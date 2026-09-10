Mihai Stoica (61 de ani) a comentat declarațiile lui Marius Șumudică, în legătură cu încercarea de a-l împrumuta pe Octavian Popescu la CFR Cluj.

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Tehnicianul ardelenilor a dezvăluit că ajunsese la un acord cu Gigi Becali pentru împrumutul fotbalistului, însă nu a reușit să-l găsească pe acesta pentru a purta discuții.

Mihai Stoica: „Dacă ar fi să meargă undeva Tavi, are unde să meargă”

Oficialul de la FCSB susține că nu este interesat de acțiunile lui Șumudică, iar o astfel de mutare este puțin probabilă.

„Nu-mi pasă de CFR și de Șumudică. Și ce idei are el ca să ia jucători împrumut de la noi. Nu-mi pasă. Și am fost foarte clar, dacă ar fi să meargă undeva, are unde să meargă, nu la CFR.

Nu știu dacă mai există vreo opțiune. Grecia nu s-a închis, se închide pe 15 (n.r. - septembrie). Există multe posibilități. Dar posibilitatea ca el să meargă la CFR nu prea exista.

E normal să vorbești și cu patronul și să-l întrebi dacă e de acord, dar trebuie să mai fie de acord și jucătorul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În ceea ce privește o posibilă numire a lui Șumudică la FCSB, în poziția de antrenor, ca fost jucător al Rapidului, Stoica a transmis:

Nimeni nu-i contestă calitățile lui Șumudică. Și eu n-am vorbit numai despre titlul pe care l-a luat cu Astra. Care este, într-adevăr, e ceva senzațional. Faptul că Șumudică a eliminat West Ham e ceva de pus în ramă. Și de două ori. Nimeni nu contestă asta. Doar că există o incompatibilitate totală. Mihai Stoica, președinte CA de la FCSB

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