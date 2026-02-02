„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele”

Valeriu Iftime (65 de ani) a criticat dur situația fotbalului din regiunea istorică Moldova, din punct de vedere al infrastructurii.

Finanțatorul de la FC Botoșani este nemulțumit de lipsa investițiilor în regiune, unde nu există niciun stadion nou construit.

Valeriu Iftime este actualul președinte al Consiliului Județean Botoșani și membru PNL.

Valeriu Iftime: „E o rușine ca Moldova să nu aibă un stadion”

Patronul de la FC Botoșani îi acuză pe politicienii din regiune că nu s-au ocupat de dezvoltarea fotbalului.

„Acum, fiind în politică (n.r. - președintele Consiliului Județean Botoșani)... în politică ești atât de orb si prost, încât îți omori părinții ca să fii șmecher. Nu-mi dă nimeni niciun ban. Încerc să țin eu echipa cu firmele mele.

E o rușine ca Moldova să nu aibă un stadion. Trebuie să încerci să faci baze în toata țara ca să ai șanse de dezvoltare. În momentul acesta ține de finanțare, să ai banii tăi și te pun pe lista de așteptare.

Totul în România s-a făcut pe influență politică. Acum sunt niște reguli, se fac niște criterii de alegere. Nu degeaba s-au făcut două stadioane la Târgoviște. E nebunie curată.

Moldova este ruptă, Botoșaniul este rupt. Dacă lui Flutur (n.r. - actual senator și fost președinte al CJ Suceava) îi plăcea fotbalul, aveam două stadioane”, a spus Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Măsurile pentru reducerea deficitului bugetar au amânat startul lucrărilor și pentru stadionul din Botoșani, așa cum s-a întâmplat cu alte proiecte din țară. Între timp, au început lucrările la stadionul Dinamo și la cel din Pitești.

FOTO. Noul stadion din Botoșani

Stadion „în stil englezesc” la Botoșani

În vara anului 2024, Valeriu Iftime a declarat pentru GOLAZO.ro că își dorește să construiască un stadion ce va avea tribune „în stil englezesc”.

Valoarea investiției se ridică la 160 milioane de lei și prevede, printre altele, transformarea „Municipalului” într-un stadion cu tribune acoperite, cu o vizibilitate optimă și cu o capacitate de 10 – 12.000 de locuri pe scaune.

Stadionul va fi dotat cu săli de antrenament și recuperare pentru sportivi, dar și zonă de birouri. De asemenea, se vor crea spații comerciale și parcări subterane pentru evenimentele sportive și pentru locuitorii zonei.

