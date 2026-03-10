„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”
Ilie Năstase (foto: Imago)
Tenis

„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 15:35
  • Primul număr 1 mondial al tenisului din era computerizată nu zice nu inițiativei legislative ca anul 2027 să fie declarat Anul Ilie Năstase. Dar vrea să se asigure că fondurile gestionate de COSR vor merge în proiecte care să ajute copiii care fac sport.
  • De aceea, este atent cum se vor derula evenimentele în 2026, declarat „Anul Nadia Comăneci”. Și face o propunere pentru o agenție cum n-a mai fost! 

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu fostul jucător de tenis, pentru a afla cum i se pare inițiativa de a declara 2027 drept „Anul Ilie Năstase”.

Ilie Năstase: „Dacă ajung banii la copii, da!”

Bună ziua, domnule Năstase! Aș vrea să vă întreb ceva.

Spuneți!

Am aflat că există un proiect de lege pentru ca anul 2027 să fie declarat Anul Ilie Năstase.

Da, este adevărat.

Înțeleg că este o inițiativă a lui Ciprian Paraschiv, parlamentar AUR, împreună cu alți colegi de partid. De ce 2027? Dumneavoastră împliniți 80 de ani anul acesta.

2026 a fost declarat Anul Nadia Comăneci, de aceea, nu se puteau amândouă în același timp. 50 de ani de Nadia.

Ilie Năstase: „Nu eu am cerut chestia asta! Dar e un gest frumos”

Da, se împlinesc 50 de ani de la acel 10 luat la Olimpiada de la Montreal. Trecem peste asta, e bine și mai târziu. Cum ați întâmpinat vestea?

Păi, am fost ieri invitat la Parlament, în Comisia pentru Tineret și Sport. Am văzut că din 50 de oameni câți erau acolo, doar vreo 3 de la USR s-au abținut. Nu comentez, doar vreau să precizez că nu eu am cerut chestia asta. Dar mi se pare un gest frumos dacă se finalizează. Eu un semn de apreciere pentru performanțele mele.

Fostul primar de la Sectorul 2, acum parlamentar USR, Radu Mihaiu, s-ar fi exprimat că astfel de inițiative nu sunt altceva decât o formă de sifonare a banului public. Ați auzit de asta?

Nu, acolo nu a fost niciun comentariu cât am stat eu, doar câțiva s-au abținut. Dar vreau să se știe că mă voi interesa personal de felul în care sunt folosiți banii în cazul în care proiectul trece la vot și în Camera Deputaților. Din câte știu, acesta fiind și forul decizional.

Mai puțin festivism

Știți bine. În ce sens spuneți că vă veți interesa de felul în care s-ar folosi banii?

Păi, să fie folosiți pentru copiii și tinerii care fac sport de performanță, nu pentru finanțarea celor deja consacrați. Asta mă interesează. Să ajungă la copii, la cei care au nevoie cu adevărat. Nu vreau scandal că s-au folosit banii nu știu cum, mi-e tare urât de lucrurile astea.

De vreme ce, în astfel de cazuri, banii merg direct la COSR (Comitetul Olimpic și Sportiv Român) nu ar trebui să iasă scandal și banii să ia alte destinații.

Exact. Ei derulează proiectele, nimeni altcineva. Dar nu știu exact ce și cum se întâmplă. Sunt curios cum va decurge 2026, Anul Nadia Comăneci. Dacă văd că proiectele cu Nadia sunt corecte, merg mai departe. Dacă nu, renunț! Și mi-ar plăcea mai puțin festivism, cel puțin în cazul meu. Dacă va fi să se aprobe proiectul pentru 2027.

O Agenție de manechine?!

Ați și vorbit acolo, la Comisie?

Da, le-am spus în plen că este o rușine că suntem, cred, singura țară din lumea civilizată care nu are sportul niciodată ca prioritate în programul de guvernare. Și că este de neacceptat că nu avem un minister al sportului, ci doar o agenție.

A comentat cineva ceva?

Nu. Păi, vă dați seama ce putere are șeful agenției, care nu este ministru, când se duce la guvern să ceară ceva? Ce putere are, cine îl bagă în seamă pe omul ăla? Și am făcut și o glumă, nu știu dacă au gustat-o.

Care era gluma?

Le-am zis că decât Agenția pentru Sport mai bine înființăm o Agenție de manechine, așa mai câștigăm și noi ceva.

Sunteți bine, sănătos?

Mulțumesc, da! Mă mai dor picioarele, iar doctorul îmi spune că ar fi rău dacă nu m-ar durea. Păi, bine, doctore, spune-mi ceva ce nu știu!

tenis Ilie Nastase proiect de lege anul ilie nastase
