„OnlyFans, cel mai bun lucru" Campioana mondială și olimpică la bob își finanțează într-un mod neconvențional participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Jocurile Olimpice

George Neagu
Publicat: 04.02.2026, ora 15:44
Actualizat: 04.02.2026, ora 15:45
  • Lisa Buckwitz (31 de ani), campioană olimpică la bob, în 2018, și mondială, în 2024, a vorbit despre contractul de sponsorizare pe care îl are cu platforma OnlyFans, semnat acum un an.

Înainte de participarea ei la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, Lisa Buckwitz a avut nevoie de o finanțare suplimentară din cauza costurilor enorme necesare pentru pregătirea ei pe plan sportiv.

Lisa Buckwitz: „Astfel pot să-mi finanțez echipa”

Lisa Buckwitz a vorbit despre colaborarea pe care o are cu platforma OnlyFans, începută anul trecut.

„Este și un noroc pentru mine, deoarece astfel pot să-mi finanțez echipa. Cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla”, a declarat sportiva germană, conform bild.de.

Un sezon de pregătire pentru a putea participa la Jocurile Olimpice ajunge la cheltuieli de aproximativ 50.000 de euro, sumă mult prea mare pentru Lisa Buckwitz.

„Este un pic trist că nu pot să mă dedic doar sportului de performanță. Sigur, sunt campioană olimpică. Dar numai cu medalia de aur nimeni nu este interesat de Lisa Buckwitz. Din păcate, aceasta este partea întunecată a medaliei.

Pentru mine, este un sponsor care, alături de jobul meu în Forțele Armate Germane, îmi permite să practic sportul. Deci, ceva absolut normal”, a mai adăugat sportiva originară din Germania.

Lisa Buckwitz: „Nu oblig pe nimeni să cheltuiască bani pentru asta”

Lisa Buckwitz a continuat să vorbească despre contractul cu OlnyFans:

„În principiu, este o platformă: oricine poate ajunge acolo, dacă dorește. Nu oblig pe nimeni să cheltuiască bani pentru asta.

Este ca și cum, de exemplu, eu nu sunt neapărat fan al fotbalului. Nimeni nu mă obligă să mă uit neapărat la fotbal.

În principiu, la fel ca Instagram, este o platformă pe care împărtășesc conținut pentru fanii mei, care vor să afle mai multe despre viața mea de sportivă. De exemplu, ce mănânc, rutina mea de somn, un livestream în care fac o sesiune de yoga.

Desigur, și puțin mai mult, dar nu conținut pe care nu l-aș posta niciodată acolo. Cum ar fi, de exemplu, conținut complet nud. Trebuie să vă imaginați că este ca un chat pe WhatsApp.

Desigur, la fel ca pe Instagram, există și depășiri de limite. Nu trebuie să accepți asta. În acest caz, spun că există o limită, că nu vreau asta. Și apoi pot bloca persoana respectivă în mod normal și nu mai trebuie să interacționez cu ea”.

Am un contract de sponsorizare cu OnlyFans. Pe de o parte, am avantajul că sunt pe platformă, interacționez cu oamenii, pe de altă parte, ei îmi finanțează bobul și echipa cu toate cheltuielile pe care le am Lisa Buckwitz, campioană olimpică în 2018 și mondială în 2024 la bob

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026.

