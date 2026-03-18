Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Plictiseală mare la Casa Fotbalului FOTO. Unii au adormit😳, alții au butonat telefoanele la Adunarea Generală a FRF

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 12:05
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 12:06
  • Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal au loc astăzi, la Adunarea Generală a FRF.
  • Evenimentul are loc la Casa Fotbalului, iar unii membri au început s-au plictisit rapid.

Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat, singurul său contracandidat fiind Ilie Drăgan.

Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
FOTO. Plictiseală mare la Adunarea Generală a FRF

Pentru alegerile FRF s-au strâns, la Casa Fotbalului, 263 de membri din totalul de 275.

Evenimentul a început cu mesajele transmise de Gianni Infantino și Aleksander Ceferin, președinții FIFA, respectiv UEFA, pentru Răzvan Burleanu, cel care candidează pentru al patrulea mandat pentru șefia FRF.

Cu toate acestea, unii membri, care erau așezați în ultimele rânduri ale sălii, s-au plictisit rapid. Aceștia au început să se uite pe telefoane și nu erau atenți la mesajele transmise.

Unul dintre cei prezenți a fost observat chiar în timp ce dormea! Este vorba de Florin Covaciu, director al liceului cu program sportiv din Cluj-Napoca și secretar al Federației Române de Baschet.

Plictiseală la Adunarea Generală a FRF. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

labels.photo-gallery

Alegeri FRF. Burleanu vs. Drăgan

Acest scrutin pare doar o simplă formalitate pentru Răzvan Burleanu, la fel cum s-a întâmplat și la precedentele trei:

  • 2014 - l-a învins pe Vasile Avram: 113-58 voturi;
  • 2018 - l-a învins pe Ionuț Lupescu: 168-78 voturi;
  • ⁠2022 - fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate.

Acum are un rival puțin cunoscut publicului larg, Ilie Drăgan, președintele clubului de juniori 3 Kids Sport, iar șansele unei surprize sunt infime.

VIDEO. Mesajele lui Gianni Infantino și Aleksander Ceferin pentru Răzvan Burleanu

„Vreau să joc și cu altcineva” Reacția  Soranei Cîrstea după ce a aflat pe cine va întâlni în turul secund de la Miami: „Asta e”
„Nu mi se pare normal”  Ce l-a deranjat pe Mihai Pintilii la FCSB: „Nu de aici câştigi?” 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Burleanu și burlescul

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
