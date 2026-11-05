Florin Prunea (58 de ani) a reacționat după sancțiunea primită din partea UEFA după ce s-a filmat la Tiraspol și a avut o serie de remarci nepotrivite .

Fostul internațional a fost amendat cu 2.000 de euro și a primit un avertisment oficial.

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Prunea se afla în Republica Moldova în calitate de observator UEFA, la meciul disputat de Sheriff Tiraspol cu St. Gallen din Conference League.

Potrivit deciziei forului european, fostul portar al echipei naționale a încălcat trei prevederi ale Regulamentului Disciplinar UEFA, reproșându-i-se faptul că nu a avut un comportament decent și a afectat reputația forului.

Florin Prunea, după ce a fost sancționat de UEFA: „Asta este, mai dau din gură”

La scurt timp după ce a fost pedepsit de forul european, Florin Prunea a declarat:

„Trebuia să mă pună cineva la punct și pe mine. Am greșit și plătesc. Am primit un avertisment și 2.000 de euro amendă.

Nu am mai fost delegat la meciuri de atunci pentru că am fost pus sub comisie de disciplină. Am fost contactat de către ofițerul de disciplină de la UEFA care s-a ocupat de cazul meu, am fost în contact permanent cu el, i-am spus ce s-a întâmplat.

Apoi mi-a cerut o mulțime de informații, eu i le-am trimis și a venit decizia pe care o consider normală.

Sigur că trebuie să fiu extrem de atent, sunt monitorizat în România pentru că, asta este, mai dau din gură. Trebuie să fiu mai atent pe viitor. Nu mă cumințesc eu așa de repede, dar trebuie să fiu mai atent”, a declarat Florin Prunea la Digi Sport.

De la acel eveniment, Florin Prunea a fost reținut de la delegări timp de 3 luni, urmând foarte probabil ca din această lună să reintre în circuit.

Miercuri, Florin Prunea a avut un dialog aprins în direct cu Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo l-a acuzat pe acesta că are două personalități: „Odată ești Prunea, odată ești, cum îți place ție să zici, «Hanțu»”.

Fostul portar al naționalei a vorbit și despre acest conflict:

„A avut dreptate Nicolescu. Știi care-i problema? Nu pot să le controlez pe amândouă (n.r. - personalitățile). I-am zis lui după emisiune că n-o să mă schimb”.

Tu ai două personalități. Odată ești Prunea, odată ești «Hanțu», cum îți place ție să zici. Câteodată nu-ți dai seama în ce categorie de personaj ești. Și faci niște declarații absolut nelalocul lor și niște acuzații care n-au nicio bază Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

FRF a sesizat UEFA după imaginile publicate de Prunea

Incidentul s-a petrecut pe 6 august 2026, înaintea partidei Sheriff Tiraspol - St. Gallen, scor 1-3, din preliminariile Conference League.

Prunea a publicat pe Instagram o filmare în care a îndreptat camera telefonului către două femei aflate în tribună, însoțind imaginile de remarci cu tentă sexistă:

„Hai să vă arăt și ceva frumos aici”, urmată de „E ce trebuie, fratello?”.

GOLAZO.ro a dezvăluit la momentul respectiv că FRF a sesizat UEFA, trimițând inclusiv imaginile publicate de fostul internațional.

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