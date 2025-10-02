Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul

- PSG a învins-o pe final pe Barcelona, scor 2-1, iar PSV-ul lui Dennis Man a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 1-1.
- În primele meciuri ale zilei, Qarabag a învins-o pe Copenhaga, scor 2-0, în timp ce Newcastle a demolat-o pe Union Saint Gilloise, 4-0.
Qarabag este marea surpriză după cele două runde ale grupei principale din Liga Campionilor. După Benfica, azerii au învins și Copenhaga, scor 2-0, și au maximum de puncte după două meciuri.
Manchester City a remizat cu Monaco, scor 2-2, Dortmund a învins-o categoric pe Bilbao, scor 4-1, iar Arsenal, a trecut cu ușurință de Olympiacos, scor 2-0.
Qarabag - Copenhaga 2-0
- Au marcat: Zoubir (28), Addai (83)
Union Saint-Gilloise - Newcastle 0-4
- Au marcat: Woltemade (17), Gordon (43, 64), Barnes (80)
Barcelona - PSG 1-2
- Au marcat: Torres (19) / Mayulu (38), Ramos (90)
Arsenal - Olympiacos 2-0
- Au marcat: Martinelli (12), Saka (90+2)
Dortmund - Bilbao 4-1
- Au marcat: Svensson (28), Chukwuemeka (50), Guirassy (82), Brandt (90+1) / Guruzeta (61)
Leverkusen - PSV 1-1
- Au marcat: Kofane (65) / Saibari (72)
- Dennis Man a fost titular la oaspeți și a ieșit în minutul 73
Monaco - Manchester City 2-2
- Au marcat: Teze (18), Dier (90) / Haaland (15, 44)
Napoli - Sporting 2-1
- Au marcat: Hojlund (36, 79) / Suarez (62)
Villarreal - Juventus 2-2
- Au marcat: Mikautadze (18), Veiga (90) / Gatti (49), Conceicao (56)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Bayern
|2
|6
|2
|Real Madrid
|2
|6
|3
|PSG
|2
|6
|4
|Inter
|2
|6
|5
|Arsenal
|2
|6
|6
|Qarabag
|2
|6
|7
|Borussia Dortmund
|2
|4
|8
|Manchester City
|2
|4
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Tottenham
|2
|4
|10
|Atletico Madrid
|2
|3
|11
|Newcastle
|2
|3
|12
|Marseille
|2
|3
|13
|Club Brugge
|2
|3
|14
|Sporting
|2
|3
|15
|Frankfurt
|2
|3
|16
|Barcelona
|2
|3
|17
|Liverpool
|2
|3
|18
|Chelsea
|2
|3
|19
|Napoli
|2
|3
|20
|Union Saint Gilloise
|2
|3
|21
|Galatasaray
|2
|3
|22
|Atalanta
|2
|3
|23
|Juventus
|2
|2
|24
|Bodo/Glimt
|2
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Leverkusen
|2
|2
|26
|Villarreal
|2
|1
|27
|PSV
|2
|1
|28
|Copenhaga
|2
|1
|29
|Olympiacos
|2
|1
|30
|Monaco
|2
|1
|31
|Slavia Praga
|2
|1
|32
|Pafos
|2
|1
|33
|Benfica
|2
|0
|34
|Athletic Bilbao
|2
|0
|35
|Ajax
|2
|0
|36
|Kairat Almaty
|2
|0