- Poli Timișoara a învins-o pe Cetatea Suceava cu scorul de 1-0, în etapa #14 din Liga 2.
- FC Bacău a câștigat categoric meciul cu CS Dinamo, scor 7-1, iar Popești Leordeni a trecut cu 5-0 de CSC Șelimbăr.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante partide sunt în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
După ce a câștigat meciul din etapa #14, Poli Timișoara a revenit pe primul loc în Liga 2, cu 32 de puncte. CSM Slatina este pe poziția secundă, cu un punct mai puțin.
Podiumul este completat de Chindia, cu 30 de puncte, dar are un meci mai puțin disputat.
Sâmbătă, 21 noiembrie
Cetatea Suceava - Poli Timișoara 0-1
- A marcat: Bont (9)
- Stadion: Areni
- Arbitru: Ene Mihai-Laurențiu, Asistenți: Barbu Florinel, Diaconu Andrei Constantin
CSC Dumbrăvița - CS Afumați 2-1
- Au marcat: Șeroni (29, pen.), Gunie (90+1)/Lis (42)
- Stadion: Ştefan Dobay
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Nagy Daniel
CSM Olimpia Satu Mare - Concordia Chiajna 1-2
- Au marcat: Ardei (19)/Samanes (73), Ion (90+4, pen.)
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan
- Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, Asistenți: Schiopet Claudiu, Antal Csaba
CSM Reșița - Metaloglobus 2-1
- Au marcat: Lenghel (10), Chira (32)/Todoran (37)
- Stadion: Mircea Chivu
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Tocai Emeric, Spatar Razvan-Ioan
CSM Slatina - FC ASA Tg. Mureș 3-2
- Au marcat: Magyari (18, pen., 52), Andres (28)/Samake (34), Siafa (90+2)
- Stadion: 1 Mai
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Florea Bianca Diana, Nan Marilena Cătălina
FC Bacău - CS Dinamo 7-1
- Au marcat: Petre (8, 59), Juric (26), Cirstean (33), Mitrică (62, 70), Moise (88)/Leata (24)
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău
- Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ, Asistenți: Ionescu Mihai - Marian, Călin Daniel Eduard
Popești Leordeni - CSC Șelimbăr 5-0
- Au marcat: Ion (20), Neicutescu (43), Tudorică (62, 75), Căpraru (77)
- Stadion: Clinceni Arena
- Arbitru: Breoi Nicolae Emil, Asistenți: Boncz Gabriel Andrei, Pricop Antonio - Cristian
Ștefănești - Unirea Slobozia 0-2
- Au marcat: Borges (16)
- Stadion: Dumitru Mătărău
- Arbitru: Salomir Mircea Marcel, Asistenți: Carson Marian, Albulescu Gică Sandokan Ionel
Duminică, 22 noiembrie
Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău, live de la ora 12:30
Luni, 23 noiembrie
Steaua - Chindia Târgoviște, live de la ora 17:00
S-a jucat
FC Bihor - Gloria Bistrița 5-1
- Au marcat: Filip ('16, pen), Tescan ('45+1, '55), Dolny ('75), Hora ('78)/ Lupu ('74)
- Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)
- Arbitru: Iviniș Darius. Asistenți: Cosmescu Constantin Cristian și Suciu George
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Politehnica Timișoara
|14
|32
|2
|CSM Slatina
|14
|31
|3
|Chindia
|13
|30
|4
|Popești-Leordeni
|14
|30
|5
|Concordia Chiajna
|14
|28
|6
|CSM Reșița
|14
|28
|7
|Metalul Buzău
|13
|24
|8
|FC Bacău
|14
|22
|9
|FC Bihor
|14
|22
|10
|Cetatea Suceava
|14
|22
|11
|Metaloglobus
|14
|21
|12
|Râmnicu Vâlcea
|13
|20
|13
|CS Afumați
|14
|18
|14
|Gloria Bistrița
|14
|18
|15
|Unirea Slobozia
|14
|17
|16
|Steaua București
|13
|11
|17
|ASA Târgu Mureș
|14
|11
|18
|CSM Olimpia Satu Mare
|14
|9
|19
|CSC Șelimbăr
|14
|9
|20
|Ștefănești
|14
|9
|21
|CS Dinamo București
|14
|8
|22
|CSC Dumbrăvița
|14
|7
Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/27
Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:
- prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
- a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.
La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.
În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:
- Steaua București
- CS Dinamo București
- CSM Slatina
- CS Gloria Bistrița
- CS Afumați
- CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești Leordeni
- CSM Olimpia Satu Mare