FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte

În urmă cu o lună, FCSB ajunsese la un acord cu CFR pentru Louis Munteanu și Emerllahu, în schimbul a 4,5 milioane de euro, însă nu s-a înțeles cu jucătorii.

La Louis Munteanu s-a renunțat, nu și la Emerllahu, pe care FCSB vrea să-l transforme în achiziția numărul 2 a iernii, după cea a portughezului Andre Duarte.

FCSB e pe locul 10, la 14 puncte de liderul Rapid, însă e cea mai activă echipă în privința pregătirii mercato-ului din iarnă.

După ce l-a antamat pe Andre Duarte, fostul stoper al celor de la FCU Craiova, care a jucat ultima oară la Ujpest, acum încearcă o lovitură de pe piața internă.

FCSB reia pista Emerllahu

Campioana va reactiva o pistă pe care a mai avut-o în această toamnă: Lindon Emerllahu, mijlocașul kosovar al celor de la CFR Cluj.

În urmă cu o lună, FCSB a fost destul de aproape de a-l transfera. Atunci, Becali a bătut palma cu patronul clujenilor, iar acordul prevedea că CFR e de acord să-i cedeze pe Louis Munteanu și Emerllahu, în schimbul a 4,5 milioane de euro!

Afacerea a căzut în special din cauza pretențiilor foarte mari pe care le-a avut Munteanu: solicita 50.000 de euro salariul anual.

Între timp, patronul FCSB a anunțat că varianta Louis Munteanu a căzut definitiv și că nu mai e interesat să-l aducă.

În schimb, campioana va reactiva negocierile pentru Emerllahu. Prestațiile lui i-au convins pe cei de la FCSB că ar fi extrem de util în partea a doua a campionatului. Gigi Becali va face o ofertă, care va trece de un milion de euro.

700.000 de euro a fost suma cu care CFR l-a cumpărat pe Emerllahu în ianuarie 2025, de la FC Balkani

Emerllahu, care abia a împlinit 23 de ani, a fost în acest an și la echipa națională, care a avut un parcurs fantastic într-o grupă teribilă în preliminariile CM: a terminat pe 2, după Elveția, dar peste Slovenia și Suedia.

Va fi la baraj, unde va întâlni Slovacia, iar dacă va trece va da peste învingătoarea dintre Turcia și România. Emerllahu a adunat deja 12 selecții pentru Kosovo.

Cifrele lui Emerllahu în 2025, în tricoul CFR-ului

40 de meciuri

6 goluri

3 pase de gol

Emerllahu e văzut ca soluție ideală indiferent că va juca alături de Șut, într-o formulă cu doi mijlocași centrali sau în una alături de Florin Tănase, ca variantă mai ofensivă.

Cum ar putea arăta FCSB, cu Duarte și Emerllahu

Târnovanu - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Emerllahu, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

