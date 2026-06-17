Messi, demolator de recorduri la Mondial! ȘAPTE borne fantastice doborâte de căpitanul Argentinei în meciul cu Algeria de la CM 2026

Lionel Messi continuă să impresioneze la aproape 39 de ani! Căpitanul Argentinei a oferit încă o demonstrație de măreție în meciul de debut al Argentinei la Campionatul Mondial, contra Algeriei, scor 3-0, și a doborât 7 recorduri mondiale!

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La 38 de ani și 357 de zile, într-un turneu despre care mulți credeau că va fi doar un „ultim dans”, Messi a strălucit din nou.

Messi, primul fotbalist din istorie prezent la 6 Campionate Mondiale

Prin simpla apariție pe teren împotriva Algeriei, Messi a devenit primul jucător din istoria fotbalului care participă la șase ediții de Campionat Mondial: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026.

Recordul era împărțit anterior cu nume uriașe precum Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus sau Guillermo Ochoa, însă argentinianul a rămas singur în fruntea unei ierarhii care părea imposibil de atins. Asta până la debutul Portugaliei la Mondial, când va fi egalat de Cristiano Ronaldo.

Debutul lui Messi la Mondial a venit acum exact 20 de ani, în Germania 2006. Atunci, marca împotriva Serbiei și Muntenegrului (scor final 6-0 pentru pume). Două decenii mai târziu, Messi încă domină cea mai mare scenă a fotbalului.

Lionel Messi, 16 goluri la Mondiale! L-a egalat pe Miroslav Klose!

Cu hattrick-ul reușit contra Algeriei, Lionel Messi a ajuns la 16 goluri marcate în întreaga istorie a Cupei Mondiale și l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor de la turneele finale.

Clasamentul istoric arată acum astfel:

Lionel Messi – 16

Miroslav Klose – 16

Ronaldo Nazario – 15

Gerd Muller – 14

Kylian Mbappe – 14

Just Fontaine – 13

Pele – 12

Messi, cel mai bătrân autor al unei duble

Messi a mai doborât un record impresionant în noaptea de miercuri spre joi. La 38 de ani și 357 de zile, a devenit cel mai în vârstă fotbalist din istoria Cupei Mondiale care marchează două goluri într-un singur meci, iar ulterior și-a dus performanța la nivelul unui hat-trick istoric.

Argentinianul l-a depășit pe legendarul Roger Milla, care reușea o „dublă” la Mondialul din 1990, la vârsta de 38 de ani și 34 de zile.

Clasamentul celor mai vârstnici jucători cu o dublă la Cupa Mondială:

Lionel Messi – 38 ani și 357 zile (2026)

Roger Milla – 38 ani și 34 zile (1990)

Olivier Giroud – 36 ani și 53 zile (2022)

Lionel Messi – 35 ani și 177 zile (2022)

Laszlo Fazekas – 34 ani și 243 zile (1982)

Rudi Voller – 34 ani și 80 zile (1994)

Fritz Walter – 33 ani și 242 zile (1954)

Cristiano Ronaldo – 33 ani și 130 zile (2018)

Messi, cel mai bătrân fotbalist care a marcat un hattrick la Mondial!

Cu hattrick-ul împotriva Algeriei, Messi (38 de ani și 357 de zile) a devenit cel mai în vârstă jucător din întreaga istorie a Cupei Mondiale care a marcat trei goluri într-un singur meci.

L-a depășit cu peste 5 ani pe Cristiano Ronaldo (33 de ani și 130 de zile, hattrick împotriva Spaniei la Cupa Mondială din 2018).

LIONEL MESSI: 38 de ani și 357 de zile (2026)

Cristiano Ronaldo: 33 de ani și 130 de zile (2018)

Rob Rensenbrink: 30 de ani și 335 de zile (1978)

Pedro Cea: 29 de ani și 329 de zile (1930)

Gabriel Batistuta: 29 de ani și 140 de zile (1998)

Teófilo Cubillas: 29 ani și 95 zile (1978)

Pauleta: 29 ani și 43 zile (2002)

Maximilian Morlock: 29 ani și 43 zile (1954)

Messi, singurul cu 6 goluri din afara careului în toată istoria CM!

Lionel Messi l-a depășit pe Roberto Rivelino și a devenit singurul jucător cu 6 goluri marcate din afara careului în TOATĂ istoria Cupei Mondiale:

LIONEL MESSI: 6

Roberto Rivelino: 5Lothar Matthäus: 4

Diego Forlán: 4

Helmut Rahn: 3

Lajos Tichy: 3

Bobby Charlton: 3

David Villa: 3

20 de ani între primul și cel mai recent gol la Mondial

În 2006, un puști de 18 ani intra pe teren împotriva Serbiei și Muntenegrului și marca primul său gol la Cupa Mondială. În 2026, la aproape 39 de ani, același Messi înscrie de trei ori într-un meci de Mondial.

Practic, argentinianul a ajuns să marcheze la Cupa Mondială într-un interval de două decenii, o performanță care vorbește nu doar despre talent, ci și despre o longevitate ieșită din comun pentru un jucător ofensiv.

Record absolut de meciuri și 200 de selecții pentru Argentina

Messi și-a extins și recordul pentru cele mai multe apariții din istoria Cupei Mondiale.

Partida cu Algeria a reprezentat meciul cu numărul 27 la turneele finale.

Statisticienii au remarcat deja dimensiunea performanței: 27 de meciuri, 16 goluri și o influență ofensivă care traversează trei decenii fotbalistice diferite.

Seara magică din Kansas City a coincis și cu selecția cu numărul 200 pentru naționala Argentinei. Messi a devenit astfel doar al treilea jucător din istoria fotbalului internațional care atinge această cifră impresionantă.

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