Tratament preferențial pentru Messi? FOTO. Faza care a aprins internetul: „Dacă era altcineva,  ar fi fost eliminat!” » Ce spun specialiștii +8 foto
Faultul comis de Leo Messi FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Tratament preferențial pentru Messi? FOTO. Faza care a aprins internetul: „Dacă era altcineva, ar fi fost eliminat!” » Ce spun specialiștii

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 10:29
  • Argentina - Algeria 3-0. Fanii fotbalului au comentat o fază controversată din prima repriză care l-a avut în prim-plan pe Lionel Messi (38 de ani).
  • Ce părere au specialiștii despre faultul comis de starul sud-american, mai jos.
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Argentina s-a impus în primul meci de la Campionatul Mondial, scor 3-0 împotriva Algeriei. Leo Messi a marcat toate cele trei goluri, egalându-i recordul lui Miroslav Klose, cel care avea 16 goluri marcate la turneul final mondial.

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Reacții în lanț după ce Messi nu a fost sancționat pentru un fault dur

La mijlocul primei reprize a meciului cu Algeria, la scorul de 1-0, Messi a avut o intrare imprudentă, lovindu-l direct cu crampoanele în gambă pe Aissei Mandi, fundașul central al Algeriei.

Mandi a rămas pentru scurt timp la pământ, dar nu a acuzat dureri mari. Deși „centralul” Szymon Marciniak a acordat fault, legendarul atacant a scăpat nesancționat.

De asemenea, arbitrii din camera VAR au ales să nu intervină, ceea ce i-a șocat pe fanii algerieni, care cereau chiar ca Leo Messi să fie eliminat.

Inclusiv starul argentinian și-a recunoscut greșeala. A dat din cap, semn că și-a dat seama că a comis un fault dur.

Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (1).jpeg
Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (1).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

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Fanii au reacționat și pe rețelele de socializare:

  • „Cartonaș roșu clar! Nici măcar nu a primit «galben» pentru asta, nici măcar după o verificare VAR”
  • „Messi tocmai a scăpat nepedepsit după un fault absolut dezgustător asupra fundașului Algeriei”
  • „Chiar și Messi și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o. Nici măcar nu i-au dat un cartonaș galben”
  • „Să fim sinceri: dacă altcineva ar fi comis acea greșeală, ar fi fost eliminat. Singurul motiv pentru care Messi a rămas pe teren este pentru că este Messi. A fost un cartonaș roșu clar”

Părerea specialiștilor: Cartonaș roșu

Alejandro Moreno, analistul ESPN, este de părere că Marciniak ar fi trebuit să-l elimine pe Messi. Acesta crede că „centralul” a ezitat, fiind vorba de unul dintre jucătorii legendari ai acestui sport.

„A fost cartonaș roșu, 100%. Se înscrie în această poveste conform căreia jucătorii de top beneficiază de un tratament preferențial”, a spus Moreno, potrivit 7news.com.au.

Pavel Fernandez, expert în arbitraj, a avut aceeași părere.

„Cu cât mă uit mai mult la asta, cu atât mi se pare mai roșu. Spuneam că Leo nu avea unde să pună piciorul, dar îmi retrag părerea.

Îl văd pe argentinian cum își întinde piciorul. Pentru mine, Argentina ar fi trebuit să joace în 10 oameni. Marciniak nu primește notă de trecere.

Faptul că Marciniak a fost considerat cel mai bun arbitru din lume nu îi dă dreptul să arbitreze conform propriilor reguli”, a spus Fernandez, citat de marca.com.

FOTO. Imagini de la Argentina - Algeria, scor 3-0

Argentina - Algeria FOTO Imago
Argentina - Algeria FOTO Imago

Galerie foto (11 imagini)

Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago
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