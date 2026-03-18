Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu

Mircea Lucescu nu scapă de căpitanul Turciei. Hakan Calhanoglu s-a refăcut după ultima accidentare.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani i-a lipsit lui Cristi Chivu la Inter în ultima lună. A avut probleme mari fără el.

Afectat de probleme musculare sâcâitoare de la începutul lui 2026, Hakan Calhanoglu s-a accidentat încă o dată în urmă cu 10 zile, la Inter Milano.

Suferise o întindere la nivelul adductorilor coapsei drepte și Turcia era îngrijorată.

102 selecții are Hakan Calhanoglu la naționala Turciei: 22 de goluri, 21 de pase decisive

Era important pentru Calhanoglu să testeze piciorul înaintea barajului

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani vrea să joace semifinala barajului contra „tricolorilor”, pe 26 martie, dar le-a spus apropiaților că nu va risca. Va intra pe teren doar dacă va fi 100% refăcut, pentru a nu risca o recidivă și o leziune gravă.

22 de milioane de euro este valoarea lui Calhanoglu acum, potrivit Transfermarkt

Pentru el, era important să evolueze și la Inter, duminică, în deplasarea de Serie A cu Fiorentina, să fie testat piciorul înaintea play-off-ului cu România, de săptămâna viitoare.

Calhanoglu s-a antrenat normal cu Inter

Medicii nerazzurrilor i-au permis lui Calhanoglu să se antreneze normal. Și, pentru prima oară după accidentare, s-a pregătit marți împreună cu toți jucătorii milanezi.

Hakan, la antrenamentul de marți al Interului

Va juca în weekend. Dacă va rezista, se va alătura luni lotului lui Vincenzo Montella la centrul sportiv național Hasan Dogan din Riva, Istanbul.

Chivu, trei eșecuri și un egal fără Calhanoglu

O veste rea pentru Lucescu, o veste bună pentru Montella, dar și pentru Cristi Chivu.

Hakan e esențial la Inter. Fără el, a suferit în campionat și în Champions League.

Chivu și unul dintre cei mai importanți jucători ai săi

A pierdut de trei ori și a făcut un egal, fiind eliminată din Ligă și nemaiavând avantajul de 10 puncte în Serie A.

18 februarie: 1-3 cu Bodo/Glimt (d, Ligă).

24 februarie: 1-2 cu Bodo/Glimt (a, Ligă).

8 martie: 0-1 cu AC Milan (d, campionat).

14 martie: 1-1 cu Atalanta (a, campionat).

9 goluri și 4 assisturi are Calhanoglu în acest sezon la Inter. A jucat 25 de meciuri

