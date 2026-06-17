Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!” +9 foto
Soția lui Leo Messi, Antonela Roccuzzo, și cei 3 băieți ai lor: Ciro, Mateo și Thiago (de la stânga la dreapta). foto: Instagram
Campionatul Mondial

Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”

alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 18:32
  • ARGENTINA - ALGERIA 3-0. Soția lui Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a primit un mesaj neobișnuit de la sponsorul tehnic al superstarului.
  • Lionel Messi (38 de ani) a debutat în forță la această ediție a Campionatului Mondial, cu un hattrick, și lumea întreagă vorbește despre performanța lui.
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Unul dintre cele mai comentate momente s-a produs după meci.

Soția lui Messi, Antonela Roccuzzo, a publicat pe rețelele sociale un mesaj dedicat căpitanului Argentinei după prestația istorică.

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Adidas, mesaj viral pentru soția lui Leo Messi: „Te rugăm!”

„Hai, Argentina! Mereu alături de tine, Leo Messi! Ești incredibil!” a fost mesajul soției căpitanului „pumelor”.

La postare, Messi a răspuns: „Vă iubesc”.

Printre milioanele de likeuri și mesaje la postarea Antonelei s-a remarcat comentariul venit din partea gigantului german Adidas, sponsorul de o viață al lui Messi.

„Te rugăm, dă-i o îmbrățișare când se întoarce acasă”.

Lionel Messi, susținut de familie la CM 2026 (foto: Instagram)
Lionel Messi, susținut de familie la CM 2026 (foto: Instagram)

Galerie foto (9 imagini)

adidas-messi.jpg Lionel Messi, susținut de familie la CM 2026 (foto: Instagram) Lionel Messi, susținut de familie la CM 2026 (foto: Instagram) Lionel Messi, susținut de familie la CM 2026 (foto: Instagram) Lionel Messi, susținut de familie la CM 2026 (foto: Instagram)
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Comentariul a venit la capătul unei seri speciale pentru Messi. La debutul Argentinei la CM 2026, starul sud-american a fost implicat direct în majoritatea fazelor importante de atac și a mai adăugat o serie de recorduri în palmaresul său impresionant.

În meciul cu Algeria, Messi a bifat o serie impresionantă de borne istorice:

  • Primul fotbalist din istorie prezent la 6 Campionate Mondiale
  • 16 goluri la Mondiale! L-a egalat pe Miroslav Klose
  • Cel mai bătrân autor al unei duble
  • Cel mai bătrân fotbalist care a marcat un hattrick la Mondial!
  • Singurul cu 6 goluri din afara careului în toată istoria CM!
  • 20 de ani între primul și cel mai recent gol la Mondial
  • Record absolut de meciuri și 200 de selecții pentru Argentina

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