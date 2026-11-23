Mai multe informații false au apărut în mediul online în ultima perioadă, potrivit cărora Jamal Musiala (23 de ani), mijlocașul lui Bayern Munchen, s-ar putea retrage din activitate din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Care sunt intențiile germanului, mai jos în articol.

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Musiala a leșinat de două ori pe teren, în amicalele cu Leipzig (3-1) și Heidenheim (4-2), în luna august. Fotbalistul a explicat ulterior că aceste episoade au fost cauzate de o disfuncție neurologică. De atunci, și-a mai pierdut cunoștința în două rânduri.

Din cauza problemelor sale, trei dintre cei mai influenți oficiali ai clubului, ultimul fiind Karl-Heinz Rummenigge, au sugerat că mijlocașul ar putea să nu mai joace la cel mai bun nivel și ar trebui să i se reducă salariul.

Zvonurile potrivit cărora Musiala s-ar putea retrage sunt complet false

Zvonul a pornit de la un cont parodie de pe platforma X, denumit „David Ornsign”, care nu colabora cu nimeni și crea conținut doar pentru divertisment. A fost suspendat între timp.

Contul îl imita pe David Ornstein, cunoscutul jurnalist sportiv al celor de la The Athletic.

@david_ornsign The amount of people who have not checked their sources 😂😂 https://t.co/O828GkTyeW — Till & Ted’s Excellent Dadventures (@DadandTed) November 21, 2026

Inclusiv Marca a transmis că zvonurile potrivit cărora Jamal Musiala s-ar putea retrage sunt false, jucătorul neluând în calcul niciodată această variantă.

Potrivit publicației spaniole, dorința lui Musiala este să revină „mai puternic”. Surse apropiate fotbalistului german cred că starul lui Bayern are o mare capacitate „de a trece peste acest moment și de a-și continua cariera la cel mai înalt nivel”.

Declarațiile anterioare ale lui Karl-Heinz Rummenigge au alimentat zvonul zilele acestea, dar Musiala nu ia în calcul scenariul privind retragerea.

FOTO. Musiala s-a prăbușit pe teren în meciul cu Heidenheim

În ultimul meci jucat de Bayern, 1-1 cu Koln, Jamal Musiala a intrat pe teren în minutul 70, atunci când l-a înlocuit pe Konrad Laimer.

Germanul nu a evoluat în ultimele 9 partide ale bavarezilor din cauza rupturi musculare suferite la începutul lunii septembrie.

80 de milioane de euro este cota de piață a lui Jamal Musiala, conform Transfermarkt

Rummenigge: „Cifrele salariului primit de Musiala nu mai sunt justificate”

În ultimele zile, a surprins reacția mai multor oficiali importanți ai lui Bayern: președintele de onoare Uli Hoeness, directorul general Jan-Christian Dreesen și fostul CEO Karl-Heinz Rummenigge, membru al Consiliului de Supraveghere bavarez.

Toți au spus același lucru: este posibil ca Musiala să nu mai joace niciodată la cel mai bun nivel și contractul său ar trebui rediscutat.

„Ce au zis Uli și Jan-Christian este OK. Musiala are o problemă de sănătate. La fel de bine-cunoscut e că are un contract care implică o sumă foarte mare de bani.

Trebuie să analizăm cum gestionăm această situație. E responsabil, perfect normal”, a declarat Rummenigge pentru Sky Deutschland.

Trebuie să vorbim cu Musiala, cu familia lui și cu agentul său. În actuala situație, cifrele salariului primit nu mai sunt justificate. Și niciun club nu ar dori să-l transfere în aceste circumstanțe. Karl-Heinz Rummenigge, membru în Consiliul de Supraveghere al clubului

Jamal Musiala are un salariu anual de 25 de milioane de euro la Bayern, fiind cel mai bine plătit jucător al bavarezilor.

Musiala se confruntă cu efecte secundare recurente. A leșinat și luni!

De ce au reacționat astfel șefii lui Bayern? Potrivit Bild, clubul ar fi descoperit că Jamal se confruntă cu efecte secundare recurente.

Starea lui nu s-a schimbat și poate leșina oricând, cum s-a întâmplat de două ori în vară.

Mai mult: tabloidul german susține că Musiala și-a mai pierdut cunoștința în două rânduri după căderile din august. Ultima dată, chiar în această săptămână. Luni, 16 noiembrie.

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