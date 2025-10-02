Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor continuă astăzi cu alte 9 partide din etapa #2 a fazei principale. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Ștefan Neda , George Neagu
Publicat: 02.10.2025, ora 00:07
Actualizat: 02.10.2025, ora 00:10
  • PSG a învins-o pe final pe Barcelona, scor 2-1, iar PSV-ul lui Dennis Man a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 1-1.
  • În primele meciuri ale zilei, Qarabag a învins-o pe Copenhaga, scor 2-0, în timp ce Newcastle a demolat-o pe Union Saint Gilloise, 4-0.

Qarabag este marea surpriză după cele două runde ale grupei principale din Liga Campionilor. După Benfica, azerii au învins și Copenhaga, scor 2-0, și au maximum de puncte după două meciuri.

Manchester City a remizat cu Monaco, scor 2-2, Dortmund a învins-o categoric pe Bilbao, scor 4-1, iar Arsenal, a trecut cu ușurință de Olympiacos, scor 2-0.

Qarabag - Copenhaga 2-0

  • Au marcat: Zoubir (28), Addai (83)

Union Saint-Gilloise - Newcastle 0-4

  • Au marcat: Woltemade (17), Gordon (43, 64), Barnes (80)

Barcelona - PSG 1-2

  • Au marcat: Torres (19) / Mayulu (38), Ramos (90)

Arsenal - Olympiacos 2-0

  • Au marcat: Martinelli (12), Saka (90+2)

Dortmund - Bilbao 4-1

  • Au marcat: Svensson (28), Chukwuemeka (50), Guirassy (82), Brandt (90+1) / Guruzeta (61)

Leverkusen - PSV 1-1

  • Au marcat: Kofane (65) / Saibari (72)
  • Dennis Man a fost titular la oaspeți și a ieșit în minutul 73

Monaco - Manchester City 2-2

  • Au marcat: Teze (18), Dier (90) / Haaland (15, 44)

Napoli - Sporting 2-1

  • Au marcat: Hojlund (36, 79) / Suarez (62)

Villarreal - Juventus 2-2

  • Au marcat: Mikautadze (18), Veiga (90) / Gatti (49), Conceicao (56)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Bayern26
2Real Madrid26
3PSG26
4Inter26
5Arsenal26
6Qarabag26
7Borussia Dortmund24
8Manchester City24
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Tottenham24
10Atletico Madrid23
11Newcastle23
12Marseille23
13Club Brugge23
14Sporting23
15Frankfurt23
16Barcelona23
17Liverpool23
18Chelsea23
19Napoli23
20Union Saint Gilloise23
21Galatasaray23
22Atalanta23
23Juventus22
24Bodo/Glimt22
Zona echipelor eliminate⤵️
25Leverkusen22
26Villarreal21
27PSV21
28Copenhaga21
29Olympiacos21
30Monaco21
31Slavia Praga21
32Pafos21
33Benfica20
34Athletic Bilbao20
35Ajax20
36Kairat Almaty20

