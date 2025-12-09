FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte
Emerllahu fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 15:38
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 15:38
  • În urmă cu o lună, FCSB ajunsese la un acord cu CFR pentru Louis Munteanu și Emerllahu, în schimbul a 4,5 milioane de euro, însă nu s-a înțeles cu jucătorii.
  • La Louis Munteanu s-a renunțat, nu și la Emerllahu, pe care FCSB vrea să-l transforme în achiziția numărul 2 a iernii, după cea a portughezului Andre Duarte.

FCSB e pe locul 10, la 14 puncte de liderul Rapid, însă e cea mai activă echipă în privința pregătirii mercato-ului din iarnă.

După ce l-a antamat pe Andre Duarte, fostul stoper al celor de la FCU Craiova, care a jucat ultima oară la Ujpest, acum încearcă o lovitură de pe piața internă.

Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri 
Citește și
Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri
Citește mai mult
Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri 

FCSB reia pista Emerllahu

Campioana va reactiva o pistă pe care a mai avut-o în această toamnă: Lindon Emerllahu, mijlocașul kosovar al celor de la CFR Cluj.

În urmă cu o lună, FCSB a fost destul de aproape de a-l transfera. Atunci, Becali a bătut palma cu patronul clujenilor, iar acordul prevedea că CFR e de acord să-i cedeze pe Louis Munteanu și Emerllahu, în schimbul a 4,5 milioane de euro!

Afacerea a căzut în special din cauza pretențiilor foarte mari pe care le-a avut Munteanu: solicita 50.000 de euro salariul anual.

Între timp, patronul FCSB a anunțat că varianta Louis Munteanu a căzut definitiv și că nu mai e interesat să-l aducă.

În schimb, campioana va reactiva negocierile pentru Emerllahu. Prestațiile lui i-au convins pe cei de la FCSB că ar fi extrem de util în partea a doua a campionatului. Gigi Becali va face o ofertă, care va trece de un milion de euro.

700.000 de euro
a fost suma cu care CFR l-a cumpărat pe Emerllahu în ianuarie 2025, de la FC Balkani

Emerllahu, care abia a împlinit 23 de ani, a fost în acest an și la echipa națională, care a avut un parcurs fantastic într-o grupă teribilă în preliminariile CM: a terminat pe 2, după Elveția, dar peste Slovenia și Suedia.

Va fi la baraj, unde va întâlni Slovacia, iar dacă va trece va da peste învingătoarea dintre Turcia și România. Emerllahu a adunat deja 12 selecții pentru Kosovo.

Cifrele lui Emerllahu în 2025, în tricoul CFR-ului

  • 40 de meciuri
  • 6 goluri
  • 3 pase de gol

Emerllahu e văzut ca soluție ideală indiferent că va juca alături de Șut, într-o formulă cu doi mijlocași centrali sau în una alături de Florin Tănase, ca variantă mai ofensivă.

Cum ar putea arăta FCSB, cu Duarte și Emerllahu

  • Târnovanu - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Emerllahu, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

Citește și

„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Special
11:01
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Citește mai mult
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
22:36
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CFR Cluj fcsb superliga Lindon Emerllahu
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share