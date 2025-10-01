FCSB, CFR, Rapid conduc o revoluție care are ca scop eliminarea regulii U21.

Toma, Sfaiț, Biliboc, Daniel Sandu, Rareș Pop, Mihnea Rădulescu sunt vinovații de serviciu. Etapă de etapă: cei mai criticați, ei mereu sunt vinovați de eșecuri.

V-au plăcut în ultima vreme Macalou, Cordea, Etim, Dongmo, Badamosi? Cum ei nu sunt de regula U21, nu contează dacă sabotează echipa, randamentul precar e acceptat.

FCSB, prin vocea lui Mihai Stoica, a fost printre primele cluburi care au cerut în acest sezon eliminarea regulii U21.

Andrea Mandorlini s-a alăturat corului după meciul cu U Cluj.

Victor Angelescu a fost răspicat în studio la Prima Sport, întrebat cum ar vota: “Categoric pentru scoaterea regulii!”.

Criza de la FCSB e tradusă de unii doar prin prestațiile underilor

Așadar, inamicul principal al fotbalului românesc e această lege a Federației. Care ce face: dă posibilitatea unor tineri, născuți cel mai devreme la 1 ianuarie 2004, să joace în Liga 1. Un jucător pentru fiecare formație. Unul din 11. Sau din 16, dacă se fac toate schimbările.

S-a ajuns până acolo încât aproape de fiecare dată când o echipă e în criză, pierde și coboară în clasament, singura explicație să fie: n-are jucător under de valoare. E, de exemplu, cazul FCSB-ului, care i-a rulat în acest sezon pentru a bifa legea pe Cercel, Toma, Stoian.

Principalii vinovați pentru declinul roș-albaștrilor, în viziunea celor care nu acceptă regula, sunt cei 3 puști.

Ce contează că Alibec n-a produs nimic până acum, vinovat e Toma. Are relevanță că Mihai Popescu o comite meci de meci? Sau că Ngezana a gafat decisiv cu Rapid? Nu, tot Cercel e arătat cu degetul.

V-ați fi imaginat ce s-ar fi întâmplat dacă un jucător U21 ar fi fost în locul lui Ngezana la acea eroare din derby-ul cu Rapid? Sau dacă un puști under ar fi avut evoluția pe care a avut-o Etim în tricoul Universității Craiova la Galați?

Biliboc a salvat CFR în ultimele două etape, Mandorlini se plânge de regula U21

Așa se gândește astăzi în fotbalul românesc. Lupa e doar pe jucătorii tineri. El Sawy e slab dacă nu produce nimic notabil pentru U Cluj, dar prestația absolut jenantă a lui Macalou din derby-ul cu CFR e trecută cu vederea.

Antrenorul echipei la care Biliboc a marcat în ultimele două etape se revoltă că e obligat să joace cu el sau cu alt tânăr, dar nu comentează nimic despre cum a jucat Cordea de când a venit la CFR.

La Rapid e dramă când nu joacă Borza. Vulturar nu e văzut ca soluție, Rareș Pop la fel, dar când N’Jie era folosit doar pentru a fi justifica sutele de mii de euro plătite pe el, iar Pop era lăsat pe bancă din acest motiv, s-a mai scandalizat cineva? Nimeni!

Și la Botoșani, Argeș și Slobozia joacă U21. Știați?

Tinerii sunt vânați etapă de etapă, doar pentru că ei sunt beneficiarii acestei reguli.

Mihnea Rădulescu a fost acuzat că e vinovat la golul încasat de Craiova în finalul derby-ului cu Craiova. De ce? Pentru că a pierdut o mingea la 60 de metri de propria poartă.

De fapt, nu, e vinovat pentru că el e jucătorul U21. Nimeni nu vede însă că Rădulescu are două goluri în acest sezon, tot atâtea câte are și Baroan, care probabil câștigă de vreo 4-5 ori cât jucătorul Craiovei.

Fotbaliștii tineri sunt dați exemple doar atunci când echipele lor pierd. Revelațiile sezonului, Botoșani, FC Argeș, Slobozia, au și ele jucători U21, însă acolo e doar meritul celorlalți, nu și al celor care bifează legea FRF.

Ilaș, Tudose, Dorobanțu joacă aproape etapă de etapă, însă ei vor deveni personaje principale doar atunci când vor greși sau echipa lor va suferi. Până atunci, meritele le au doar alții, ei nu!

Kevin ar fi jucat probabil doar în „Singur acasă” fără regula FRF

În tot acest cor în care se cere eliminarea regulii, deci a tinerilor, mai există și exemple care nu pot fi ignorate, chiar și de cei mai înverșunați dușmani.

Kevin Ciubotaru n-ar fi jucat niciodată în acest campionat dacă nu exista legea FRF. Dar legea există, el a primit o șansă, a impresionat și astăzi inclusiv patronul clubului care cumpără cel mai scump pe piața internă vorbește despre el. E și aceasta o mică victorie a acestei reguli atât de hulite.

Regula U21 mai are puțin și va împlini 10 ani. A intrat în vigoare în vara lui 2016. Probabil că la un moment dat va fi eliminată. Depinde însă cum va fi scoasă.

Ar fi ideal să fie ca o consecință logică pentru că fotbalul românesc începe să producă pe cale naturală jucători și nu mai e nevoie de o lege care să sprijine tinerii români.

Mă tem însă că va fi ca rezultat al presiunii celor care cred că această lege stă în calea dezvoltării cluburilor noastre. Cluburi care, cu mici excepții, atunci când își prezintă rapoartele fiscale își dezvăluie adevărata față a modului în care știu să facă fotbal și business. Pardon, în care nu știu!

Concluzia e una singură: „Lăsați tinerii să joace! Dacă puteți, ajutați-i! Dacă nu, măcar nu-i denigrați!”.