Ultimul șoc al Ligii Câte echipe-surpriză s-au calificat în grupele Champions de când România nu a mai avut nicio reprezentantă în CL
Duel Pintilii - Mikel la Chelsea - FCSB 1-0, în decembrie 2013. Foto: Imago
Liga Campionilor

Ultimul șoc al Ligii Câte echipe-surpriză s-au calificat în grupele Champions de când România nu a mai avut nicio reprezentantă în CL

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 06:45
  • FCSB a fost ultima noastră reprezentantă calificată în grupele Ligii Campionilor. În 2013. 
  • Ce echipe și din ce țări au atins de atunci grupele sau faza principală de Champions League.
  • Ultima apariție neașteptată, Sabah. Azerbaidjan are acum a doua formație în faza principală CL. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a fost ultima echipă din Liga 1 calificată în grupele Champions League.

Kovacs, jocul și scandalul! FOTO: Al doilea meci de Champions, al doilea cu acuzații grave. Primul jucător eliminat, atac frontal. Ce a spus de arbitru!
Citește și
Kovacs, jocul și scandalul! FOTO: Al doilea meci de Champions, al doilea cu acuzații grave. Primul jucător eliminat, atac frontal. Ce a spus de arbitru!
Citește mai mult
Kovacs, jocul și scandalul! FOTO: Al doilea meci de Champions, al doilea cu acuzații grave. Primul jucător eliminat, atac frontal. Ce a spus de arbitru!

În 2013-2014, a trecut în play-off de Legia Varșovia după 1-1 acasă și 2-2 în deplasare.

A încheiat ultima seria E, cu numai trei puncte, după Chelsea (12), Schalke (10) și Basel (8).

2-10 a fost golaverajul
FCSB în grupele CL din toamna lui 2013

Sabah are o cotă de 46% din cea a Craiovei. Și e în faza principală a Ligii

De atunci, nicio o altă reprezentantă a noastră nu a mai depășit play-off-ul.

În schimb, 13 formații din campionate mai slabe decât Liga 1 au atins grupele sau faza principală de Champions.

Trei jucători importanți de la Sabah: Mickels (stânga, Rwanda), Nwachukwu (Nigeria) și Solvet (dreapta, Guadelupa). Foto: Imago Trei jucători importanți de la Sabah: Mickels (stânga, Rwanda), Nwachukwu (Nigeria) și Solvet (dreapta, Guadelupa). Foto: Imago
Trei jucători importanți de la Sabah: Mickels (stânga, Rwanda), Nwachukwu (Nigeria) și Solvet (dreapta, Guadelupa). Foto: Imago

Ultimul șoc l-a oferit Sabah, din Azerbaidjan, care are o cotă de numai 46% din cea a Craiovei, momentan echipa cu cel mai scump lot din România.

17 milioane de euro
valorează întreg grupul de jucători al lui Sabah, potrivit Transfermarkt, cu 20 de milioane sub Universitatea Craiova

Campioana Ligii 1 a fost eliminată în turul 2 preliminar de Levski Sofia, după 0-1 (d) și 2-2 (a).

Cele 13 echipe neașteptate în grupele Ligii Campionilor după 2013

Care au fost cele 13 mari surprize calificate în cea mai importantă fază de Champions?

  • Sabah, Qarabag (Azerbaidjan). 
  • Kairat, Astana (Kazahstan).
  • Pafos, APOEL (Cipru). 
  • Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv (Israel).
  • Sheriff Tiraspol (Moldova).
Una dintre marile surprize din istoria Champions: Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1-2, în septembrie 2021. Foto: Imago Una dintre marile surprize din istoria Champions: Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1-2, în septembrie 2021. Foto: Imago
Una dintre marile surprize din istoria Champions: Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1-2, în septembrie 2021. Foto: Imago
  • Slovan Bratislava (Slovacia).
  • Maribor (Slovenia).
  • Ludogorets (Bulgaria).
  • BATE (Belarus)

Citește și

„N-am nicio treabă cu pariurile” Președintele unei echipe din România a explicat cum s-a putut ocupa de club deși era suspendat într-un caz de blat
Liga 3
12:50
„N-am nicio treabă cu pariurile” Președintele unei echipe din România a explicat cum s-a putut ocupa de club deși era suspendat într-un caz de blat
Citește mai mult
„N-am nicio treabă cu pariurile” Președintele unei echipe din România a explicat cum s-a putut ocupa de club deși era suspendat într-un caz de blat
Resuscitarea unei arene ruginite VIDEO+FOTO: Reportaj la stadionul din Petroșani, renovat pentru a deveni „casa” Corvinului. După 19 ani, aici se va juca fotbal de Liga 1
Superliga
11:38
Resuscitarea unei arene ruginite VIDEO+FOTO: Reportaj la stadionul din Petroșani, renovat pentru a deveni „casa” Corvinului. După 19 ani, aici se va juca fotbal de Liga 1
Citește mai mult
Resuscitarea unei arene ruginite VIDEO+FOTO: Reportaj la stadionul din Petroșani, renovat pentru a deveni „casa” Corvinului. După 19 ani, aici se va juca fotbal de Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
Liga Campionilor liga 1 fcsb Sabah
Știrile zilei din sport
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Conference League
09:25
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Citește mai mult
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Superliga
27.08
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Citește mai mult
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Liga Campionilor
27.08
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Citește mai mult
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Europa League
27.08
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Citește mai mult
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
09:05
Decizie după bătaia din 2021 Dosarul penal deschis după altercația de la CFR - Steaua Roșie, la final după 5 ani: „Adevărul este Dumnezeu!”
Decizie după bătaia din 2021 Dosarul penal deschis după altercația de la CFR - Steaua Roșie, la final după 5 ani: „Adevărul este Dumnezeu!”
09:40
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
09:15
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Diverse
27.08
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Citește mai mult
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Stranieri
27.08
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Citește mai mult
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
27.08
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
B365
27.08
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
Citește mai mult
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 39 dinamo bucuresti 21 rapid 26 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share