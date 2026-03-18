Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu
Hakan Calhanoglu, după un gol la naționala Turciei Foto: Imago
Nationala

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 12:14
  • Mircea Lucescu nu scapă de căpitanul Turciei. Hakan Calhanoglu s-a refăcut după ultima accidentare. 
  • Mijlocașul în vârstă de 32 de ani i-a lipsit lui Cristi Chivu la Inter în ultima lună. A avut probleme mari fără el. 

Afectat de probleme musculare sâcâitoare de la începutul lui 2026, Hakan Calhanoglu s-a accidentat încă o dată în urmă cu 10 zile, la Inter Milano.

Suferise o întindere la nivelul adductorilor coapsei drepte și Turcia era îngrijorată.

102 selecții
are Hakan Calhanoglu la naționala Turciei: 22 de goluri, 21 de pase decisive

Era important pentru Calhanoglu să testeze piciorul înaintea barajului

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani vrea să joace semifinala barajului contra „tricolorilor”, pe 26 martie, dar le-a spus apropiaților că nu va risca. Va intra pe teren doar dacă va fi 100% refăcut, pentru a nu risca o recidivă și o leziune gravă.

22 de milioane de euro
este valoarea lui Calhanoglu acum, potrivit Transfermarkt

Pentru el, era important să evolueze și la Inter, duminică, în deplasarea de Serie A cu Fiorentina, să fie testat piciorul înaintea play-off-ului cu România, de săptămâna viitoare.

Calhanoglu s-a antrenat normal cu Inter

Medicii nerazzurrilor i-au permis lui Calhanoglu să se antreneze normal. Și, pentru prima oară după accidentare, s-a pregătit marți împreună cu toți jucătorii milanezi.

Hakan, la antrenamentul de marți al Interului Foto: Instagram

Va juca în weekend. Dacă va rezista, se va alătura luni lotului lui Vincenzo Montella la centrul sportiv național Hasan Dogan din Riva, Istanbul.

Chivu, trei eșecuri și un egal fără Calhanoglu

O veste rea pentru Lucescu, o veste bună pentru Montella, dar și pentru Cristi Chivu.

Hakan e esențial la Inter. Fără el, a suferit în campionat și în Champions League.

Chivu și unul dintre cei mai importanți jucători ai săi Foto: Imago

A pierdut de trei ori și a făcut un egal, fiind eliminată din Ligă și nemaiavând avantajul de 10 puncte în Serie A.

  • 18 februarie: 1-3 cu Bodo/Glimt (d, Ligă). 
  • 24 februarie: 1-2 cu Bodo/Glimt (a, Ligă). 
  • 8 martie: 0-1 cu AC Milan (d, campionat). 
  • 14 martie: 1-1 cu Atalanta (a, campionat). 
9 goluri
și 4 assisturi are Calhanoglu în acest sezon la Inter. A jucat 25 de meciuri

Citește și

„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
15:40
Citește mai mult
Drăgușin îngrijorează Ce poate aștepta Lucescu în barajul cu Turcia. Minusuri și un plus. Suferă după 11 luni de pauză
12:30
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
17:27
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
23:10
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
23:30
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 
Mai multe știri de ultimă oră

Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share