

Adversara ei, Elina Svitolina a produs surpriza și a câștigat duelul cu Coco Gauff, după doar 59 de minute. Scorul final al partidei a fost 6-1, 6-2 în favoarea numărului 10 în clasamentul WTA.

Jessica Pegula, prima jucătoare din cea de-a doua semifinală, a trecut în sferturi de Amanda Anisimova cu scorul de 6-2, 7-6.

Elena Rybakina a obținut și ea calificarea în semifinalele Australian Open după ce a învins-o pe Iga Swiatek, 7-5, 6-1.

Ediția de anul trecut de la Australian Open a fost câștigată de Madison Keys. Americanca a cucerit trofeul de Grand Slam după ce a trecut în finală de Aryna Sabalenka, scor 6-3, 2-6, 7-5.

