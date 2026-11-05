Liga 2, etapa #13 Chindia, spectacol cu Popești Leordeni într-un meci cu 5 goluri » Programul complet + clasamentul
Liga 2
Liga 2

Liga 2, etapa #13 Chindia, spectacol cu Popești Leordeni într-un meci cu 5 goluri » Programul complet + clasamentul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 18:57
  • Chindia Târgoviște a învins Popești Leordeni, scor 4-1, în etapa #13 a Ligii 2.
  • Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide și se încheie marți, cu Metalul Buzău - Steaua, de la 19:30.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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După victoria cu Popești-Leordeni, Chindia a urcat provizoriu pe primul loc, cu două puncte mai mult decât Poli Timișoara.

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Chindia - Popești Leordeni 4-1

  • Au marcat: R.Mihai ('16, 64), Băluță ('53), Totti ('58)/ Căpraru ('71)
  • Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian, A1: Kopriva Zsolt, A2: Kopriva Tamas
  • Stadion: „Eugen Popescu” (Târgoviște)

Sâmbătă, 7 noiembrie

Chiajna - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00

CS Afumați - FC Bacău, live de la 11:00

Șelimbăr - Ștefănești, live de la 11:00

Gloria Bistrița - Cetatea Suceava, live de la 11:00

Metaloglobus - Dumbrăvița, live de la 11:00

Unirea Slobozia - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

FC Bihor - CSM Slatin, live de la 12:30

Luni, 9 noiembrie

Poli Timișoara - CSM Reșița, live de la 14:30

  • Stadion: Electrica (Timișoara)

CS Dinamo - Râmnicu Vâlcea, live de la 17:00

  • Stadion: CNAF Buftea, Ilfov

Marți, 10 noiembrie

Metalul Buzău - Steaua, live de la 19:30

  • Stadion: Gloria, Buzău

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Chindia Târgoviște1330
2Politehnica Timișoara1228
3Popești-Leordeni1327
4CSM Slatina1225
5CSM Reșița1224
6Cetatea Suceava1222
7Concordia Chiajna1222
8Metalul Buzău1221
9FC Bihor1219
10FC Bacău1218
11Metaloglobus București1218
12Gloria Bistrița1218
13CS Afumați1217
14Râmnicu Vâlcea1214
15Unirea Slobozia1211
16Steaua București1211
17ASA Târgu Mureș1211
18CSM Olimpia Satu Mare129
19CSC Șelimbăr129
20CS Dinamo București128
21Ștefănești126
22CSC Dumbrăvița124

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