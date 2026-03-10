 „Nu-mi place să rămân așa” VIDEO. Mirel Rădoi, noi detalii despre plecarea  de la U Craiova: „Sunteți băieți deștepți” +23 foto
Mirel Rădoi/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Nu-mi place să rămân așa" VIDEO. Mirel Rădoi, noi detalii despre plecarea de la U Craiova: „Sunteți băieți deștepți"

Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 10.03.2026, ora 19:22
Actualizat: 10.03.2026, ora 20:09
  • Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor al celor de la FCSB, a dezvăluit unul din motivele plecării de la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a luat o decizie surprinzătoare la finele anului 2025, când a ales să se despartă de U Craiova, formație pe care a transformat-o în principala favorită la câștigarea titlului în acest sezon și pe care a dus-o în faza principală din Conference League.

Primul antrenament al lui Rădoi la FCSB  Discuție cu jucătorii și separat cu MM Stoica . Cine i-a luat locul lui Neubert
Mirel Rădoi: „Unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”

La prima sa conferință de presă, în calitate de antrenor la FCSB, tehnicianul a fost întrebat despre decizia sa de a se despărți de olteni.

Acesta a afirmat că unul dintre motive a fost faptul că era tras la răspundere pentru acțiunile sale.

„Nu știu dacă are legătură cu subiectul de azi, după aceea aș fi făcut-o cumva prin învăluire dacă eram în play-off cu ei, ca să pot să le arunc câte ceva.

Dar nu are sens. Chiar nu are sens. Nu am vrut să o fac atunci, nu o fac nici acum.

Dar voi sunteți băieți deștepți și voi vă dați seama că eu, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

44 de meciuri
a adunat Mirel Rădoi pe banca oltenilor, în care a obținut o medie de 1.77 puncte pe meci, după cele 23 de victorii, 9 remize și 12 înfrângeri

Mirel Rădoi: „Dacă vor câștiga titlul, nu va fi meritul meu”

Rădoi a afirmat că nu își asumă vreun merit pentru performanța oltenilor din acest moment.

„Dacă Universitatea Craiova va câştiga titlul, nu va fi datorită mie acum, ci datorită lui Coelho şi staffului lui. Aş vrea să las lucrurile alea, că e o situaţie diferită. Au fost 14 jucători aduşi în vară acolo, cu un sistem nou şi diferă lucrurile.

Am ştiut ce am făcut în partea de pregătire fizică în cantonament, aici nu avem încă toate datele la dispoziţie şi diferă situaţia, dar m-aş bucura să ajungem să jucăm acel baraj de Conference League şi să-l şi câştigăm”, a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

VIDEO. Primul antrenament al lui Rădoi la FCSB

