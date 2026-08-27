Ultimul șoc al Ligii Câte echipe-surpriză s-au calificat în grupele Champions de când România nu a mai avut nicio reprezentantă în CL

- FCSB a fost ultima noastră reprezentantă calificată în grupele Ligii Campionilor. În 2013.
- Ce echipe și din ce țări au atins de atunci grupele sau faza principală de Champions League.
- Ultima apariție neașteptată, Sabah. Azerbaidjan are acum a doua formație în faza principală CL.
FCSB a fost ultima echipă din Liga 1 calificată în grupele Champions League.
În 2013-2014, a trecut în play-off de Legia Varșovia după 1-1 acasă și 2-2 în deplasare.
A încheiat ultima seria E, cu numai trei puncte, după Chelsea (12), Schalke (10) și Basel (8).
Sabah are o cotă de 46% din cea a Craiovei. Și e în faza principală a Ligii
De atunci, nicio o altă reprezentantă a noastră nu a mai depășit play-off-ul.
În schimb, 13 formații din campionate mai slabe decât Liga 1 au atins grupele sau faza principală de Champions.
Ultimul șoc l-a oferit Sabah, din Azerbaidjan, care are o cotă de numai 46% din cea a Craiovei, momentan echipa cu cel mai scump lot din România.
Campioana Ligii 1 a fost eliminată în turul 2 preliminar de Levski Sofia, după 0-1 (d) și 2-2 (a).
Cele 13 echipe neașteptate în grupele Ligii Campionilor după 2013
Care au fost cele 13 mari surprize calificate în cea mai importantă fază de Champions?
- Sabah, Qarabag (Azerbaidjan).
- Kairat, Astana (Kazahstan).
- Pafos, APOEL (Cipru).
- Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv (Israel).
- Sheriff Tiraspol (Moldova).
- Slovan Bratislava (Slovacia).
- Maribor (Slovenia).
- Ludogorets (Bulgaria).
- BATE (Belarus)