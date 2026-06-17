Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”

- ARGENTINA - ALGERIA 3-0. Soția lui Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a primit un mesaj neobișnuit de la sponsorul tehnic al superstarului.
- Lionel Messi (38 de ani) a debutat în forță la această ediție a Campionatului Mondial, cu un hattrick, și lumea întreagă vorbește despre performanța lui.
Unul dintre cele mai comentate momente s-a produs după meci.
Soția lui Messi, Antonela Roccuzzo, a publicat pe rețelele sociale un mesaj dedicat căpitanului Argentinei după prestația istorică.
Adidas, mesaj viral pentru soția lui Leo Messi: „Te rugăm!”
„Hai, Argentina! Mereu alături de tine, Leo Messi! Ești incredibil!” a fost mesajul soției căpitanului „pumelor”.
La postare, Messi a răspuns: „Vă iubesc”.
Printre milioanele de likeuri și mesaje la postarea Antonelei s-a remarcat comentariul venit din partea gigantului german Adidas, sponsorul de o viață al lui Messi.
„Te rugăm, dă-i o îmbrățișare când se întoarce acasă”.
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Comentariul a venit la capătul unei seri speciale pentru Messi. La debutul Argentinei la CM 2026, starul sud-american a fost implicat direct în majoritatea fazelor importante de atac și a mai adăugat o serie de recorduri în palmaresul său impresionant.
În meciul cu Algeria, Messi a bifat o serie impresionantă de borne istorice:
- Primul fotbalist din istorie prezent la 6 Campionate Mondiale
- 16 goluri la Mondiale! L-a egalat pe Miroslav Klose
- Cel mai bătrân autor al unei duble
- Cel mai bătrân fotbalist care a marcat un hattrick la Mondial!
- Singurul cu 6 goluri din afara careului în toată istoria CM!
- 20 de ani între primul și cel mai recent gol la Mondial
- Record absolut de meciuri și 200 de selecții pentru Argentina