Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, i-a răspuns lui Leo Grozavu (58 de ani), după ce tehnicianul s-a plâns de condițiile de antrenament de la baza moldovenilor.

Botoșani traversează o perioadă extrem de dificilă, fiind fără victorie de 5 etape, timp în care nu a marcat niciun gol, fapt îl îngrijorează pe finanțator.

Valeriu Iftime, replică pentru Grozavu: „Simte că ceva nu e în regulă și tot aruncă cu săgeți”

În urmă cu o săptămână, după eșecul cu U Craiova, 0-2, Leo Grozavu s-a plâns de condițiile de antrenament pe timp de iarnă. Iftime crede însă că acest aspect nu este un impas pentru echipă.

„La câte ofuri are Leo din când în când, le mai exprimă și el. Terenul de antrenament e o problemă întotdeauna la noi în regim de iarnă, la temperaturi cu minus. Nu știu dacă cineva are la Liga 1 teren de antrenament cu degivrare.

E clar că nu avem cele mai bune condiții. Nu e un impediment ăsta, să zici «Mamă ce rău e la FC Botoșani». Ca orice antrenor, simte că ceva nu e în regulă și tot aruncă cu săgeți”, a spus Iftime, potrivit digisport.ro.

Declarațiile lui Leo Grozavu legate de condițiile de antrenament

„Au spus-o și alții înaintea mea, v-o spun și eu. În momentul în care vine toamna e foarte greu să mai putem ține același nivel. Cât timp jucăm pe terenuri pe care se poate juca fotbal, ne putem antrena… În ianuarie, să joci la minus nu știu câte grade și să nu te poți antrena deloc. Nu e numai problema noastră, Craiova poate că are alte condiții, FCSB la fel, dar sunt câteva echipe.

Sigur, aici ar trebui să se întâmple ceva cu fotbalul românesc. Să înțeleagă toți cei care au puterea să înțeleagă și să decidă, chiar dacă putem pune la dispoziție niște terenuri de joc cât de cât acceptabile sau decente, terenuri de antrenament nu avem! Și e foarte greu, trebuie să te antrenezi ca să poți juca. Nu merge să joci și să nu te antrenezi”, a declarat Leo Grozavu.

