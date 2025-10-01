Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League

Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următorul duel din Europa League, cu Young Boys.

După succesul din prima etapă a fazei principale, 1-0 cu Go Ahead Eagles, FCSB va avea acum în față un adversar mai puternic.

FCSB - Young Boys. Elias Charalambous: „Obiectivul este să câștigăm”

Tehnicianul cipriot speră că ultimele victorii au redat moralul echipei.

„Nu e relevant rezultatul lor cu Panathinaikos, care a dat 3 goluri în zece minute. Vorbim de o echipă cu multă calitate, experiență în Europa, ne pregătim pentru un meci greu. Sper că vom fi la 100% pentru mâine, obiectivul este să câștigăm.

E important să ne recâștigăm încrederea și putem face asta numai câștigând meciurile. De-asta e bine că am legat două victorii la rând. E foarte important și că am reușit să nu luăm gol. E important când se întâmplă astfel.

Pentru a avea un viitor și mai bun, e important să luăm și mâine cele 3 puncte.

Young Boys este o echipă foarte ofensivă, duc foarte mulți jucători în față, foarte mulți oameni în careu, uneori ambii jucători de pe benzi, plus atacantul, ajung în careu.

Cumva, asemănător cu ce au jucat și sezonul trecut, dar în astfel de meciuri trebuie să fim la cel mai înalt nivel, să acționăm ca o echipă. Nu ai cum să câștigi cu astfel de echipe dacă nu faci un joc colectiv bun”.

Cât despre situația accidentaților, Charalambous a spus:

„Crețu e cu noi, vom vedea cum va fi la antrenament. Graovac va lipsi 3-4 săptămâni, conform medicilor, iar restul sunt în aceeași situație de până acum”.

Elias Charalambous: „Vrem să ajungem cât mai departe în Europa”

Tehnicianul vrea un parcurs european lung:

„Vrem să mergem cât mai departe în Europa, dacă mă întrebați la ce mă gândesc, mă gândesc doar la meciul de mâine. Abia apoi ne vom gândi și la meciul cu Craiova. Dar acum mă gândesc doar la acest meci.

Nu cred că Go Ahead a fost un adversar slab. Nu știu cum îl catalogați voi. Poate pentru voi, după nume, e un adversar slab, dar, după noi, să câștigi Cupa într-un campionat ca cel al Olandei, să joci de la egal la egal cu Ajax, nu poți spune că e un adversar slab, cu tot respectul.

Toate echipele sunt la un nivel înalt, nu cred că e vorba de echipe slabe într-o astfel de competiție”, a mai spus Charalambous.

