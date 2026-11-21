Poli Timișoara a învins-o pe Cetatea Suceava cu scorul de 1-0, în etapa #14 din Liga 2.

FC Bacău a câștigat categoric meciul cu CS Dinamo, scor 7-1, iar Popești Leordeni a trecut cu 5-0 de CSC Șelimbăr.

Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante partide sunt în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a câștigat meciul din etapa #14, Poli Timișoara a revenit pe primul loc în Liga 2, cu 32 de puncte. CSM Slatina este pe poziția secundă, cu un punct mai puțin.

Podiumul este completat de Chindia, cu 30 de puncte, dar are un meci mai puțin disputat.

Citește și GTA VI a cucerit și lumea sportului Starurile care au intrat în febra noului joc video Citește mai mult GTA VI a cucerit și lumea sportului Starurile care au intrat în febra noului joc video

Sâmbătă, 21 noiembrie

Cetatea Suceava - Poli Timișoara 0-1

A marcat: Bont (9)

Stadion: Areni

Arbitru: Ene Mihai-Laurențiu, Asistenți: Barbu Florinel, Diaconu Andrei Constantin

CSC Dumbrăvița - CS Afumați 2-1

Au marcat: Șeroni (29, pen.), Gunie (90+1)/Lis (42)

Stadion: Ştefan Dobay

Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Nagy Daniel

CSM Olimpia Satu Mare - Concordia Chiajna 1-2

Au marcat: Ardei (19)/Samanes (73), Ion (90+4, pen.)

Stadion: Olimpia - Daniel Prodan

Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, Asistenți: Schiopet Claudiu, Antal Csaba

CSM Reșița - Metaloglobus 2-1

Au marcat: Lenghel (10), Chira (32)/Todoran (37)

Stadion: Mircea Chivu

Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Tocai Emeric, Spatar Razvan-Ioan

CSM Slatina - FC ASA Tg. Mureș 3-2

Au marcat: Magyari (18, pen., 52), Andres (28)/Samake (34), Siafa (90+2)

Stadion: 1 Mai

Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Florea Bianca Diana, Nan Marilena Cătălina

FC Bacău - CS Dinamo 7-1

Au marcat: Petre (8, 59), Juric (26), Cirstean (33), Mitrică (62, 70), Moise (88)/Leata (24)

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ, Asistenți: Ionescu Mihai - Marian, Călin Daniel Eduard

Popești Leordeni - CSC Șelimbăr 5-0

Au marcat: Ion (20), Neicutescu (43), Tudorică (62, 75), Căpraru (77)

Stadion: Clinceni Arena

Arbitru: Breoi Nicolae Emil, Asistenți: Boncz Gabriel Andrei, Pricop Antonio - Cristian

Ștefănești - Unirea Slobozia 0-2

Au marcat: Borges (16)

Stadion: Dumitru Mătărău

Arbitru: Salomir Mircea Marcel, Asistenți: Carson Marian, Albulescu Gică Sandokan Ionel

Duminică, 22 noiembrie

Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău, live de la ora 12:30

Luni, 23 noiembrie

Steaua - Chindia Târgoviște, live de la ora 17:00

S-a jucat

FC Bihor - Gloria Bistrița 5-1

Au marcat: Filip ('16, pen), Tescan ('45+1, '55), Dolny ('75), Hora ('78)/ Lupu ('74)

Stadion : Iuliu Bodola (Oradea)

: Iuliu Bodola (Oradea) Arbitru: Iviniș Darius. Asistenți: Cosmescu Constantin Cristian și Suciu George

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Politehnica Timișoara 14 32 2 CSM Slatina 14 31 3 Chindia 13 30 4 Popești-Leordeni 14 30 5 Concordia Chiajna 14 28 6 CSM Reșița 14 28 7 Metalul Buzău 13 24 8 FC Bacău 14 22 9 FC Bihor 14 22 10 Cetatea Suceava 14 22 11 Metaloglobus 14 21 12 Râmnicu Vâlcea 13 20 13 CS Afumați 14 18 14 Gloria Bistrița 14 18 15 Unirea Slobozia 14 17 16 Steaua București 13 11 17 ASA Târgu Mureș 14 11 18 CSM Olimpia Satu Mare 14 9 19 CSC Șelimbăr 14 9 20 Ștefănești 14 9 21 CS Dinamo București 14 8 22 CSC Dumbrăvița 14 7 v

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/27

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport