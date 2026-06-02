Au insistat pentru Emerllahu Jucătorul dorit în iarnă,  din nou în atenția FCSB » De ce nu s-a făcut transferul
Lindon Emerllahu (FOTO: Instagram @prospectsmanagement)
Campionate

Au insistat pentru Emerllahu Jucătorul dorit în iarnă, din nou în atenția FCSB » De ce nu s-a făcut transferul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 14:45
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 14:53
  • FCSB a reluat pista Lindon Emerllahu (23 de ani), încercând să-l transfere pe mijlocașul legitimat la Polissya Zhytomy, în Ucraina.
  • Gruparea roș-albastră nu a reușit nici de această dată să obțină semnătura jucătorului din Kosovo. Detalii, mai jos.
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FCSB a mai fost interesată de serviciile lui Lindon Emerllahu și în iarna trecută, dar fostul mijlocaș de la CFR Cluj a semnat în cele din urmă cu Polissya Zhytomy.

Gigi Becali chiar a dorit să facă o ofertă de peste un milion de euro pentru Emerllahu, însă era deja prea târziu.

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FCSB, refuzată de Lindon Emerllahu: „Nu are cum să plece”

Florin Cernat, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvăluit că a încercat să-l transfere pe Emerllahu.

Cu toate acestea, mutarea nu s-a putut realiza. Cernat, care a evoluat la Dinamo Kiev în perioada 2001-2009, a venit cu detalii:

„M-am interesat, într-adevăr. Nu a fost însă acum, ci mai demult. Am vorbit cu cineva de acolo, un fost coleg de echipă.

Ei se bazează în continuare pe el și nu are cum să plece. A fost un interes, da, asta vă pot spune”, a declarat Florin Cernat, conform digisport.ro.

Despre interesul pentru Emerllahu vorbise și Mihai Stoica, citat de fanatik.ro:

„L-am rugat pe Cernat să vorbească în Ucraina pentru că am văzut că nu face o figură extraordinară acolo, dacă putem să-l aducem noi pe Emerllahu, dar i s-a spus că este un jucător de bază și nu se pune problema. Chiar săptămâna asta am încercat”.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Lindon Emerllahu, conform Transfermarkt

Legat de un potențial transfer al lui Kennedy Boateng la FCSB, Florin Cernat a dezvăluit:

„Legat de Boateng, nu știu, probabil au fost discuții, dar nimic mai mult. Sunt jucători aflați pe lista noastră și rămâne de văzut ce va fi”.

De când a fost transferat de Polissya Zhytomy, Lindon Emerllahu a jucat în 13 meciuri, a marcat un singur gol și a oferit o pasă decisivă.

Formația ucraineană a încheiat campionatul pe locul 3, cu 59 de puncte, și va evolua în preliminariile Conference League.

Cifrele lui Lindon Emerllahu:

  • FC Ballkani: 101 meciuri, 4 goluri, 5 pase decisive
  • CFR Cluj: 41 de meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive
  • Kosovo: 14 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive

Kosovarul a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, de la Ballkani, în schimbul a 700.000 de euro.

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