Superliga

„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 22:36
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 22:58
  • Alexandru Musi a impresionat sezonul acesta la Dinamo, unde a evoluat ca titular nu doar pentru că e soluția principală pentru regula U21, ci și pentru că a confirmat sub comanda lui Zeljko Kopic

Cu 4 goluri și 3 assisturi în 16 apariții, plus 3 goluri anulate care l-au exasperat pe fotbalist, Musi a intrat rapid în inimile „câinilor”.

Una dintre reușite și o pasă decisivă au venit chiar în derby-ul cu FCSB, câștigat de roș-albi cu 4-3.

Alexandru Musi: „Dinamo e cea mai iubită echipă din România”

Luni, jucătorul a primit premiul de cel mai bun jucător sub 21 din campionat și a avut un discurs scurt, dar prin care a surprins.

„Vreau să mulțumesc familiei mele, deoarece a fost alături de mine și la momente bune, și la momente mai puțin bune.

[Vreau] să mulțumesc la tot ceea ce înseamnă Dinamo deoarece mi-au deschis o ușă, să spun așa, și mi-au dat șansa să joc la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să s-o țin în continuare la fel. Mulțumesc și sărbători fericite”, a spus Musi la gala Fanatik.

  • În timpul discursului dinamovistului, în sală se aflau președintele Mihai Stoica și mai mulți reprezentanți ai lui FCSB, club care l-a trimis pe Musi la Dinamo în schimbul lui Dennis Politic, plus o sumă de 700.000 de euro.

VIDEO Imagini cu dinamoviștii de la gală, postate de Mamoudou Karamoko

Andrei Nicolescu: „Musi e fericit la Dinamo”

Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, sublinia după derby-ul din tur faptul că fotbalistul a fost atras de proiectul sportiv al clubului și s-a integrat rapid în sistemul de joc propus de antrenori.

„E fericit, asta e cel mai important. Se simte în ambientul lui aici, e cel mai important. Și nimeni nu a discutat cu el «Vai, joci împotriva FCSB-ului, trebuie să demonstrezi», este doar bucuria lui că e în teren și se integrează în sistemul pe care îl construim.

Mă bucur pentru el, sper să facă un sezon bun. Noi am discutat cu el și i-am explicat cum vrem să-l integrăm. El nu a venit cu resentimente față de ce s-a întâmplat (n.r. - la FCSB). A înțeles că e un proiect în care el urmează să fie integrat.

Astea au fost argumentele. Nu ne-am gândit să luăm pe cineva de la FCSB ca să le arătăm noi”.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

