A căzut de la fereastră! Un fotbalist rus a fost găsit fără suflare pe stradă » Mama lui susține că a fost ucis
Foto: Instagram/@lionel_adams
A căzut de la fereastră! Un fotbalist rus a fost găsit fără suflare pe stradă » Mama lui susține că a fost ucis

George Neagu
Publicat: 15.01.2026, ora 15:18
Actualizat: 15.01.2026, ora 15:20
  • Lionel Adams, fostul jucător al clubului CSKA Moscova, a fost găsit fără suflare pe o stradă din proximitatea capitalei Rusiei.
  • Încă nu se știe dacă este vorba de o sinucidere sau o crimă.

Trupul neînsuflețit al fostului sportiv rus, cu tată nigerian și mamă rusoaică, a fost găsit lângă o clădire din Zvenigorod, un oraș din apropierea Moscovei. Adams a decedat la vârsta de 31 de ani.

Lionel Adams a fost găsit mort pe stradă

În clădirea lângă care a fost găsit fostul jucător al celor de la CSKA Moscova locuiește un alt fotbalist. Este vorba de Timur Magomedov, portarul formației Dinamo Mahacikala, anunță mundodeportivo.com.

Acesta ar fi decedat înainte de sosirea echipajelor medicale, mai scrie presa din Rusia.

„Fotbalistul Lionel Adams a fost găsit mort lângă o clădire din orașul Zvenigorod, regiunea Moscova”, a transmis o sursă din poliție pentru agenția TASS.

Un ofițer de poliție a declarat pentru presa din Rusia că Adams „a căzut de la fereastră”, conform matchtv.ru.

Prietenii lui Adams susțin că acesta și-a pus capăt zilelor din cauza iubitei lui, dar mama lui neagă această variantă, afirmând că Lionel nu avea o parteneră, și insistă că sportivul a fost ucis.

La sfârșitul anului trecut, mai exact pe 27 decembrie, Adams a fost victima unui incident nefericit.

Acesta a fost atacat de 10 persoane lângă un restaurant din Zvenigorod, jucătorul fiind bătut și împușcat în șold. Ulterior, sportivul a fost internat la spital, dar a părăsit instituția fără să anunțe pe nimeni.

CSKA Moscova, fosta echipă a lui Lionel Adams, a transmis un scurt mesaj cu privire la decesul acestuia: „Odihnește-te în pace, Layonel”.

Lionel Adams a jucat pe postul de fundaș central și și-a început cariera la CSKA Moscova. A evoluat pentru formația a doua a rușilor în perioada 2012-2014, dar nu a reușit să facă pasul către echipa mare.

Acesta a bifat și 4 apariții pentru reprezentativa U18 a Rusiei.

De-a lungul carierei, Adams a mai evoluat pentru Yenisey Krasnoyarsk, Banants și Van din Armenia, Cerceda din Spania sau Isloch din Belarus.

CSKA Moscova deces Lionel Adams
