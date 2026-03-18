Gheorghe Hagi (61 de ani), fostul mare internațional român, a vorbit despre decizia sa de a renunța la statul de acționar majoritar la Farul Constanța.

Prin acestă mutare, Hagi a adus în prim-plan un scenariu intens discutat în fotbalul românesc: posibila revenire a „Regelui” pe banca tehnică a echipei naționale a României.

Mutarea a fost oficializată printr-un comunicat al clubului Farul, în care se explică faptul că Gică Popescu preia pachetul majoritar de acțiuni, Hagi rămânând doar cu o participație minoritară de 10%.

Hagi, despre posibilitatea preluării naționalei României: „Vă faceți că nu știți?”

„Regele” a vorbit despre ce reprezintă naționala României pentru el. Hagi a fost selecționer în 2001, însă doar pentru două partide.

„Ce, vă faceți că nu știți? E totul pentru mine! Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României.

Când ai ajuns acolo, să faci performanțe. Să ajungi la nivelul cel mai mare, să îi depășești pe cei care au fost înainte. Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate! Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce…

Joci pentru inimă! Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România. Cam asta… restul…”, a spus Hagi, conform prosport.ro.

Totuși, atunci când a fost întrebat dacă se simte pregătit să preia echipa națională - fie imediat după barajul pentru CM 2026, în cazul unui eșec, fie după turneul final, dacă „tricolorii” se califică - fostul jucător de la Barcelona și Real Madrid a răspuns:

Nu trebuie să discutăm așa… vom vedea! Deocamdată, Gică Popescu e responsabil de-acum, eu trebuie să îmi văd de meseria mea… Ați citit comunicatul, lucrurile sunt foarte simple. De-acum e responsabilitatea lui Gică, bineînțeles că sunt și eu puțin, că mai am, minoritar acolo, 10%… Gheorghe Hagi

Tehnicianul, care a condus-o pe Farul (fosta Viitorul) în 392 de meciuri doar în Superliga, alături de care a câștigat două titluri, a explicat și cum ar vrea să se desfășoare lucrurile pentru el.

„Îmi doresc să continui să fiu antrenor! Asta mi-am dorit întotdeauna. Partea tehnică! Și cât timp n-am fost, întotdeauna m-am gândit, până aici am putut să fac ambele, cât am putut.

De-acum încolo vreau să mă canalizez pe lucrul care îmi place mie cel mai mult: să fiu antrenor. Manager, cum îmi place mie să spun, nu antrenor, ci manager. Să manageriez lucrurile tehnice. Tehnice, că sunt și administrative”.

Ca jucător, Gheorghe Hagi se numără printre cei mai importanți foști fotbaliști ai echipei naționale. Hagi a fost decisiv în numeroase meciuri de la turneele finale, în special la CM 1994, când a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

În total, la echipa națională, Hagi a marcat 35 de goluri în cele 124 de partide jucate.

