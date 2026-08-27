Ultimul șoc al Ligii Câte echipe-surpriză s-au calificat în grupele Champions de când România nu a mai avut nicio reprezentantă în CL

FCSB a fost ultima noastră reprezentantă calificată în grupele Ligii Campionilor. În 2013.

Ce echipe și din ce țări au atins de atunci grupele sau faza principală de Champions League.

Ultima apariție neașteptată, Sabah. Azerbaidjan are acum a doua formație în faza principală CL.

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FCSB a fost ultima echipă din Liga 1 calificată în grupele Champions League.

În 2013-2014, a trecut în play-off de Legia Varșovia după 1-1 acasă și 2-2 în deplasare.

A încheiat ultima seria E, cu numai trei puncte, după Chelsea (12), Schalke (10) și Basel (8).

2-10 a fost golaverajul FCSB în grupele CL din toamna lui 2013

Sabah are o cotă de 46% din cea a Craiovei. Și e în faza principală a Ligii

De atunci, nicio o altă reprezentantă a noastră nu a mai depășit play-off-ul.

În schimb, 13 formații din campionate mai slabe decât Liga 1 au atins grupele sau faza principală de Champions.

Trei jucători importanți de la Sabah: Mickels (stânga, Rwanda), Nwachukwu (Nigeria) și Solvet (dreapta, Guadelupa). Foto: Imago

Ultimul șoc l-a oferit Sabah, din Azerbaidjan, care are o cotă de numai 46% din cea a Craiovei, momentan echipa cu cel mai scump lot din România.

17 milioane de euro valorează întreg grupul de jucători al lui Sabah, potrivit Transfermarkt, cu 20 de milioane sub Universitatea Craiova

Campioana Ligii 1 a fost eliminată în turul 2 preliminar de Levski Sofia, după 0-1 (d) și 2-2 (a).

Cele 13 echipe neașteptate în grupele Ligii Campionilor după 2013

Care au fost cele 13 mari surprize calificate în cea mai importantă fază de Champions?

Sabah, Qarabag (Azerbaidjan).

Kairat, Astana (Kazahstan).

Pafos, APOEL (Cipru).

Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv (Israel).

Sheriff Tiraspol (Moldova).

Una dintre marile surprize din istoria Champions: Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1-2, în septembrie 2021. Foto: Imago

Slovan Bratislava (Slovacia).

Maribor (Slovenia).

Ludogorets (Bulgaria).

BATE (Belarus)

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