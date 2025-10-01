Edjouma, obiectiv măreț cu FCSB „Să ajungem în optimile Europa League!” + Ce a spus despre plecarea de la campioana României

FCSB - YOUNG BOYS. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al roș-albaștrilor, a prefațat primul duel al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.

Edjouma a declarat că FCSB trebuie să păstreze ritmul ultimelor două meciuri disputate (1-0, cu Go Ahead Eagles și 1-0, cu Oțelul).

FCSB - YOUNG BOYS. Malcom Edjouma: „E important să rămânem concentrați pentru a continua să jucăm la fel”

„Am avut momente dificile în ultimul meci, dar în precedentele două partide am jucat bine, iar important este să menținem acest nivel pentru următorul duel și să rămânem concentrați pentru a continua să jucăm la fel”, a declarat Malcom Edjouma.

Mijlocașul francez a fost pus să facă și o comparație între primul adversar al roș-albaștrilor, Go Ahead Eagles, și Young Boys.

„Cred că Young Boys este o formație cu mai multă experiență decât Go Ahead și trebuie să abordăm acest meci la fel cum am făcut cu Eagles, cu determinare și concentrare, și vom avea șanse mari să câștigăm”.

Edjouma, obiectiv măreț alături de FCSB: „Să ajungem în optimi”

Întrebat care este obiectivul campioanei României pe plan european, Edjouma a răspuns:

„Obiectivul este să ajungem în optimi, așa cum au spus patronul și antrenorul. Trebuie să luăm fiecare meci în serios și să jucăm bine pentru a avansa mai departe”, a adăugat Edjouma.

În sezonul trecut, FCSB și-a atins acest target, dar a fost eliminată de Lyon, scor 7-1, la general.

113 meciuri și 18 goluri a bifat Malcom Edjouma pentru FCSB

Malcom Edjouma: „Nu cred că este momentul potrivit să vorbim despre asta”

La sfârșitul anului, fostul jucător al celor de la FC Botoșani își va încheia contractul cu FCSB.

În această vară, Edjouma a fost la o semnătură distanță de a ajunge la rivala roș-albaștrilor, CFR Cluj, dar a fost întors din drum, după ce a fost inclus pe lista UEFA și cea de Liga 1 de patron, în urma plecării lui Marius Ștefănescu.

Acum, mijlocașul a fost întrebat dacă în iarnă ar accepta o ofertă din Gruia. A evitat elegant răspunsul:

„Nu cred că este un moment potrivit pentru a vorbi despre asta, vorbim despre meciul de mâine și concentrarea mea este asupra meciului de mâine”, a concluzionat Edjouma.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

