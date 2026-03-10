„Îi pun în contract”  Gigi Becali, anunț despre un fotbalist de la FCSB: „Voi avea o discuție cu el”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a vorbit despre situația lui Florin Tănase (31 de ani), jucător pe care l-a criticat după înfrângerea cu U Cluj, 1-3.

Contractul lui Tănase cu FCSB va expira la finalul acestui sezon.

Florin Tănase este un jucător indispensabil pentru FCSB.

Mijlocașul a bifat 42 de apariții sezonul acesta, a marcat 12 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Gigi Becali, despre Florin Tănase: „Îi fac prelungire de contract pe încă un an”

În ciuda criticilor pe care i le-a adresat, Gigi Becali a anunțat că vrea să-l păstreze pe Florin Tănase la FCSB pentru încă un sezon.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an .

Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

În prima etapă din play-out, FCSB va juca cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, de la ora18:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pe banca lui FCSB va sta Mirel Rădoi, noul antrenor al echipei, care l-a înlocuit pe Elias Charalambous.

Antrenorul cipriot și-a anunțat demisia după înfrângerea suferită cu U Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat.

