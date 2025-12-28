„A fost numărul 1 pe lista noastră”  Mihai Stoica, despre jucătorul dorit de FCSB care a fost transferat de o altă echipă

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Lindon Emerllahu (23 de ani), fotbalist pe care campioana nu a reușit să-l transfere.

Mijlocașul kosovar a fost cumpărat recent de Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina, de la CFR Cluj.

În urmă cu mai bine de o lună, FCSB a dorit să-i cumpere pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu de la CFR Cluj pentru 4,5 milioane de euro.

Mutările nu s-au concretizat atunci, dar Gigi Becali a continuat să-și exprime interesul pentru kosovar și ar fi dorit să facă o ofertă de peste un milion de euro. Însă a fost prea târziu!

Mihai Stoica, despre transferul ratat al lui Emerllahu: „Numărul 1 pe lista noastră”

Mihai Stoica a mărturisit că Emerllahu a fost principala țintă a celor de la FCSB, iar plecarea acestuia în Ucraina o forțează pe campioana României să caute un alt jucător pe profilul lui.

„Căuta acolo oricum (n.r. - jucător pe poziţia de mijlocaş central). Numărul 1 pe lista noastră a fost Emerllahu şi căutăm profilul lui, dar e puţin cam complicat.

Am văzut foarte multe meciuri în ultima vreme acolo unde credem noi că ar putea fi jucători motivaţi de faptul că îi vrea o echipă ca FCSB”, a declarat oficialul de la FCSB la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lindon Emerllahu, conform Transfermarkt. Este suma pe care CFR Cluj a încasat-o în schimbul kosovarului

Plecarea lui Malcom Edjouma obligă campioana en-titre a României să intenstifice căutările pentru un mijlocaș central.

Mijlocașul a refuzat oferta celor de la FCSB de prelungire a contractului, iar Mihai Stoica a anunțat sâmbătă că acesta a părăsit gruparea roș-albastră.

Lindon Emerllahu, transferat de Polissya Zhytomyr

GOLAZO.ro a anunțat pe 16 decembrie că Emerllahu merge la echipa aflată pe locul 3 în prima ligă a Ucrainei, iar CFR Cluj a confirmat acordul chiar în ziua de Crăciun.

500.000 de euro va fi salariul lui Lindon Emerllahu la Polissya Zhytomyr

În actualul sezon, Polissya e pe locul 3, la 5 puncte în spatele celor două formații aflate la egalitate pe primul loc: Shakhtar și Cherkasy. În schimb, are 4 puncte peste Dinamo Kiev.

Cifrele lui Lindon Emerllahu din carieră:

FC Ballkani: 101 meciuri, 4 goluri, 5 pase decisive

CFR Cluj: 41 de meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive

Kosovo: 12 meciuri, 1 gol, 2 pase decisive

Kosovarul a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, de la Ballkani, în schimbul a 700.000 de euro, și s-a impus rapid în lotul ardelenilor.

