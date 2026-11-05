Liga 2, etapa #13 Chindia, spectacol cu Popești Leordeni într-un meci cu 5 goluri » Programul complet + clasamentul

- Chindia Târgoviște a învins Popești Leordeni, scor 4-1, în etapa #13 a Ligii 2.
- Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide și se încheie marți, cu Metalul Buzău - Steaua, de la 19:30.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
După victoria cu Popești-Leordeni, Chindia a urcat provizoriu pe primul loc, cu două puncte mai mult decât Poli Timișoara.
Chindia - Popești Leordeni 4-1
- Au marcat: R.Mihai ('16, 64), Băluță ('53), Totti ('58)/ Căpraru ('71)
- Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian, A1: Kopriva Zsolt, A2: Kopriva Tamas
- Stadion: „Eugen Popescu” (Târgoviște)
Sâmbătă, 7 noiembrie
Chiajna - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00
CS Afumați - FC Bacău, live de la 11:00
Șelimbăr - Ștefănești, live de la 11:00
Gloria Bistrița - Cetatea Suceava, live de la 11:00
Metaloglobus - Dumbrăvița, live de la 11:00
Unirea Slobozia - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
FC Bihor - CSM Slatin, live de la 12:30
Luni, 9 noiembrie
Poli Timișoara - CSM Reșița, live de la 14:30
- Stadion: Electrica (Timișoara)
CS Dinamo - Râmnicu Vâlcea, live de la 17:00
- Stadion: CNAF Buftea, Ilfov
Marți, 10 noiembrie
Metalul Buzău - Steaua, live de la 19:30
- Stadion: Gloria, Buzău
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Chindia Târgoviște
|13
|30
|2
|Politehnica Timișoara
|12
|28
|3
|Popești-Leordeni
|13
|27
|4
|CSM Slatina
|12
|25
|5
|CSM Reșița
|12
|24
|6
|Cetatea Suceava
|12
|22
|7
|Concordia Chiajna
|12
|22
|8
|Metalul Buzău
|12
|21
|9
|FC Bihor
|12
|19
|10
|FC Bacău
|12
|18
|11
|Metaloglobus București
|12
|18
|12
|Gloria Bistrița
|12
|18
|13
|CS Afumați
|12
|17
|14
|Râmnicu Vâlcea
|12
|14
|15
|Unirea Slobozia
|12
|11
|16
|Steaua București
|12
|11
|17
|ASA Târgu Mureș
|12
|11
|18
|CSM Olimpia Satu Mare
|12
|9
|19
|CSC Șelimbăr
|12
|9
|20
|CS Dinamo București
|12
|8
|21
|Ștefănești
|12
|6
|22
|CSC Dumbrăvița
|12
|4