Moment istoric la Pitești FOTO. FC Argeș a primit o veste uriașă înainte de meciul cu FCSB » Investiție de 100 de milioane de euro

E oficial! Lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” sunt gata să înceapă.

Vestea vine cu o zi înaintea duelului FC Argeș - FCSB, programat vineri, cu începere de la ora 20:00.

Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Un moment istoric așteptat îndelung de fanii fotbalului din Pitești a devenit realitate.

Amplasamentul șantierului noului stadion „Nicolae Dobrin” a fost predat către constructorul Construcţii Erbaşu SRL, în prezența reprezentanţilor Companiei Naționale de Investiții (CNI).

Lucrările la noul stadion din Pitești pot începe în mod oficial

Predarea marchează startul oficial al construcției noii arene, care va costa 100 de milioane de euro.

La eveniment au fost prezenți atât primarul Cristian Gentea, cât și președintele clubului FC Argeș, Dani Coman.

„Este una dintre cele mai fericite zile din viața mea, o clipă pe care o aștept de cinci ani. Cinci ani de explicații, cinci ani de drumuri, cinci ani de promisiuni, cinci ani de amânări, în care multă lume din Pitești spunea că sunt un mincinos. Evident sunt foarte fericit”, a declarat Cristian Gentea.

Dani Coman: „Zi memorabilă pentru tot fotbalul românesc”

Dani Coman a oferit și el o primă reacție:

„Într-adevăr, este o zi memorabilă pentru noi, argeșenii, dar și pentru tot fotbalul românesc. Mă bucur foarte mult că fac parte din acest proiect, că, în acest moment, sunt președintele clubului.

Sper să fiu și la inaugurarea acestui stadion și îmi doresc ca, atunci când se va face, să avem și o echipă cu care să ne mândrim în cupele europene.”

FOTO Fosta arenă din Pitești a fost demolată

Comunicatul oficial al CNI

„Start oficial pe șantier! Astăzi, la ora 11:00, Compania Națională de Investiții a predat amplasamentul asocierii Construcții Erbașu (Leader), Terra Gaz Construct SRL în prezența furnizorilor de utilități.

Acesta este momentul care marchează începerea efectivă a lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin”.

Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților CNI, ai constructorului și ai autorităților locale. Contractul are un termen de execuție de 26 de luni iar în perioada următoare constructorul va organiza șantierul, va mobiliza utilajele și va amenaja platforma necesară desfășurării lucrărilor.

Acesta este primul pas concret spre un stadion modern, construit la standarde internaționale, demn de istoria și suporterii săi, pe locul arenei care a scris istorie și a purtat numele legendarului Nicolae Dobrin.

Construim pentru oameni, pentru comunități și pentru viitor!”, se arată în comunicatul CNI.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

VIDEO. Cum va arăta noul Stadion „Nicolae Dobrin”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport