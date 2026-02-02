Dan Udrea Experimentul Ice Age în Liga 1 +21 foto
Dan Udrea Experimentul Ice Age în Liga 1

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 15:08
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 16:14
  • Nicio partidă disputată în acest an, în campionat, nu a atins 10.000 de spectatori. Zăpada, viscolul și gerul insuportabil au depopulat tribunele. FRF și LPF stau și se uită pasive
  • Meciurile s-au jucat, ratingurile televiziunilor n-au fost rele deloc, însă fotbalul a pierdut esența lui: oamenii din tribune
  • Față de acum 2 ani, media de spectatori din Liga 1 e în scădere cu 20%

Meciurile disputate în Liga 1 în 2026 au fost un adevărat fiasco din perspectiva asistenței pe stadioane. Principalul motiv: vremea cu care România s-a confruntat. Temperaturi extrem de mici, chiar ger năprasnic, ninsori, zăpadă, viscol.

În acest decor hibernal, Liga 1 a bifat, cum era și normal să se întâmple, în două din cele 3 etape disputate în acest an, cea mai mică medie de spectatori din 2025-2026:

  • Etapa 22 - medie de 2.800 de spectatori pe meci
  • Etapa 23 - medie de 3.400 de spectatori pe meci

Comparativ cu media întregului sezon, care e oricum trasă în jos de aceste jocuri din 2026, scăderea e una dramatică: de aproape 50%!

Ratingurile televiziunilor au fost bune

Nu publicul e vinovat. Chiar sunt de înțeles oamenii care au preferat confortul din fața televizorului, unui chin, realmente, de a pune pe ei tot șifonierul, de a pleca prin viscol la stadion și de a îngheța acolo cel puțin două ore.

Da, audiențele sunt bune în Liga 1 în acest start de an. Televiziunile au făcut ratinguri mult peste medie, în condițiile în care nici nu au fost derby-uri de prima mână.

Așa s-a ajuns ca un joc de campionat să bată ambele partide europene disputate de FCSB în Europa League, iar alte două meciuri din campionatul inten să fie aproape egale cu FCSB - Fenerbahce, care a fost extrem de atractiv:

  • FCSB - CFR 1-4 / 6,1% rating cumulat pentru Digi Sport și Prima Sport
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 / 5,2%
  • FCSB - Fenerbahce 1-1 / 4,9%
  • FC Argeș - FCSB 1-0 / 4,8%
  • FCSB - Csikszereda 1-0 / 4,7%

Deci, campionatul României e atractiv, suscită interes mare în fața televizoarelor, însă fotbalul trebuie să fie și pentru spectatori, dincolo de a fi pentru telespectatori.

Iar de acest lucru trebuie să se îngrijească LPF și FRF. Oamenii de acolo nu pot ridica acum din umeri și să prezinte ca argument: „Nu putem controla vremea”.

Vremea extremă a diminuat de două-trei ori asistența pe stadioane

Au fost meciuri la care tribunele au fost depopulate exclusiv din cauza vremii. Câteva exemple:

  • FC Argeș - FCSB a avut doar 3.900 de spectatori, în loc de 10.000, dacă se juca pe o vreme normală
  • Dinamo - U Cluj a bifat doar 4.600, s-ar fi sărit de media lui Dinamo pe acest sezon și probabil că se mergea spre 15.000
  • Craiova - Botoșani a avut sub 7.000 de fani, s-ar fi atins măcar media oltenilor de acasă, 15.000
  • FCSB - Csikszereda s-a jucat cu doar 2.600, pe o vreme imposibilă, probabil că ar fi fost 7.000-8.000 în condiții decente

FRF și LPF să se îngrijească mai mult de campionat și de oamenii din tribune

Cei care dețin acest produs, LPF și FRF, ar trebui să învețe să-l managerieze mai bine. Să-l pună în valoare mai mult. Să-l îngrijească având mai multă atenție. Un meci de fotbal nu e suficient de bun dacă el doar se joacă și produce audiență TV. E necesar să aibă condiții pentru jucători, iar în tribune să fie public.

Când de pe stadion dispar oamenii, fotbalul își pierde practic esența pentru care a fost creat. Se transformă într-un experiment de laborator.

Mondialul din Qatar s-a mutat în decembrie, tocmai pentru confortul spectatorilor și al jucătorilor. Nu s-a mers pe ideea: ei joacă și stau oricum în tribune, important e ca la TV să se vadă bine.

Chiar și în zilele cu peste 35 de grade la Doha, spectatorii aveau un confort deosebit în arenă, unde exista aer condiționat și condiții excepționale pentru a urmări meciul.

Evident că nu ne permitem costurile Qatarului, dar o minimă decență ne spune să nu chemi oamenii la stadion la -10 grade și când ninge și viscolește de nu vezi la 30 de metri depărtare.

În Germania, în acest start de 2026, s-au amânat meciuri din cauza zăpezii. În numele spectatorilor și al jucătorilor, nu că meciul nu s-ar fi putut disputa. Acolo e mai mult respect pentru fotbaliști și spectatori. E Germania, nu România.

Când viscolul doare chiar și în fața televizorului

Soluții sunt. Diminuarea numărului de echipe, ajustarea sistemului de desfășurare, în așa fel încât să mai salvăm date în calendar și eventual între 20 decembrie și 10-15 februarie să nu se joace deloc.

În nici un caz, soluția nu e ca un fotbalist să vină la finalul unui meci, la flash-interviu, și să arate ca scos dintr-un congelator, tremurând de frig și spunând că așa ceva e inuman. Pentru că fix așa e. Și nici ca spectatorii să plece acasă efectiv precum niște oameni de zăpadă în mișcare!

La meciul Farul - Craiova, scenele cu rafalele de vânt care tăiau fețele jucătorilor, arbitrilor și spectatorilor dureau până și în fața televizorului, în timp ce la FCSB - Csikszereda, repriza secundă a fost un exercițiu formidabil de testare a vederii, pe care cred că foarte mulți dintre noi l-am picat, fiindcă era chiar imposibil de urmărit meciul.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
Ne întoarcem pe stadion sau jucăm în Ice Age?

Nu e întâmplător că, în aceste condiții, media de spectatori din actualul sezon e într-o scădere masivă.

Comparativ cu 2023-2024, diminuarea numărului de fani pe stadioane atinge 20%. E enorm. Și abia ce îi câștigasem după pandemie. Iar acum ne batem joc de ei, punându-i să fie actori în Ice Age.

„Moldova este ruptă" Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele"
Superliga
13:06
„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele”
„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele”
„Tot aruncă săgeți" Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofure are..."
Superliga
22:07
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...”
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...”
FRF suporteri liga 1 lpf zapada
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos..."
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate" FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali"
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono" » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!"
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani" Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze"
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

