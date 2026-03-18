Plictiseală mare la Casa Fotbalului FOTO. Unii au adormit😳, alții au butonat telefoanele la Adunarea Generală a FRF

au loc astăzi, la Adunarea Generală a FRF. Evenimentul are loc la Casa Fotbalului, iar unii membri au început s-au plictisit rapid.

Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat, singurul său contracandidat fiind Ilie Drăgan.

FOTO. Plictiseală mare la Adunarea Generală a FRF

Pentru alegerile FRF s-au strâns, la Casa Fotbalului, 263 de membri din totalul de 275.

Evenimentul a început cu mesajele transmise de Gianni Infantino și Aleksander Ceferin, președinții FIFA, respectiv UEFA, pentru Răzvan Burleanu, cel care candidează pentru al patrulea mandat pentru șefia FRF.

Cu toate acestea, unii membri, care erau așezați în ultimele rânduri ale sălii, s-au plictisit rapid. Aceștia au început să se uite pe telefoane și nu erau atenți la mesajele transmise.

Unul dintre cei prezenți a fost observat chiar în timp ce dormea! Este vorba de Florin Covaciu, director al liceului cu program sportiv din Cluj-Napoca și secretar al Federației Române de Baschet.

Alegeri FRF. Burleanu vs. Drăgan

Acest scrutin pare doar o simplă formalitate pentru Răzvan Burleanu, la fel cum s-a întâmplat și la precedentele trei:

2014 - l-a învins pe Vasile Avram: 113-58 voturi;

2018 - l-a învins pe Ionuț Lupescu: 168-78 voturi;

⁠2022 - fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate.

Acum are un rival puțin cunoscut publicului larg, Ilie Drăgan, președintele clubului de juniori 3 Kids Sport, iar șansele unei surprize sunt infime.

VIDEO. Mesajele lui Gianni Infantino și Aleksander Ceferin pentru Răzvan Burleanu

