Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul

PSG a învins-o pe final pe Barcelona, scor 2-1, iar PSV-ul lui Dennis Man a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 1-1.

În primele meciuri ale zilei, Qarabag a învins-o pe Copenhaga, scor 2-0, în timp ce Newcastle a demolat-o pe Union Saint Gilloise, 4-0.

Qarabag este marea surpriză după cele două runde ale grupei principale din Liga Campionilor. După Benfica, azerii au învins și Copenhaga, scor 2-0, și au maximum de puncte după două meciuri.

Manchester City a remizat cu Monaco, scor 2-2, Dortmund a învins-o categoric pe Bilbao, scor 4-1, iar Arsenal, a trecut cu ușurință de Olympiacos, scor 2-0.

Qarabag - Copenhaga 2-0

Au marcat: Zoubir (28), Addai (83)

Union Saint-Gilloise - Newcastle 0-4

Au marcat: Woltemade (17), Gordon (43, 64), Barnes (80)

Barcelona - PSG 1-2

Au marcat: Torres (19) / Mayulu (38), Ramos (90)

Arsenal - Olympiacos 2-0

Au marcat: Martinelli (12), Saka (90+2)

Dortmund - Bilbao 4-1

Au marcat: Svensson (28), Chukwuemeka (50), Guirassy (82), Brandt (90+1) / Guruzeta (61)

Leverkusen - PSV 1-1

Au marcat : Kofane (65) / Saibari (72)

Dennis Man a fost titular la oaspeți și a ieșit în minutul 73

Monaco - Manchester City 2-2

Au marcat: Teze (18), Dier (90) / Haaland (15, 44)

Napoli - Sporting 2-1

Au marcat: Hojlund (36, 79) / Suarez (62)

Villarreal - Juventus 2-2

Au marcat: Mikautadze (18), Veiga (90) / Gatti (49), Conceicao (56)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Bayern 2 6 2 Real Madrid 2 6 3 PSG 2 6 4 Inter 2 6 5 Arsenal 2 6 6 Qarabag 2 6 7 Borussia Dortmund 2 4 8 Manchester City 2 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Tottenham 2 4 10 Atletico Madrid 2 3 11 Newcastle 2 3 12 Marseille 2 3 13 Club Brugge 2 3 14 Sporting 2 3 15 Frankfurt 2 3 16 Barcelona 2 3 17 Liverpool 2 3 18 Chelsea 2 3 19 Napoli 2 3 20 Union Saint Gilloise 2 3 21 Galatasaray 2 3 22 Atalanta 2 3 23 Juventus 2 2 24 Bodo/Glimt 2 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Leverkusen 2 2 26 Villarreal 2 1 27 PSV 2 1 28 Copenhaga 2 1 29 Olympiacos 2 1 30 Monaco 2 1 31 Slavia Praga 2 1 32 Pafos 2 1 33 Benfica 2 0 34 Athletic Bilbao 2 0 35 Ajax 2 0 36 Kairat Almaty 2 0

